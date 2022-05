Show Jana Krause – hosté 4. 5. 2022

Zpěváci Lucie Bílá a Jan Bendig, herec Kryštof Bartoš a odborník na umělou inteligenci Tomáš Mikolov se představí v premiérovém dílu Show Jana Krause ve středu 4. května ve 21.35 na Primě.



Zdroj: Instagram Lucie Bílé

Lucie Bílá a Jan Bendig – zpěváci, kteří mají aktuálně společný duet. „Já tomu říkám splněný sen. Pro mě to byla neskutečná výzva, protože zpívat ve studiu před Luckou Bílou a natáčet po jejím boku videoklip byla neuvěřitelně hustá zkušenost. Je to diva, legenda. Kdo je v současné době tady a na Slovensku víc než ona?“ říká zpěvák Jan Bendig v souvislosti s jejich první (a údajně ne poslední) společnou písní Jen malou chvíli, kterou za tři týdny od premiéry vidělo na YouTube už víc než dva miliony lidí. Překvapivě to nebyl mladý zpěvák, kdo s nápadem na duet přišel. Ke spolupráci si vybrala ona jeho poté, co ho viděla na Českém slavíku. „Já jsem tam vystupoval, ona za mnou přišla, že jsem se jí líbil nejvíc, a vymyslela, že bychom spolu mohli něco udělat. Samozřejmě jsem skákal radostí. Párkrát jsem si říkal, že to jednou vyjde, že třeba za pět let budu mít duet s Luckou Bílou. A vidíte, vyšlo to daleko dřív,“ popisuje Jan vznik hitu, který zpěváci představí v Show Jana Krause.

Kryštof Bartoš – herec, který momentálně zažívá období slávy. Poté, co si zahrál jednu z hlavních seriálových rolí, zná jeho tvář a herectví takřka každý. Přitom ještě donedávna byl „jen” mladým talentem z hradeckého Klicperova divadla, jehož stálé angažmá nedávno opustil. „Že jsem teď víc vidět, toho si všímám. Je to příjemné. A načasování je taky fajn, protože jsem teď takzvaně na volné noze, takže případné filmové nabídky nebudu muset kvůli divadlu odmítat,“ říká. Ovšem ne ve všem má Kryštof úspěch. Netají se tím, že například partnerské vztahy pro něj nejsou zrovna jednoduchou záležitostí. „Na úplném začátku je pravděpodobně rozvod rodičů, ten byl těžký. Tehdy jsem se poprvé odstěhoval z domova a od té doby jsem pořád tak trochu na útěku. Nicméně teď mám v čerstvých třiceti letech pocit, že pro mě nastává čas se usadit. Nebráním se stálejšímu vztahu, na který jsem dříve asi nebyl připravený. Možnosti byly, ale ztroskotaly hlavně kvůli mně,“ vypráví herec sebekriticky.

Tomáš Mikolov – odborník na umělou inteligenci, který má za sebou kariéru ve společnostech Google, Microsoft i Facebook. V zahraničí žil s krátkými přestávkami od roku 2010, pracoval v Kalifornii, později v New Yorku a rok také v Paříži. Nedávno se však Tomáš Mikolov vrátil zpět do Česka a na ČVUT se věnuje výzkumu v oblasti umělé inteligence. „Nabyl jsem dojmu, že jsem si profesně vyzkoušel vše, co potřebuji, a viděl, co se vidět dá. Podařilo se mi pracovat s řadou vědců, kteří jsou nejlepší ve svých oborech. Měl jsem například možnost v různých obdobích pracovat s vědci, kteří vyhráli Turingovu cenu, což je taková nobelovka v oblasti IT,“ říká Tomáš a dodává: „Chytří lidé jsou všude na světě, i v Česku. O úspěšném vědci pak rozhodují často kombinace různých faktorů včetně náhody – některé se ovlivnit dají, jiné ne. Každopádně skvělý výzkum je možné dělat víceméně kdekoli, hlavně pokud jde o ten základní. V našem oboru potřebujete především nápady a myšlenky.“ S více než dvaceti tisíci citacemi ročně je Tomáš zřejmě nejcitovanějším českým vědcem ve světě a díky jeho technikám v oblasti neuronových jazykových modelů se skokově vylepšil překladač Google Translate.