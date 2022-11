Show Jana Krause – hosté 16. 11. 2022

Topmodelka Daniela Peštová, plastický chirurg Bohumil Zálešák a herec Pavel Mang se představí v premiérovém dílu Show Jana Krause ve středu 16. listopadu ve 21.35 na Primě.

Daniela Peštová – i když chtěla být učitelkou, nestalo se tak. Ještě jako studentku ji cestou do kina zastavila scoutka a nabídla jí účast v modelingové soutěži, která se konala hned o víkendu. Už o pár týdnů později se Daniela stěhovala do Paříže a půl roku nato do New Yorku. Podle vlastních slov si ještě dlouho byla jistá, že ji pošlou domů, protože se spletli. Aniž by to však tehdy věděla, už si ji bookovali ti nejvýznamnější klienti – od Victoria’s Secret po Sports Illustrated. O více než třicet let později na nás dál shlíží z modelingového vrcholu a vedle Herzigové, Maxové a Pořízkové patří ve světě mezi nejznámější česká jména. Její krása se ale neomezuje pouze na vzhled. Daniela Peštová je také hlasem své generace, nepokrytě hovořícím o stárnutí a všem, co k němu patří. „Když jsem ovšem udělala své první selfie na sociální sítě, bylo mi z toho až fyzicky špatně. Protože jsem byla zvyklá, že v práci to nejsem já, to je persona vyladěná a nasvícená k naprosté dokonalosti, ale na Instagramu to já jsem. Pak jsem si tam jednou chtěla dát krásnou fotku rajčat a syn Yanick mi řekl, že kdyby tohle viděl, okamžitě by mě přestal sledovat. Tak jsem mu dala svůj telefon, ať mi ukáže, které příspěvky jsou dobré a které ne. Zhruba ze stovky mu připadaly vyhovující jen tři. Tehdy jsem si řekla, že si to budu dělat dál po svém a ta rajčata si tam dám, protože se mi prostě líbí,“ vypráví Daniela.

Bohumil Zálešák –jeden z respektovaných plastických chirurgů u nás. „Plastická chirurgie je obor, který se zabývá hlavně rekonstrukčními výkony, a to na celém těle. Vznikl někdy v druhé polovině 19. století. Největšího rozvoje došel v období dvou světových válek, a to v reakci na vzrůstající potřebu zachraňovat pacienty s obrovskými devastujícími válečnými poraněními. Nejdříve se jednalo hlavně o obličejovou chirurgii a chirurgii ruky, protože právě tyto části těla byly často vážně poraněny. Další velký skok učinila plastická chirurgie v 70. letech, kdy došlo k rozvoji mikrochirurgie,“ přibližuje obor Bohumil Zálešák. Veřejnost má dnes plastickou chirurgii ovšem spojenou zejména s výkony estetickými, které doktor Zálešák rovněž provádí. Zároveň se ale nezdráhá upozornit na jejich riziko. „Ano, závislosti na nich skutečně existují. Jsou klienti, kteří začali s estetickými zákroky před dvaceti lety, mají jich za sebou třeba patnáct a pořád mají zájem o další. Máme určité meze, ale také respektujeme svobodnou vůli každého z nás. Máme věkovou hranici osmnácti let a vždy se snažíme zjistit, co za tím rozhodnutím je. Pokud cítím, že je něco v nepořádku, musím najít citlivý způsob, jak to s tím člověkem probrat,“ vypráví lékař.

Pavel Mang – herec, který se proslavil rolí malého Vaška v seriálu Cirkus Humberto. Když mu bylo deset, stal se Pavel miláčkem národa, a to právě díky roli Vaška. Legendárními se v seriálu staly jeho gymnastické výkony, zejména salta. „Naposledy jsem ho dal před pěti lety, když jsem zhubl na svých 75 kilo. Bylo to z hecu. Kamarádi nadhodili, že bych na to už neměl. Teď jim jen říkám: Připravte záchranku a pohřební vůz. A já to půjdu zkusit,“ směje se dnes čtyřiačtyřicetiletý Pavel. Po Humbertu následovalo šťastné herecké období, dospívající kluk šel z role do role, dokonce stanul i na jevišti Národního divadla vedle Josefa Kemra. Pak ho ale potkal stejný osud jako mnoho dalších dětských hvězd – nedostal se na konzervatoř. „Dětské hvězdy jsou ale zvyklé stát jen před kamerou. Někdy jsou jen roztomilé, herecký talent ani mít nemusejí. U mě za to bohužel mohla nedbalost, vykašlal jsem se na přípravu. Asi jsem měl i pocit, že to mám v kapse. Netušil jsem, že se děti chystají na přijímačky rok s nějakým umělcem a trénují monolog,“ vzpomíná. Takže se Pavel z hereckého světa nadobro vytratil, dnes je z něj vedoucí manažer v bezpečnostní agentuře a starosta obce Trubín. Občas si sic