Show Jana Krause – hosté 12. 5. 2021

Moderátorka Iva Kubelková s dcerou Natálií, šéfkuchař Jan Punčochář a mladá studentka a polyglotka Eva Spekhorstová se představí v premiérovém díle Show Jana Krause ve středu 12. května ve 21.35 na Primě.

Zdroj: Instagram Ivy Kubelkové

Iva Kubelková s dcerou Natálií – Iva, která je dnes hlavně vidět v televizi jako moderátorka pořadu SHOWTIME a Jak se staví sen se proslavila jako vicemiss roku 1996 a modelka. Na tuto její kariéru nyní navazuje šestnáctiletá dcera Natálie – nedávno se stala tváří kosmetiky, kterou dlouhodobě propaguje právě i maminka. „Zatím se pohybuje v prostředí i mezi lidmi, které velmi dobře znám, takže to pro mě není takové riziko, jaké můžou cítit rodiče, kteří s modelingem nemají žádnou zkušenost,“ říká o prvních zkušenost Natálie v modelingu Iva. A ke světu modelingu dodává: „Samozřejmě s tím nepřišly jen hezké věci, ale i povinnosti a zodpovědnost k práci, kterou dělá. Nese to s sebou i výhody, že se to dítě najednou začíná dostávat do prostoru dospělých, kteří, když něco chtějí, pro to musí něco udělat.“ „Během zkoušky jsem pořád koukala dolů a hrála si s vlasy, takže při samotné přehlídce jsem si na to musela dávat pozor, byla jsem přiměřeně nervózní. Maminka, která přehlídku také šla, mi během ní dávala tajná znamení, ať zvedám krk. Je pro mě vzor úplně ve všem a mít od ní podporu v tom, co mě baví, je prostě úžasné,“ prohlásila Natálie, jinak studentka jazykového gymnázia, po své přehlídkové premiéře. Iva Kubelková je také zpěvačkou, která vloni vydala své debutové album „Jak moc mě znáš“ s kytarovou legendou Michalem Pavlíčkem. Sama napsala všechny texty, zatímco Pavlíček složil hudbu a nahrál kytary a klávesy.

Jan Punčochář – šéfkuchař a spolumajitelem jedné z nejvyhledávanějších pražských restaurací, jejíž ikonický dezert – karamelové vejce s mangem – kromě jiných ochutnala i hollywoodská star Orlando Bloom. Restaurace byla otevřená jen něco přes rok, když ji, jako všechny jiné podniky, poprvé uzavřela vládní opatření spojená s koronavirem. Podle Jana začala jeho restaurace, kde na stůl byli klienti ochotni čekat třeba i týden, prodělávat v průměru milion korun denně. Nadměrně si však nezoufal a začal vařit „závodní“ obědy pro hasiče, záchrannou službu či městskou policii. Rok se s rokem sešel, restaurace snad to nejhorší přežila a chystá se na znovuotevření. Co podle šéfkuchaře, který ve své kariéře dosáhl i na michelinskou hvězdu, činí z dobré restaurace tu nejlepší? „To základní poznáme hned, jakmile vstoupíme, a to je příjemná vůně. Nesmíte cítit například univerzální směsi koření nebo instantní vývary. To vždy znamená, že kuchař nedává jídlu tu správnou péči. Důležitý je také přístup personálu. Vy jim tam přinášíte peníze, a tak na personálu musí být znát, že vás vidí rádi, jsou příjemní a usmívají se. Na jídelníčku samozřejmě nesmí být v nabídce tisíce jídel a důležité jsou také toalety. Ty musí být uklizené a voňavé,“ říká Jan, který nucenou pauzu v podnikání využil mimo jiné k tomu, že výrazně zhubl.

Eva Spekhorstová – šestnáctiletá studentka mluvící sedmnácti jazyky. Eva pochází z Třebíče a nepatří mezi ty, kteří by si vystačili pouze se znalostmi angličtiny. Své jazykové portfolio neustále rozšiřuje, protože touží domluvit se s lidmi po celém světě jejich rodnou řečí. Teď jich ovládá sedmnáct, včetně turečtiny, korejštiny, řečtiny, norštiny, japonštiny nebo čínštiny. „Nemyslím si, že mám větší talent než ostatní, jen jsem hrozně nadšená z jazyků,“ říká. K téměř dvacítce jazyků, které už umí, by teď ráda přidala arabštinu. „Problém je, že nevím, který dialekt se mám naučit, takže jsem místo toho začala trochu s maltštinou. Je to taková míchanina mezi sicilskou italštinou a arabštinou z Tunisu, tak mě to začalo zajímat.“ Jazyky, které se naučí, si Eva vybírá hlavně podle toho, jak je barevně vnímá. Každá řeč má pro ni konkrétní barvu nebo barevný mix, což jí přímo v učení moc nepomáhá, ale dodává motivaci jazyk ovládnout.