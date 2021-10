Show Jana Krause – hosté 13.10.

V dalším dílu Show Jana Krause se představí herec Jan Přeučil, mluvčí rodiny Gottovy Aneta Stolzová a astrofyzička Lenka Zychová. Premiérový díl uvidíte ve středu 13. října ve 21.35 na Primě.



Herec s nezaměnitelným hlasem, kultivovaným projevem a uhlazeným vystupováním, Jan Přeučil, bude prvním hostem dalšího dílu Show Jana Krause, a již samotný jeho příchod na pódium bude zcela výjimečný a osobitý. Dlouholetý hlasový pedagog na DAMU se zkrátka nezapře, a tak diváky hned v úvodu provede různými možnostmi nastavení dynamiky společenského pozdravu a za jejich spontánní projev je moc pochválí. „Český národ je nadaný, krásný, máme krásné dámy, a když se podíváte do hlediště, tak je to radost,“ pochvaluje si a dodává, že se svojí manželkou Evou Hruškovou se řídí citátem: umění života spočívá v tom, uvědomovat si krásu všedního dne. Svůj vždy dokonale upravený zevnějšek pak považuje za samozřejmost, která patří k herecké profesi. V premiérovém dílu se rozpovídá i o svých kloboucích a vztazích a současné partnerce Evě Hruškové.



Dalším hostem bude bývalá novinářka, nyní úspěšná PR manažerka, Aneta Stolzová, se kterou zavzpomíná na Karla Gotta, jemuž dělala šest let tiskovou mluvčí. K vidění bude také na ukázku z filmu Karel, který měl nedávno premiéru a jehož zhlédnutí paní Aneta vřele doporučuje. V době postupující Gottovy nemoci byla prý její práce typickým příkladem krizové komunikace. „Byla to komunikace v osobní krizi, neboť my jsme s Karlem nebyli jen spolupracovníci, ale sedli jsme si i lidsky, takže jsme měli k sobě i s našimi rodinami blízko,“ vysvětluje. „A krizová byla v tom, abychom poskytli informace, ale zároveň abychom adekvátním způsobem chránili soukromí rodiny Karla Gotta.“ Prozradí, že byl naprostý perfekcionista, a že když se připravoval na koncert, nechtěl slyšet negativní zprávy. „Rád před vystoupením vtipkoval a obklopoval se svými nejbližšími, protože věděl, že ti mu ty negativní zprávy nebudou říkat. Byl to profesionál, který chtěl být vždy důkladně připravený a nechtěl být nikdy překvapený, takže přemýšlel dopředu a analyzoval, co všechno se může stát,“ popisuje paní Stolzová a dodává, že Karel Gott miloval vtipy a rád je vyprávěl. „Problém je ale v tom, že já vtipy moc nechápu. Karel o mě říkal, že jsem spíš tisková mlčící a spíše taková úřednice. Ale o to více to zkoušel, jestli se nechytnu.“ Na pozici tiskové mluvčí působila paní Aneta například také na ministerstvu zdravotnictví. „Karel byl určitě také instituce, ale ve srovnání s ministrem měl každý samozřejmě jiný cíl. Ministr potřebuje supermediální obraz, aby byl populární a zvolili ho, neboť v politice se hodně jede na mediální průzkumy, kdežto Karel tohle nepotřeboval. On to měl v sobě. Lidé ho měli rádi. Novináři také, takže nemusel tlačit na pilu, a přesto byl výsledek vždy super pozitivní.“



Do hlubin vesmíru zabloudíme v rozhovoru s astrofyzičkou Lenkou Zychovou. „Astrofyzička znamená, že se věnuji fyzice vesmíru,“ objasňuje vědkyně. „Svůj doktorát jsem dělala na mezihvězdnou látku. Ta nemá příliš praktický dopad. Aktuálně se ale věnuji kosmickému počasí, což má dost velký vliv na naše technologie. A to má pak dopad na každého z nás. Například pokud byste měl na oběžné dráze nějaký satelit, tak kosmické počasí ho může poškodit.“ Vyvrací ovšem, že by erupce na Slunci nějak ovlivňovaly naše mentální zdraví. „Kdyby tomu tak bylo, viděli bychom to na datech. Naše Slunce je aktivní, respektive sluneční bouře a erupce se objevují každých jedenáct let, takže bychom to pozorovali. Může to mít ale dopad na zdraví, například kdybyste byl v letadle a zrovna v době sluneční bouře letěl přes polární oblasti, tak ta dávka energetických částic, které proudí ze Slunce, by mohla být tak velká, že by vás teoreticky mohla ohrozit,“ domnívá se výzkumnice působící v Královském belgickém institutu vesmírné aeronomie v Bruselu. Jaké jsou nejžhavější novinky z vesmíru? Používá Lenka ke své práci hvězdářský dalekohled? A co dělá seriózní vědkyně ráda ve volném čase? To se dozvíte v dalším dílu oblíbeného pořadu Show Jana Krause ve středu večer na Primě.