Show Jana Krause – hosté 21. 4. 2021

Herec Martin Zounar, etnobotanik Ladislav Kokoška a dětští herci Viktor Sekanina a Theo Schaefer se představí v premiérovém dílu Show Jana Krause ve středu 21. dubna ve 21.35 na Primě.



Zdroj: TV Prima, Jan Kraus

Martin Zounar – o nedostatek práce se populární herec strachovat nemusí. Obavy, které v poslední době má, jsou naštěstí příjemnějšího rázu. Kvůli současné situaci totiž musel odložit svatbu s psycholožkou Kateřinou. „Už jsme měli všechno naplánované. Šaty už se měly zkoušet, svatební diskotéka naplánovaná, prostě všechno. A dva dny před tím, než jsme odeslali pozvánky, tak to odpískli,“ popisuje Martin vyhlášení nouzového stavu, který zastavil přípravy jejich dne D. Ani přechodné rozvolnění v létě páru bohužel nepřálo. „Zjistili jsme, že bychom tam mohli mít dva psy, dcery, ale svědkové už by se tam nevešli a oddávající by měl gumové rukavice. A já bych měl pocit, že jsem spíš na vyšetření prostaty. Nejdřív jsme to chtěli udělat takhle, pak jsme ale řekli ne! Vždyť je to poprvé. A já už se pak rozvádět nebudu,“ vtipkuje herec, který stále doufá, že si dle tradice do roka a do dne od zásnub stihne svou vyvolenou vzít. Do Show dorazí s jiným věrným parťákem – s dogou, o níž si naposledy s Janem Krausem povídal.

Ladislav Kokoška – etnobotanik a etnofarmakolog je vysokoškolským profesorem. Okusil několik velmi omamných exotických nápojů, které jej dostávají do jiných dimenzí vědomí. Tyto dvě činnosti se nemusí vylučovat, pokud je člověk vědcem a práci v terénu dokážete zúročit v bádání. Ladislav stojí jednou nohou v jihovýchodní Asii a na ostrovech v Pacifiku, druhou ve výzkumech v pražských laboratořích, kde se snaží své poznatky z cest využít mimo jiné pro farmaceutický průmysl. „Vypadá to, že jsme velmi blízko úspěchu,“ říká Ladislav o vyhlídce na patent nové formy antibiotik, jež by se inhalovala přímo do plic. „Snažíme se vyvinout těkavé antibiotikum účinné v plynné fázi pro léčbu plicních infekcí, i když se zatím inhalační aplikace v moderní medicíně zas tolik nevyužívá. Troufám si říct, že v tomto oboru patříme k vedoucím laboratořím nejen v Evropě, ale možná na světě,“ dodává k převratnému objevu vědec-dobrodruh, který v SJK určitě povypráví i o zážitcích spojených s konzumací omamného nápoje kava-kava, jenž připomíná pivo a marihuanu, ovšem bez následné kocoviny.

Viktor Sekanina a Theo Schaefer – dětští herci, kterým je teprve sedm a devět, ale už je na ulici pozná spousta lidí. Viktor a Theo totiž nedali divákům jednoho seriálu jinou šanci než se do nich zamilovat. Tak uvěřitelně a roztomile totiž role dětí zaměněných v porodnici hráli. „Na seriál se dívám. Někdy, když se vidím, tak si říkám, že jsem to mohl zahrát i lépe,“ říká Theo a připomíná scénu, kde musel plakat. „Dali mi umělé slzy. Zahrát to, že jsi smutný, je jednoduché. Jen na sobě nedáš znát, že jsi šťastný,“ popisuje bezelstně. Viktor k tomu kriticky dodává: „Také se mi zdá, že svoje scény bych mohl zahrát líp,“ říká s tím, že když se slyší v televizi, vůbec se mu nelíbí vlastní hlas. I záběry, v nichž má ve své roli kvůli Aspergerově syndromu záchvaty, se mu nesledují nejlépe. „Není mi to moc příjemné se na to koukat. Poradkyně mi před natáčením vysvětlila, že takoví lidé se například nedívají do očí,“ vzpomíná na svůj herecký debut.