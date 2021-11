Show Jana Krause – hosté 24.11.2021

Imitátor Vladimír Hron, herečka Sara Sandeva a stand-up komička Simona Salátová se představí v premiérovém dílu Show Jana Krause ve středu 24. listopadu ve 21.35 na Primě.



Zdroj: TV Prima

Další premiérový díl Show Jana Krause začne zvesela s komikem, imitátorem, zpěvákem a moderátorem Vladimírem Hronem. „Já vždycky říkám, že všechny věci, které se člověku v životě stanou, pokud ho nezabijí, měly by ho posílit,“ sděluje v souvislosti s aktuální horšící se covidovou situací umělec a potěšeně dodává, že zjistili, že se doma nezabijí. Navíc připustí, že je vůbec dost spořádaným manželem. „Jsem celkem klidný,“ myslí si a vypočítává: „Já doma luxuju, vařím, žehlím… a baví mě to. K vaření jsem se teda dlouho nedostal, to přiznávám. Tuhle radost mi během covidu sebrala manželka, protože se rozhodla, že se naučí všechna jídla světa, což někdy bylo hodně zajímavé!“ On sám byl i během pandemické uzávěry profesně velice aktivní a neustále streamoval, protože prý zjistil, že bez muziky a bez publika nedokáže fungovat. „Začínali jsme v ložnici, tak že jsem manželku olepil texty,“ popisuje. „Stoupla si na postel, já jsem jí řekl, miláčku, prosím tě, nehýbej se, a vzal jsem si papírky s texty, na které jsem dal lepíčky, a takhle jsem si ji olepil, protože jsem nechtěl zpívat to, co už lidi znají. Tak jsem si připravil nové písničky. A ona byla výborné čtecí zařízení.“ V této roli pak vydržela podle jeho slov úctyhodných sto devadesát vystoupení. Respekt budí ale i sám Vladimír, který má prý ve svém rejstříku osob, které imituje, zhruba dvě až tři stovky lidí a napodobovat se je učí nejlépe v autě. A protože imituje nejen řeč, ale i zpěv, občas mu přezdívají „živý jukebox“. „Já se hlavně učím tu postavu,“ vysvětluje. „Tam je ten fór v tom, že mě nebaví naučit se jen ten hlas, ale chci zvládnout i pohyb.“ A o tom, jak mu to jde, nás přesvědčí v krátké imitaci Michaela Jacksona, Oldřicha Nového nebo Luďka Soboty. Na závěr pak uslyšíme ze záznamu píseň Bohemian Rhapsody, skoro jako by ji zpíval sám Freddie Mercury.

Druhým hostem bude česká herečka makedonského původu, Sara Sandeva. „Narodila jsem se v Makedonii, a když mi byl rok a půl nebo dva roky, přestěhovali jsme se do České republiky, a tím pádem jsem vyrůstala zde,“ vysvětluje herečka, která plynně ovládá jak makedonštinu, tak češtinu. Svým mateřským jazykem běžně hovoří s rodiči, kteří provozují v Praze bistro s makedonskými specialitami. „Já tam taky pracuju. Každý večer před spaním dělám meníčko, přidám ho na sociální sítě, a občas, když nestíhají, dokonce rozvážím jídlo,“ popisuje chod rodinného podniku. Sara zavzpomíná také na střet kultur, který zažila jako malá holčička, když se rodina přestěhovala. „Třeba jsem přišla domů ubrečená, proč já neslavím svátek, když tady všichni slaví svátek a dostávají dárky, a já mám jen narozeniny,“ svěřuje s tím, že její rodiče všechna nedorozumění vždy diplomaticky vyřešili, a tak dnes slaví svátek jako „Sára“. Do své původní vlasti se snaží jezdit co nejvíce, alespoň dvakrát do roka. „Teď jsem kvůli covidu babičku a dědečka neviděla dva roky,“ mrzí se. „Nebyla jsem letos tedy sice v Makedonii, ale byla jsem hned vedle, v Srbsku, kde jsem natáčela svůj první balkánský seriál, což pro mě byla velká pocta a můj sen.“ V tuzemsku pak hraje například v muzikálu Kouř, kde má náročný výstup s tancem a zpěvem. „Týden před premiérou jsem se dozvěděla, že to nebudu zpívat jako na korepetici – že budu stát a v klidu si to odzpívám a zaintonuju, takže u toho musím hrát a ještě tancovat, což bylo docela náročný, ale myslím, že si to pomalu sedá, a to představení je nádherný!“ podělí se mladá herečka o své čerstvé zkušenosti a přizná se, že nemá příliš dobrou kondici, protože je trochu líná ji trénovat. „Mě to ale fakt nebaví. Mě to vždycky chytne na týden, jsem strašně namotivovaná, říkám si, že mě to konečně začalo bavit, ale za týden mě ta motivace přejde a nechám toho.“

Humor si dopřejete i s posledním hostem, slovenskou stand-up komičkou Simonou Salátovou. „Začala jsem s tím už na střední škole, ale pak jsem chtěla v sedmnácti začít podnikat, potom jsem se dokonce i vdala a odrodila jsem a zase se rozvedla, prostě všechno,“ popisuje Simona, jak se dostala k tomu, že se nyní věnuje vtipným výstupům na veřejnosti. „Teprve když jsem měla příběhy, řekla jsem si, že je můžu vyprávět. A to teď budou tři roky, co vystupuju. Jsem taková slovenská ,stendapičkaʻ,“ dodává se smíchem komička, která má podle svých slov na rukách vytetované to, které je pravá a která levá, hlavně proto, aby vůbec udělala řidičák. „První pojistnou událost jsem měla už na trenažéru,“ baví diváky svým suchým humorem a vzápětí předvede na přání Jana Krause celý výstup. Ten a mnohem více uvidíte v dalším premiérovém dílu oblíbeného pořadu Show Jana Krause na Primě!