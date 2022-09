Show Jana Krause – hosté 21. 9. 2022

Herec Zdeněk Godla a Socky na ruby, DJ NobodyListen Jakub Strach a krotitelé duchů Daniel a Andreas Sonnleitnerovi se představí v premiérovém dílu Show Jana Krause ve středu 21. září ve 21.35 na Primě



Zdroj: TV Prima

Zdeněk Godla a Socky na ruby – herec a recesistická skupina. „Zdražuje se, bude tma a zima. Nechceme, aby lidi v Chomutově byli jen smutní a naštvaní – i v téhle době by měli zažívat aspoň trochu srandy. A tak jsme jednou seděli u Radka v barber shopu a rozhodli se, že založíme Socky na ruby, tvůrčí skupinu, která udělá díru do YouTube,“ popisuje svou novou aktivitu Zdeněk Godla, jenž na sebe v poslední době strhl pozornost účastí v televizní taneční soutěži a účinkováním v dánském kriminálním dramatu Marco, promítaném i v českých kinech. Ostatní členy Socek na ruby představuje následovně: „Se mnou je nás šest. Jakub Čermák je herec a sponzor, Bohouš Hrdlička nám dělá koordinátora. Jakub Hirko je rapper, točí klipy a u nás je kameraman, protože to s kamerou umí nejlíp z nás. Julius Oračko je herec, už se mnou hrál v Cestě ven a v Mostu. A konečně Radek Kirvej, to je majitel barber shopu, kde to celé vzniklo, a další náš sponzor. Takže jak vidíte, jsme parta, co má zkušenosti.“

Jakub Strach alias NobodyListen – úspěšný český DJ, hudebník a producent. Bylo mu teprve patnáct, když se jeho hudba začala hrát v pražských klubech. Poslechnout si ji tam jako autor Jakub Strach alias NobodyListen ovšem nemohl, protože by ho tam vzhledem k věku nepustili. Nyní mu je osmadvacet a letos ho pustili do Národního divadla. Jako hudebního skladatele jedné části baletu bpm, který zvládl do Národního přitáhnout zcela nové publikum a všechna jeho představení jsou vyprodaná. „Postupně se to nabalovalo a poslední dva tři roky jsou nejúspěšnější. Ale trvalo to dlouho, než se začalo něco dít. Musel jsem mít ostré lokty, všude se cpát. Bylo mě asi všude moc, ale šel jsem si za tím,“ říká Jakub, který kromě vlastní tvorby skládá hudbu pro sportovní a módní značky, pořádá úspěšnou taneční party, na niž se dostat podobá se honbě za diamantem, a na podzim bude o Jakubovi uveden celovečerní dokument.

Daniel a Andreas Sonnleitnerovi – krotitelé duchů. Před deseti lety se dva bratři rozhodli, že budou s ostatními sdílet své zážitky ze života. Za tímto účelem si na YouTube založili kanál TVTwixx. To jim však nestačilo, toužili dát úspěšnému kanálu jedinečný obsah, a tak ho v posledních pěti letech zaměřili primárně na záhadná videa, prozkoumávání opuštěných budov a vyšetřování paranormálních jevů. Navštívili například podzemí bohnického hřbitova, opuštěnou milánskou nemocnici či historickou psychiatrickou léčebnu v Bavorsku. Celkem zatím vytvořili přes 850 videí s celkovým zhlédnutím 350 milionů. Mezi nejsledovanější patří jejich exkurze do opuštěné a chátrající vily Radovana Krejčíře v Černošicích. „Všechno v ní bylo přístupné, všechny dveře byly otevřené. To jsme se trochu i divili. Dostali jsme informaci, že vila má být střežená, že tam má být hlídač v autě. Nikdo tam ale nebyl a doteď tam nikdo není, jen tam občas jede hlídka, a to je všechno,“ vypráví o tomto zážitku Daniel.