Show Jana Krause – hosté 8. 9. 2021

Rovnou tři herečky Eliška Balzerová, Iva Pazderková a Marika Šoposká, zpěvák Vojtěch Drahokoupil a Anděl mezi zdravotníky Patrice Awonseba Baba Musah se představí v premiérovém dílu Show Jana Krause ve středu 8. září ve 21.35 na Primě.



Zdroj: Studio DVA

Eliška Balzerová, Iva Pazderková a Marika Šoposká – tři známé herečky. Jestli se dá nějaké herecké setkání na jevišti označit za velkolepé, pak je to určitě toto – matka, dcera a vnučka – tři generace žen z jedné rodiny vyprávějí ve hře Holky jako květ o událostech jednoho roku svého života v příběhu o lásce, o touze, o ztrátě a o umění nechat druhého odejít. Hra bude mít 12. 9. obnovenou premiéru v divadle Studio DVA. Společné divadlo ale není jedinou věcí, o níž mají tři herečky aktuálně co říct. Marika právě poslala staršího syna poprvé do školy, Iva se i nadále úspěšně věnuje stand-upu a vrcholové kulturistice a Eliška letos vyzvala prezidenta naší země veřejně ke slušnosti, když se ve svém projevu během pandemie nevybíravě dotkl lidí působících v kulturním sektoru. „Já jsem to potřebovala udělat, chtěla jsem panu prezidentovi říci, že v těžké době jen rozsévá zlo a plive na lidi v kultuře. A to by neměl dělat. Kulturním pracovníkům bylo stydno žebrat a žadonit, takže mlčeli a snažili se pracovat třeba v supermarketech,“ říká Eliška Balzerová.

Vojtěch Drahokoupil – talentovaný zpěvák a muzikálový herec tento týden vydává singl Co víc si přát, který je předzvěstí jeho debutového alba. Kromě toho se zanedlouho představí v hlavní roli muzikálu Láska nebeská, vytvořeného z nestárnoucích hitů Waldemara Matušky. A aby toho nebylo málo, potěšil nedávno Vojta fanoušky na sociálních sítí svou odhalenou fotkou. „Vím, že jsem tam nahej a že to možná některé lidi pobouří, ale chtěl jsem ukázat tu svobodu. A s úsměvem dodal: „Celý život se někomu něco nelíbí. To ale není smysl mého života, dělat něco, abych se zavděčil lidem, kteří mě nemají rádi. Můj smysl života je, abych byl šťastnej a aby lidé kolem mne byli šťastní.“ Vojta prý momentálně šťastný je a má radost, že jeho dlouhodobé plány vycházejí – má zlatého retrívra, bude mít desku a věří, že brzy najde i ženu, s níž založí vytouženou rodinu.

Patrice Awonseba Baba Musah – porodník a gynekolog. Je mu pětatřicet, pochází z Ghany, v Česku žije patnáct let, za tu dobu si v podolské porodnici vydobyl renomé respektovaného lékaře a nedávno získal titul Anděl mezi zdravotníky. Přitom jeho cesta na studia do Česka nebyla tak úplně plánovaná. „Nejdřív jsem se hlásil do Ruska, udělal jsem ale nějakou chybu v přihláškách a nedostal jsem se tam. Někdo mi doporučil Českou republiku, říkal, že je to tu lepší než v Rusku. Za to jsem dnes vděčný,“ říká roztomilou češtinou usměvavý Patrice. Když doma v Ghaně později oznámil, že se rozhodl pro specializaci gynekologa, bylo z toho velké pozdvižení. „Maminka nemohla uvěřit, že chci dělat gynekologa. Hodně jsem se totiž styděl, když jsem ještě žil v Ghaně – nemohl jsem mluvit s holkou, vždycky jsem měl hlavu dole. Tatínek jenom říkal, že pokud jsem si vybral tenhle obor, tak doufá, že vydržím dlouho, protože to moc pěkný obor asi nebude. Naštěstí to ale pěkné je, děláme radost ženám, a to se mi líbí,“ hodnotí svou dosavadní českou praxi lékař.