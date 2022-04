Show Jana Krause – hosté 6. 4. 2022

Hudebník Marián Čekovský, herečka Michaela Maurerová a youtuber Steve Watts se představí v premiérovém dílu Show Jana Krause ve středu 6. dubna ve 21.35 na Primě.



Zdroj: TV Prima

Marián Čekovský – je umělcem multižánrovým. Dokáže být i komikem nebo moderátorem, ovšem v první řadě je Marián skvělým hudebníkem. V tomto směru na sebe v poslední době upozornil písní Anjel s textem Milana Lasici, s nímž ho pojilo dlouholeté přátelství. „Nikdy jsem nevěděl, co mám jako první říct, co mám udělat, když jsem s ním zůstal v místnosti sám. Nebylo to nepříjemné ticho, naopak. V jeho přítomnosti nebylo nutné deklarovat – jsem hodný/zlý, ukecaný/neukecaný, stačilo jen být,“ popisuje Marián setkávání s Milanem Lasicou a dodává, že oba milovali život velmi podobným způsobem. Ten kromě práce Mariánovi naplňuje rodina – je otcem dvou dospělých dcer a dvou malých synů. „Sám jsem z rodiny, kde jsme byli čtyři sourozenci. Bylo mi deset, když se mi narodila sestra, potom bratr. Od útlého věku jsem tak vnímal plenky, ponožky, dupačky, celý dětský svět jsem měl doma před sebou. Takže mě nepřekvapilo, že už v jednadvaceti jsem se sám stal otcem,“ směje se Marián.

Michaela Maurerová – herečka a moderátorka. „Mým dvojčatům Magdaleně a Josefovi je třináct. Jsou už ve věku, kdy se o ně nemusím tolik starat. A hlavně ani nechtějí, abych se starala. Máma je pro ně momentálně trapný člověk, kterého když vidí a slyší co nejméně, tak je to ideální stav. Štěstí, že mám ještě tříletou Emmu,“ říká oblíbená moderátorka a příležitostná herečka Michaela Maurerová, která se netají tím, že se před lety s otcem dvojčat rozcházela celkem dramaticky, a musela dokonce jako matka samoživitelka opustit i stálé divadelní angažmá. „V rámci rozvodového řízení jsem se rozhodla, že divadla zanechám. Práce večer pro matku, která je s dětmi sama, nebyla úplně vhodná. Trošku mě to mrzelo, ale zase mi to dalo jinou práci, která mě také moc baví. Takže divadlo jsem opustila, ale nikde není napsáno, že se k němu třeba nevrátím. Teď jsem v takovém tom hereckém věku, kdy nejsem ani ryba, ani rak. To znamená, že abych hrála mladé holky, jsem stará, a na to, abych se nějak plynule přehrála do role matek a těch ,střeďaček’, jak se říká, tak to také ještě není ono,“ vysvětluje Michaela.

Steve Watts – nejznámější český youtuber, který nemluví česky, autor unikátní metody výuky angličtiny. Pochází z Anglie, žije v Liberci a píše se o něm až v New Yorku. Steve Watts je totiž autorem videí Steve and Maggie, která na YouTube sledují miliony dětí i dospělých. Paradoxní je, že až polovinu zhlédnutí anglické verze seriálu tvoří přístupy z anglicky přirozeně mluvícího prostředí – prostřednictvím seriálu si osvojují základní slovní zásobu i děti, jejichž mateřským jazykem je angličtina. „Osud mě zavál z Velké Británie do Japonska, kde jsem začal učit děti angličtinu. Vytvořil jsem metodiku, která je založena na tom, že se cizí jazyk učí stejně přirozeně jako jazyk mateřský. Napodobováním, opakováním, prostřednictvím prožitku se zapojením více smyslů a emoční paměti,“ vysvětluje Steve. Po návratu z Japonska už zůstal v pevninské Evropě. Zlákala ho Praha a posléze menší české město na úpatí hor – Liberec. Právě tady od roku 2005 rozvíjí svou zcela unikátní metodiku Wow!English, o níž dnes již ví bez nadsázky celý svět.