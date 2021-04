Show Jana Krause – hosté 5. 5. 2021

Herci Markéta a Patrik Děrgelovi, fotbalista Jan Koller a kvantový fyzik Jan Rak se představí v premiérovém dílu Show Jana Krause ve středu 5. května ve 21.35 na Primě.



Zdroj: TV Prima

Markéta a Patrik Děrgelovi – herci a manželé. Ona hraje v Divadle na Vinohradech, on v Národním divadle. Spolu účinkují v televizním seriálu. Mají syna Vavřince, kterému se za pár dnů narodí sourozenec. Markéta naznačuje, že pro ně bude výchova dvou dětí velké dobrodružství. „Mám o své mateřské roli pochybnosti. Snažím se dělat všechno dobře, ale někdy je to hrozně těžké. Myslím, že je to nejtěžší věc, jakou jsem zažila. Řekla bych, že moji rodiče si někdy myslí, že to moc dobře nedělám. Není mi to příjemné, na druhou stranu je to v mnoha ohledech cenná konfrontace,“ hodnotí sebekriticky svou roli matky. Patrik, zdá se, přistupuje k roli otce jako větší volnomyšlenkář. „Každý den se musím kousat do rtu a zachovávat vážnou tvář. Je neuvěřitelné, co dokáže metrový člověk vypustit z úst. Většinou se nestačím divit, když jsme spolu ve sporu. Například požaduji, aby si uklidil v pokojíčku, a on nechce, radši by se hned koukal na pohádku, což ale bez poklizení nechci dovolit. Přitvrdím a vrátí se mi výhrůžka typu: Posadím tě na ledovou kru, nechám tě přejet lodí, a až se vrátíš letadlem, bude tam číhat jaguár, který tě sežere!“ Jak bude herecky vytížený pár zvládat péči o další dítě, se teprve uvidí, ale kariéru by ani jeden z nich dlouhodobě přerušit nechtěl. Podle Markéty je důležité mít skvělé prarodiče a chůvu, což naštěstí mají, a nastolit v rodině co nejpevnější řád. To bude, s ohledem na herecké povolání obou, už poněkud komplikovanější.

Jan Koller – fotbalista, který se svými více než dvěma metry patří mezi nejvyšší profesionální fotbalisty historie. Většina Čechů si útočníka Jana Kollera pamatuje jako jednoho ze strůjců historického úspěchu českého fotbalu – zisku bronzové medaile na evropském šampionátu v roce 2004. Kromě národní reprezentace hrál Jan v Německu, Belgii i Francii a jeho jméno znal svého času celý svět. O to více veřejnost před pár dny překvapila autorizovaná biografie „Byl to víc než sen“, v níž fotbalista rekapituluje kariéru, a kromě připomenutí všech úspěchů přiznává, že při fotbalových začátcích ve Spartě zažil poměrně tvrdou šikanu. Naštěstí tam potkal i jeden ze svých velkých vzorů, kolegu Pavla Nedvěda. „Bylo na něm vidět, jak strašně dře. V té době to nebylo tak obvyklé, jak na sobě pracoval, byla na něm vidět cílevědomost, že chce něčeho opravdu dosáhnout. Z toho jsem si vzal velký příklad do své budoucí kariéry,“ vzpomíná Jan. Kromě knihy se v současnosti připravuje o Janu Kollerovi také celovečerní film. „Momentálně se věnuji jen tomuto projektu, takže si to užívám a těším se na výjezdy do zahraničí za kamarády, do Turína za Nedvědem, do Londýna za Petrem Čechem nebo do Dortmundu, kde jsem se toho hodně naučil. Během natáčení jdeme hodně po mých kořenech, po vzpomínkách, takže je to všechno velmi nostalgické a milé,“ říká slavný fotbalista.

Jan Rak – Je realita to, co vidíme? Nebo si ji každý z nás vytváří po svém? Co nám vlastně o realitě říká hrnek s kávou na stole? „V každém okamžiku existuje nekonečné množství možností, ze kterých vědomí a soustředěná pozornost vytváří naši realitu,“ vysvětluje přední český jaderný a kvantový fyzik, profesor Jan Rak. Kvantová fyzika naše dosavadní klasické vnímání reality výrazně mění. To, co tato věda vypovídá o světě kolem nás, bývá se všemi důsledky obtížně akceptovatelné i pro zkušené experty. „Je to podobné, jako když chcete změnit směr plavby obrovského zaoceánského parníku. I v tom případě je potřeba překonat obrovskou setrvačnost,“ snaží se najít vhodné přirovnání vědec. Jeho názory dokážou publikum stimulovat, ale i dráždit. Tušíme, že nejinak tomu bude v SJK. „Určitou realitu skutečně vyzařujeme čili tvoříme všichni společně, a to jak v rámci rodiny, naší republiky, tak i celého světa. Když něco pozorujeme a zažíváme současně s druhými lidmi, je to proto, že to je informace obsažená ve všech pozorovatelích, ale nemusí to nutně znamenat, že to je neměnná pravda. Komplexní informace se totiž dá kdykoli a jakkoli změnit. Stačí si uvědomit, že taková možnost existuje, a najít odvahu to zkusit,“ tvrdí třeba kvantový fyzik.