Show Jana Krause – hosté 9. 2. 2022

Herec Štěpán Kozub, fotografka Dita Pepe a zlepšovači života slepic Kateřina Šedivá a Jiří Lesňák se představí v premiérovém dílu Show Jana Krause ve středu 9. února ve 21.35 na Primě.



Zdroj: TV Prima, Jan Kraus

Štěpán Kozub – herec a bavič. Ať už jde o psychopatického zločince, přiblblého Pražáka nebo podivínského hokejistu, Štěpána Kozuba v současném seriálu a filmu prostě nepřehlédnete. Klidně může hrát roli naprosto vedlejší, jeho svérázný humor a výrazná mimika vaší pozornosti zkrátka neuniknou. „Mám rád výrazné a zapamatovatelné charaktery, baví mě opravdu energické herectví. A to ať už vnějškové nebo vnitřní, ale musí být silné, živočišné a přesné. Pak mě to baví moc. A je mi úplně jedno, jestli je to, jak říkáte, šílenec nebo suchar. Nenálepkuji postavy, které hraji. Vždy si chci svou postavu obhájit, pochopit ji. A dopřát divákovi odstřihnutí se od vlastní hlavy a ponoření se do jiného světa. Mnohdy je to skvělá očista!“ říká k tomu Štěpán, velký obdivovatel Voskovce a Wericha a držitel Ceny divadelní kritiky jako Talent roku 2015. Kromě filmu slaví úspěchy i na internetu, většinou v rámci recesistického uskupení Tři tygři, jehož videa mají na YouTube i několikamilionová zhlédnutí, a v ostravském divadle Mír, kterého je v pětadvaceti letech uměleckým šéfem.

Dita Pepe – fotografka. Po maturitě v devadesátých letech odešla Dita Pepe dělat do Německa au-pair. Ve volném čase tam chodila do fotografického kurzu, a když se vrátila, absolvovala bakalářské studium fotky na opavské univerzitě. A dnes je mezinárodně uznávanou fotografkou. Věnuje se především intimním (auto)portrétům, ale nevyhýbá se ani módnímu nebo komerčnímu focení, jako třeba kampani pro činohru pražského Národního divadla. Její práce jsou zastoupeny v galeriích a muzeích po celém světě, včetně Metropolitního muzea umění v New Yorku. „Když vyfotím a vím, že se to povedlo, je to pocit, jako bych si něco šlehla. Nemusím jíst, mluvit, jen sedím a točí se mi hlava euforií. Dostávám se při tom do úplně jiného světa, který je úžasný,“ mluví Dita o pocitech z podařené fotografie. V těchto dnech jí vychází očekávaná kniha Hranice lásky, na níž spolupracovala s řadou vědeckých a uměleckých osobností i s „obyčejnými“ lidmi, kteří téma lásky a jejích podob analyzují z čistě osobní perspektivy a zkušeností.

Kateřina Šedivá a Jiří Lesňák – pár, který umí zlepšit život slepicím. „Minulý týden se jim podařilo plot přelétnout několikrát, proto jsme dvěma nejčastějším uprchlíkům, Jolandě a Giselle, přistřihli pár letek. U Jolandy to bohužel nepomohlo, jelikož tato slepičí agentka vynalezla cestu přes kurník. Víceméně by ani tolik nevadilo, že z výběhu zdrhají na zbytek zahrady, ale problémem je, že pak netrefí zpět do kurníku a čekají u plotu na vysvobození jako živá návnada pro lišku nebo kunu. Musíme tak denně chodit kontrolovat, zda se jim nezachtělo na výlet, což zcela smazává výhodu automatického zavírání kurníku. Zkusíme ještě navýšit plot v kritickém místě a zastřihnout více letek.“ Toto je jeden z příspěvků na Facebooku, který najdete na profilu 5slepic. Ten patří partnerům Kateřině Šedivé a Jiřímu Lesňákovi, kteří se ve volném čase věnují netradičnímu koníčku – neustálému zlepšování života slepic, které chovají. Jiří jim například vyrobil automatický kurník, zahradní posezení, letní bazén naplněný popelem. Kateřina zase slípky zásobuje květinami, ovocem a zeleninou a stará se o jejich vzájemnou „socializaci“. To, že by vám asi vůbec nevadilo být slepicí v jejich péči, vás pár přesvědčí právě a jedině v SJK.