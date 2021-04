Show Jana Krause – hosté 14. 4. 2021

Herečka Ivana Jirešová, hokejový trenér Petr Nedvěd a pilot helikoptéry Pavel Špilka se představí v premiérovém dílu Show Jana Krause ve středu 14. dubna ve 21.35 na Primě.



Zdroj: TV Prima

Ivana Jirešová – oblíbená herečka je dlouhodobě v jednom kole. Téměř šestnáct let účinkuje v jednom seriálu, hraje v komediích několika pražských divadel a tančí a zpívá v muzikálech, například v Mýdlovém princi nebo Katu Mydlářovi. Na plátnech kin se naposledy objevila v dramatu Národní třída. Kromě herectví je Ivana známá jako nadšená jogínka a nyní se intenzivně věnuje její horké variantě. K tomuto svému koníčku, který jí pomohl i v těžkých životních a partnerských chvílích, říká: „Jóga mi ukázala cestu, kdy člověk vidí všechny ty temnoty, skutečný život. Tedy to, jak to je doopravdy. Růžové brýle si nedávám, takže jsem si to úplně celé prošla, a teď vím, že stojí za to si ty brýle někdy nasadit. Když je člověk s lidmi, tak v nich vidím to dobré a hrozně dobře to působí na ostatní.“ Co se týká soukromí, snaží si ho Ivana v poslední době co nejvíc střežit. I proto opustila velkoměstský život a s dospívající dcerou bydlí za Prahou, blízko přírodě.

Petr Nedvěd – hokejový trenér a dřívější hvězda reprezentace. Mezi českými hokejisty platí za velkého playboye a tuto pověst neztrácí ani s blížící se padesátkou. V posledních dvou letech se Petr Nedvěd ovšem usadil – žije s modelkou Nicole, která před necelým rokem přivedla na svět dceru Naomi. Petr svého prvního potomka na sociálních sítích nazývá něžně „princezna“ nebo „koblížek“, ale v médiích se už objevily spekulace, že Naomi začíná tak trochu trénovat, zejména na dětské hrazdičce. „Petr je totiž strašně akční, pořád by něco dělal,“ svěřila se jeho žena v této souvislosti. I když si hokejový trenér dcery užívá, jak to jen jde, a jejím zrozením je naprosto okouzlen, v jednom má celkem jasno – jedno dítě zatím bohatě stačí. „Na rodičovství už jsme se nějakou dobu připravovali. Nikča teda daleko svědomitěji. Jsou ale situace, které překvapí. Je to o tom, že když malá brečí delší dobu, neřekne samozřejmě, co jí je. Z toho hlediska je to nepříjemné, ale to prožívá každý rodič. Po porodu toho Nikča moc nenaspala, tak jsem malou ráno vzal se psy a jezdili jsme na túry. Je úžasná! Jak se roztočí kolečka, na devětadevadesát procent spinká. Doma je to jiné, je asi po mně a nemá ráda, když se nic neděje,“ prozradil Petr, jak se sžil s rolí otce. Kromě té ho v současnosti plně zaměstnává znovu i hokej – je jedním z trenérů národní reprezentace, která finišuje s přípravami na blížící se mistrovství světa.

Pavel Špilka – pilot záchranné helikoptéry. „U létání je dobré začínat od píky, aby si člověk čuchnul k tomu nejhoršímu, co na letišti je,“ říká legenda mezi piloty záchranné služby Pavel Špilka, který na letišti začínal jako řadový mechanik, až se přes různé pozice vypracoval na tu nejvyšší – leteckého záchranáře. S helikoptérou zachraňuje lidské životy již několik desítek let a ze své práce je podle vlastních slov nadšený úplně stejně, jako když letěl poprvé. Nejnáročnější jsou pro záchranáře zásahy v nepřístupném terénu. „Těchto případů máme zhruba čtyřicet do roka, patří sem hlavně Tiské skály, České Švýcarsko a Labské údolí. Když letíme pro horolezce, jsou tam turbulence, nepřehledný terén i vysoké skály. Když pacienta potřebujeme vytáhnout, musíme s vrtulníkem přímo ke skále a slanit k němu. Dolů jde vždy doktor a záchranář, vysazovač pracuje s pilotem,“ říká Pavel. A co je podle něj pro pilota-záchranáře ze všeho nejdůležitější? Zkušenosti, postřeh a dobrý odhad situace.