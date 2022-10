Show Jana Krause – hosté 19. 10. 2022

Herec Tomáš Matonoha, zpěvačka Tereza Černochová a spisovatel a potápěč do odpadu Jan Váňa se představí v premiérovém dílu Show Jana Krause ve středu 19. října ve 21.35 na Primě.



Tomáš Matonoha – dvakrát ho nepřijali na práva, a tak se přihlásil na herectví na JAMU, kam se dostal napoprvé. Ještě předtím ovšem herec Tomáš Matonoha dělal něco úplně jiného. „Když jsem byl sanitářem na patologii ještě za minulého režimu, tak mě tehdy ani nenapadlo, že bych se stal hercem. Šel jsem do nemocnice, protože mě nevzali na práva. Každopádně to byl nápad mojí mámy, ona mi říkala, že měli podnikového právníka, který měl všeho plné zuby, tak si šel na rok odpočinout do nemocnice, kde dělal sanitáře. A já jsem v té době absolutně netušil, co bude dál. Na práva jsem se však nedostal ani po roce v nemocnici, a tak jsem zkusil herectví,“ vypráví Tomáš. Dnes patří mezi oblíbené herce a zároveň je úspěšným stand-up komikem a moderátorem. V kinech ho diváci mohou aktuálně vidět v hlavní roli filmu Cirkus Maximum.

Tereza Černochová – zpěvačka. „Bylo mi jasné, že nejsem éterická bytost, která by mohla jít do finále a vyhrát. Takže jsme to brali střídmě a říkali jsme si, že když postoupíme do čtvrtého kola, kde bylo tango, tak to bude fantastické, protože to mi šlo. A najednou tu bylo osmé kolo, kde nás čekal valčík, a já věděla, že chci tančit na tátovu píseň Ona se brání. A přišel ten okamžik, kdy mě partner musel zvednout. A my jsme neměli zvedačky, ale vzhledem k mým proporcím jen samé padačky. V osmém kole mě dvakrát úspěšně zvedl, a přesto jsme vypadli. Měli jsme zůstat u padaček a byli bychom ve finále,“ směje se zpěvačka Tereza Černochová při vzpomínce na účinkování v taneční soutěži StarDance. Dnes už je však pro ni tanec před kamerami minulostí a opět se plně soustředí na pěveckou kariéru. Kromě toho, že účinkuje s populárními Monkey Business, zanedlouho vydá nové sólové album, na nějž fanoušci čekají už sedm let.

Jan Váňa – potápěč do odpadu a spisovatel, který nejprve vystudoval IT. Jenže se mu profesně nedařilo, podle vlastních slov byl hodně nešikovný a práce, kterou měli jeho kolegové hotovou za pár hodin, mu trvala nekonečně dlouho. A tak začal studovat sociologii. V rámci studií se dostal do Norska, kde však bylo hodně draho a stipendium mu vystačilo sotva na zaplacení kolejního nájmu. Aby přežil, začal se nořit do norských popelnic. Tzv. dumpster diving mu tam vlastně zachránil holý život. Jan v současné době vyučuje na vysoké škole, stal se vítězem Literární ceny Knižního klubu za debutový román Křehkost a díky vítězství získal i finanční odměnu sto tisíc korun. „Ten šek použiju, tak půl roku nebudu muset do popelnic a pak se k tomu zase vrátím,“ prohlašuje v nadsázce Jan.