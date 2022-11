Show Jana Krause – hosté 9. 11. 2022

Zpěvák Janek Ledecký, herečka Beáta Kaňoková a lovkyně mužů Hana Hykyšová se představí v premiérovém díle Show Jana Krause ve středu 9. listopadu ve 21.35 na Primě.



Janek Ledecký – zpěvák, který nedávno oslavil šedesátiny. Ačkoli vystudoval práva, této profesi se nikdy nevěnoval a už čtyřicet let je známým českým hudebníkem. Hrál v kapele Žentour, dnes je sólovým zpěvákem a složil několik muzikálů, které se kromě Česka uvádějí i ve světě. Otec trojnásobné olympijské vítězky Ester ovšem vypadá tak, že byste mu jeho věk sotva hádali. Může za to především jeho láska ke sportu. „Začal jsem lyžovat ve třech letech ve Špindlu, a když byly dětem cca dva roky, pořídili jsme si ve Svatém Petru dům. O Vánocích jsme se sem vždycky nastěhovali a zpátky do Prahy se vrátili, až když zavřeli vleky. Jonáš s Ester se tedy přirozeně začali věnovat lyžování a snowboardu. Kdyby byla chalupa u moře, dělali by asi jachtařinu, surf nebo kiting. Takhle máme windsurfing jako letní doplněk. Má oproti snowboardu jednu velkou výhodu: nestrávíte většinu času cestou na kopec, ale když je dobrý vítr, vylezete na prkno a za tři hodiny najezdíte klidně devadesát kilometrů. A adrenalinu si užijete taky ažaž,“ vypráví Janek.

Beáta Kaňoková – poměrně dlouho po absolvování DAMU byla Beáta Kaňoková „pouze“ divadelní herečkou. Nejprve účinkovala v Českých Budějovicích, poté získala angažmá v Městských divadlech pražských, kde v současnosti hraje velké role, například Ofélii v Hamletovi či Honzlovou v adaptaci kultovního románu Zdeny Salivarové. Přesto toužila natáčet a naštěstí se v jejím případě splnilo to, že kdo si počká, ten se dočká, a v současnosti jsou v kinech hned dva nové filmy, v nichž herečka hraje. První, postapokalyptické drama Běžná selhání, byl v září oceněn na festivalu v Benátkách, o Hranicích lásky se zase hodně mluví a píše, neboť zachycují aktuální problematiku polyamorie. „Je to téma, které se teď objevuje ve společnosti a několik mých přátel ho i řeší, takže nějaký názor mám. Neodsuzuju to. Je to ale podle mne náročná forma vztahu. Člověku to určitě spoustu věcí dá a ta romantická láska může být stimulující a zajímavá, ale sama si to neumím představit. Asi jsem typ člověka, který chce mít jednoho partnera a s ním chce být šťastný. Nicméně jakákoli forma lásky, když je upřímná a opravdová, je krásná. A je jedno, kolik lidí v tom figuruje,“ říká Beáta.

Hana Hykyšová – lovkyně mužů. Je tou, které se v erotické terminologii říká cougar, v češtině puma. Tedy zkušená žena (je jí sedmašedesát), která loví mladíky. Ložnicí jí prošli muži šestatřiceti národností. Hana přitom mluví jen česky, ale to nevadí, sdílené chvíle znamenají jen sexuální prožitek. „Kdybych si měla s každým Adonisem hodiny povídat, měla bych hlavu jako balon. Jsou jen na sex, na dobrodružství,“ říká. A dodává: „Můj vztah k sexu mi vůbec nepřijde mimořádný. Swingers party, sex s mladými kluky z celého světa, to všechno pro mě není nijak pikantní, lechtivé, vlastně ani erotické. A už vůbec ne perverzní. Vůbec v tom nejsou emoce. Pro mě to je stejné jako si zacvičit, sex je můj nejoblíbenější sport. Jsem žena-lovkyně. Jdu za kořistí, musím ji ulovit. Potkala jsem několik mužů, kteří mi řekli, že nechtějí. A to se jim nevyplatilo, vždycky jsem je dostala. Kdybyste byl lovec s puškou, věděl byste, o čem mluvím.“