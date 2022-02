Show Jana Krause – hosté 16. 2. 2022

Lyžařka Kateřina Neumannová s dcerou Lucií, herec Robert Urban a iluzionista Michal Nesveda se představí v premiérovém dílu Show Jana Krause ve středu 16. února ve 21.35 na Primě.



Zdroj: TV Prima, Jan Kraus

Kateřina Neumannová s dcerou Lucií – legendární lyžařka s potomkem, který je tenisovou nadějí. „Poslední hodinku jízdy už si spíš vychutnávám, ale když se na mě pověsí turisti, to nemám ráda, to se ve mně probudí závodník. Když by mi někdo dal startovní číslo, zase bych jela nadoraz,“ říká o svém současném závodním rozpoložení Kateřina Neumannová, jedna z nejvýjimečnějších sportovkyň česko-slovenské historie. V souvislosti s právě probíhající olympiádou si sportovní příznivci opět připomínají legendární fotky a video, kdy Kateřina vyhrála zlato v běhu na 30 kilometrů a po vyčerpávajícím finiši ji do cíle přišla dát pusu její tehdy dvouletá dcera Lucie. A celý svět plakal dojetím. Od této chvíle uplynulo už šestnáct let – a i Lucie se dnes intenzivně věnuje sportu, konkrétně tenisu. „Chytilo mě to, když jsem v televizi viděla, jak Kvitová vyhrála Wimbledon. S mamkou ale moc nehraju, protože bych si s ní nezahrála,“ říká Lucie. A Kateřina dceru s úsměvem doplňuje: „Jsem dobrá akorát k tomu, že z tašky nahazuji míčky.“

Robert Urban – pohledný a talentovaný herec, do kterého se momentálně divačky a diváci zamilovávají hlavně díky roli v seriálu ZOO. Málokdo ovšem ví, že Robert se jako dospívající zúčastnil mistrovství světa v latinskoamerických tancích. Záhy mu však došlo, že vrcholové tančení není to, čím by se chtěl živit, a vystudoval muzikálové herectví. „První profesionální příležitost jsem dostal v Těšínském divadle v inscenaci na motivy Noci na Karlštejně, kam mi pan šéf připsal malou roli šaška. Speciálně pro mě, protože viděl, že jsem pohybově zdatný. A za tu roli jsem byl hned jmenovaný do širší nominace na Cenu Thálie, což jsem moc nechápal, bylo mi teprve sedmnáct,“ vypráví Robert o svých profesních začátcích. Následovalo několikaleté angažmá v Ostravě a po něm už zamířil zkusit štěstí do Prahy. Naštěstí nemusel jet sám – vzal s sebou svou partnerku. „Seznámili jsme se při práci na muzikálu Kočky. Andrea je tanečnice, bývalá vrcholová sportovkyně a reprezentantka v moderní gymnastice. Je strašně šikovná a jsem na ni pyšný,“ říká o své lásce Robert.

Michal Nesveda – mentalista a iluzionista. Když se řekne „kouzelník“, mnoho z nás si vybaví třeba pána z Pelíšků, který z kapsičky saka ve chvíli nepozornosti vytáhne plastového hada. Michal Nesveda má tento film sice rád, ale snaží se dokázat, že kouzelník může vypadat zcela jinak. Jeho specialitou jsou kouzla mentalistická, založená na inteligenci a schopnosti vsugerovat okolí myšlenku, která se mu jako kouzelníkovi zrovna hodí. „V kasinu bych měl problémy. Vím, co dělají za podvody. Dělám je taky,“ tvrdí. A dodává: „Lákalo by mě vyzkoušet si, jestli dokážu vykrást banku. Přemýšlím o tom, jestli by nešlo domluvit to s policií a s televizním štábem, abych byl krytý.“ Nejnáročnějším kouzlem, které má v repertoáru jako jediný Čech, je únik ze zamčené vodní nádrže o objemu tisíc litrů, které proslavil legendární Houdini.