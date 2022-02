Show Jana Krause – hosté 2. 2. 2022

Herečka Jana Plodková, režisér Peter Bebjak a podnikatel Matyáš Trojan se představí v premiérovém dílu Show Jana Krause ve středu 2. února ve 21.35 na Primě.

Jana Plodková – jednoho Českého lva, za hlavní roli ve filmu Protektor, získala, na další čtyři byla nominována. Nyní má před sebou herečka Jana Plodková premiéru nové komedie Mimořádná událost na motivy jednoho skutečného výletu, kdy jel osobní vlak s cestujícími kus své trati bez strojvedoucího… A další tři filmy, které v loňském roce natočila, na své uvedení v kinech čekají. Kvůli poslednímu z nich s názvem Ostrov strávila měsíc v Thajsku. Kromě filmů hraje v Divadle Na zábradlí a televizních seriálech. A když má Jana volno, věnuje se rozsáhlé rekonstrukci krkonošského statku nebo rostlinám na terase vinohradského bytu. „Já bych nejradši měla všude samé kytky. Vlastně bych asi nejradši bydlela ve skleníku. Často chodím do botanické zahrady v Troji nebo Na Slupi. To je krása. Všude zeleno, barevno, teplo, to je sen. Kdybychom měli větší byt, navýšila bych počet banánovníků a ibišků,“ říká.

Peter Bebjak – režisér, který umí natočit současný thriller, drama o herci uklánějícím se tak, jak padesátá léta pískají, i retro detektivku o zločincích, kteří skutečně žili. A to rozhodně nejsou všechny žánry, jejichž výborným zvládnutím se Bebjak zařadil mezi nejlepší česko-slovenské režiséry. Na poli celovečerního filmu se naposledy uvedl loňským dramatem Zpráva, které rekonstruuje akt hrdinství dvou vězňů, jimž se podařilo uprchnout z osvětimského koncentračního tábora, aby podali informaci okolnímu světu, jaké podmínky tam panují a co se tam ve skutečnosti se židovským národem děje. Tímto filmem Peter většině diváků poskytl zcela novou informaci. „Vůbec jsme se o něm neučili ve škole – ani Češi, ani Slováci. Vysvětluji si to tak, že během komunistické éry se téma holokaustu záměrně nedostávalo do popředí: důležití byli, co se zásluh na vítězství ve druhé světové válce týče, partyzáni, Rudá armáda a Strana. Židovští hrdinové nezapadali do mozaiky, kterou chtěl komunistický režim vytvořit,“ říká Peter, držitel dvou Českých lvů, vystudovaný herec a v současnosti nejvytíženější režisér Česka a Slovenska.

Matyáš Trojan – syn režiséra Ondřeje a producentky Báry Trojanových je podnikavý. Jeho prvním byznysem byl projekt Štědrý nákup – kříženec e-shopu a charitativní pomoci různým neziskovým organizacím. A před časem rozjel vlastní značku s pánskou kosmetikou. Plánem Matyáše je jejím prostřednictvím ukázat českým mužům, že starat se o pleť už dávno není jen doménou žen. „Je tu stále velká skupina mužů, kteří nepoužívají kosmetiku vůbec. Jeden důvod je, že jim je to jedno. Druhá podskupina jsou ,hateři‘, kteří přemýšlejí v duchu: ,Chlapi nejsou ženský, tak proč by měli potřebovat kosmetiku‘. A pak jsou tady ti, kteří kosmetiku řeší a dělají si velké rešerše. My bychom chtěli být s naší kosmetikou někde mezi,“ říká. I když pochází z velkého uměleckého rodu, je si jistý, že on se bude věnovat podnikání: „V rodině už vědí dávno, že to mám v hlavě nastavené jinak. I tak se ale stává, že tomu příbuzní nerozumějí a ptají se: Co to ten Matyáš vlastně dělá?“ směje se.