Show Jana Krause – hosté 30. 3. 2022

Kateřina Žbirková – manželka česko-slovenské hudební legendy. Když nás ke konci loňského roku opustil jeden z nejmilovanějších zpěváků, které jsme kdy měli, Meky Žbirka, byli jsme smutní. Nejsmutnější ze všech byla Kateřina, jeho manželka, matka dvou jejich dětí a dlouholetá Mekyho manažerka. „Moc mi pomáhá vědět, jak jste Mekyho měli rádi,“ vzkázala fanouškům bezprostředně po jeho odchodu. A slovensky dodala: „Takže robme, ako že Meky je. Vaše (a jeho) Katka.“ Na svého muže přijde zavzpomínat i do SJK a téměř jisté je, vzhledem k jejímu smyslu pro humor, že to nebude pouze smutné. Vezměte si například jejich seznámení. Poprvé se setkali v Praze, když bylo Kateřině pouhých osmnáct. Meky byl o čtrnáct let starší, už měl Zlatého slavíka a fanoušci na jeho podpis stáli dlouhé fronty. Kateřinu ale zajímalo něco docela jiného než autogram. „Dělala jsem do školního časopisu rozhovory se známými lidmi, sportovci, zpěváky a tak dále. Došlo na Mekyho a jeho koncert v Lucerně,“ vypráví. Odmítla se postavit do nekonečné fronty a využila toho, že budovu znala díky babičce, která tam bydlela, velmi dobře. Ke zpěvákovi se dostala zadními cestami rovnou do šatny. „Byl tam šťastný moment, že se právě převlékal, takže ten první dojem byl fantastický, samozřejmě,“ smál se nad jejich seznámením Meky. Jak už všichni víme, toto jejich setkání nemohlo dopadnout šťastněji.

Igor Bareš – herec, který patří mezi ty filmové a divadelní herce, za něž mluví téměř výhradně jejich divadelní a filmové role. A tak možná málokdo ví, že původní profesí je zootechnik, žije na tvrdé dietě, neboť trpí Crohnovou chorobou, a mezi jeho veliké záliby patří funerální turistika. „Kamkoli přijedu, stavím se v místní hospodě, a pak jdu hned na hřbitov,“ říká. S manželkou herec navštívil dokonce i známou jihočeskou usedlost Pohádka, kterou si kdysi pronajal sériový vrah Ivan Roubal, odsouzený později za pět vražd. „Říká se, že tam házel lidi prasatům, aby se zbavil jejich těl. Nevěřili byste, jak ohromně negativní energie tam je. Padla tam na nás po chvíli obří deprese, utíkali jsme odtamtud jako malé děti,“ vypráví Igor. Ale zpět k jeho herectví – v dubnu ho po delší době čeká návrat na filmové plátno – představí se v jedné z hlavních rolí thrilleru Roberta Sedláčka Promlčeno.

Karolína Holubová – fotografka – a Matěj Paprčiak – model a herec. „Dlouho jsem nerozuměla tomu, že je moje maminka něčím jiná. Samozřejmě byly momenty, kdy to člověk pocítil. Třeba jednou na táboře. Neměla jsem tam skoro žádné kamarády, což se samozřejmě změnilo ve chvíli, kdy se rozkřiklo, že má máma je Eva Holubová,“ vypráví Karolína, která se však ze stínu slavné matky dokázala vymanit. I když ji chvíli herectví lákalo, vydala se jinou uměleckou cestou a vystudovala fotografii. Když tento obor studovala v Anglii, poznala tam bývalého vrcholového fotbalistu Matěje, který uspěl jako model a v Británii zrovna studoval herectví. Zamilovali se do sebe a dnes jsou spolu už několik let. „Mezi fotbalem a herectvím vidím obrovskou paralelu. V obojím je třeba velká pracovitost a příprava. Výkon samotný je jiný, ale všechno ostatní je v podstatě totožné. Ve fotbale máte hráče, trenéra, v herectví herce a režiséra. Ve fotbale máte tréninky a zápasy každý týden, v herectví zase zkoušky a do toho máte představení. Obojí děláte pod určitým tlakem, na živo před lidmi, lidi na to reagují a vy tu reakci vnímáte. Je to opravdu hodně podobné,“ srovnává umění a sport Matěj.