Show Jana Krause – hosté 18. 1. 2023

Jitka Čvančarová – herečka a zpěvačka. „Je hezké, že s někým navážete přesně tam, kde jste před pěti lety skončili v půlce věty. Nečekala jsem to,“ říká představitelka Johany ze seriálu Černé vdovy, který se brzy vrátí na obrazovky TV Prima. Druhá řada bude opět plná nadsázky, což jí vyhovuje. „Myslím si, že humorem se dá spousta věcí posunovat. To se ukázalo třeba u seriálu Most!, kde jsme měli výrazně kontroverzní témata. Ale protože si tam dělali legraci všichni ze všech, tak to nikoho nepohoršovalo. Nikdo si nemohl stěžovat. To je možná cesta, jak lidem něco říct. Humorem.“ Pětačtyřicetiletou herečku známe i jako vynikající zpěvačku a také jako vyslankyni dobré vůle UNICEF a patronku sdružení DEBRA. Ráda si klade vysoké cíle, a když se pro něco rozhodne a na něco kývne, tak do toho jde naplno. Nejdůležitější ze všeho je pro ni ale její rodina. „Všechno, co jsem si kdy přála, mám! Přeji si jen, ať to vydrží,“ říká.

Mariana Konečná – představitelka krásky Evy z filmu Discopříběh. Loni na podzim uplynulo 35 let od premiéry tohoto filmu, kde zazářila (tenkrát ještě pod příjmením Slováková) jako osudová kráska Eva. Tehdy působila jako modelka a objevila se i ve videoklipu kapely Elán. „Myslím, že mě pan režisér obsadil spíše na základě toho. Na natáčení vzpomínám ráda, i proto, že to bylo období mé první lásky. Nezamilovali jsme se do sebe s Rudolfem, ale s klukem, který místo něj četl pasáže ve scénáři na čtených zkouškách,“ vypráví Mariana. Ta musela během natáčení zvládat i školu a učitelé jí filmovou ,kariéru ̒ dávali pořádně sežrat – občas i plakala. Dnes žije s rodinou v Bratislavě a je v domácnosti. „Jsem už příliš stará na to, abych pracovala někde do sedmnácti hodin, a ještě nedostatečně oceněná. Budu raději žít skromněji a v klidu,“ dodává.

Redzed – raper a hudební producent, který se jmenuje Zdeněk Veselý, je mu čtyřiadvacet, pochází z vesnice Starovice v okrese Břeclav, má rád Ozzyho, Led Zeppelin a rap. Říká si Redzed a měsíčně si ho na streamovací platformě Spotify pustí téměř jeden a čtvrt milionu lidí. Jeho skladba Rave in the Grave má přes 47 milionů přehrání a k tomu 13 milionů zhlédnutí na YouTube. „Lidi v mém okolí se smáli, že jsem snílek, ale pak mi jednou v pubertě učitel na kytaru po zahrání nějaké složitější písně od Metallici řekl, že ve mně talent vidí a že by to mohlo mít budoucnost.“ Redzed nakonec vsadil na kombinování rapu s metalem, zpívá v angličtině a vydělává statisíce korun. Loni měl koncert v Los Angeles a letos chystá turné po Evropě.