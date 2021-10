Show Jana Krause – hosté 6. 10. 2021

Sourozenci a umělci Anna Julie a Felix Slováčkovi, herečka Anife Vyskočilová a expert na kryptoměny Jakub Vejmola se představí v premiérovém dílu Show Jana Krause ve středu 6. října ve 21.35 na Primě.



Zdroj: TV Prima

Anna Julie a Felix Slováčkovi – hudebně nadaní sourozenci. I když se jejich rodiče oba pohybují v šoubyznysu už několik desítek let a na pódiích jsou více než doma, mít umělce i ze svých potomků zprvu netoužili. Otec Felix Slováček si totiž přál, aby se Felix junior a následně i jeho mladší sestra Anna věnovali medicíně. Ovšem geny se nezapřou, ratolesti bavilo zpívat, a tak je slavný hudebník aspoň nutil hrát na hudební nástroje. Jenže s velkým ohlasem se to u nich nejprve nesetkávalo. „Já jsem původně chtěla kreslit. Hrát na klavír bylo utrpení, ač jsem měla super profesorku. Ale nebavilo mě cvičit. Talent po rodičích tam nějaký byl a časem jsem k tomu dozrála. Začaly se otevírat dveře, aniž bych na něco tlačila,“ říká Anna. Uplynula nějaká doba a dnes se oba sourozenci muzice věnují profesionálně, Anna je navíc herečkou. I přes velké vytížení se spolu vídají, jak jen můžou, vždy se vzájemně podrží a dovedou si být nejen sourozenci, ale i blízkými přáteli. „Pořád vedle sebe stojíme – v dobrém i zlém. Stejně jako dalších pár přátel kolem mě. Opravdoví kamarádi vás nikdy nenechají na holičkách. Pravdou je, že se můžete sem tam hádat, můžete se déle nevidět, ale když dojde na lámání chleba – budou tu pro vás a vy pro ně. Mít kolem sebe takového bratra a takové lidi je podle mne životně důležité,“ mluví o velkém životním štěstí Anna.

Anife Vyskočilová – herečka a tanečnice, která se už v patnácti letech rozhodla, že se odstěhuje za lepším životem. Zamilovala se do chlapce a v sedmnácti porodila syna, o kterého však jeho otec nejevil zájem a z Anife se stala matka samoživitelka. Hlavu do klína ale odevzdaně nesložila a rozhodla se, že půjde dál do světa, až ji cesta z Bulharska zavedla do Prahy, kde se nakonec usadila. Jak sama říká, ze života si chce odnést jen to nejlepší: „Já jsem se narodila jako člověk s pozitivním pohledem na svět. Brzo jsem se stala maminkou, navíc jsem z tradiční muslimské rodiny. Mnoho lidí by v mé situaci nevědělo, co se životem, ale já si řekla, že to tak zkrátka mělo být.“ Dnes má v Česku za sebou manželství s hercem Ivanem Vyskočilem, úspěchy v tanci i v divadle, v současné době provozuje kavárnu, šest let žije s cizincem Jensenem a je šťastná. „Jsme lidé a všichni v životě musíme přijímat nejen dobré, ale i ty špatné věci. V cíli nás pak stejně všechny čeká jedna velká díra, kam ti hodí věnec a vyhrál jsi. Já chci běhat v klidu, chci poznávat lidi. Do díry si nevezmu své auto, barák, dítě ani lásku. Proto si vážím každého dne s pokorou a bez závisti,“ říká Anife.

Jakub Vejmola alias Kicom – expert na kryptoměny. Dlouhé roky se živil jako počítačový grafik a cestoval po světě. Pak ho však uchvátil fenomén bitcoin, o kterém od roku 2019 natáčí úspěšná videa, která pod přezdívkou Kicom umisťuje na YouTube na Bitcoinovej kanál. V současnosti ho sledují desetitisíce lidí a svými názory ovlivňuje i pokročilé investory. Bitcoin je podle něj výjimečný vynález a prostřednictvím svých videí se snaží Čechům vysvětlovat jeho komplexnost. „Největší výhoda kryptoměn spočívá v nezávislosti. Na čemkoli. Žádný politik, stát nebo vláda ho neovládá a nelze ho znehodnotit. To z něj v kombinaci s jeho globálností dělá nejlepší peníze, které jsme jako lidstvo kdy měli. V tomto ohledu je lepší než zlato, u kterého přesně nevíme, kolik ho vlastně bude. Bitcoinu bude jen 21 milionů mincí. Chcete si spořit v něčem, o čem přesně víte, kolik toho bude, nebo v něčem, čeho neustále přibývá? Protože to jsou dnešní peníze, kterých je čím dál víc. Pamatujete si ještě, kolik stála zmrzlina, když jste byl malý? Čím to asi bude…“ říká Jakub.