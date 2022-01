Show Jana Krause – hosté 12. 1. 2022

Profesorka francouzštiny Eliška Krausová-Chaves, herec Richard Genzer a Marek Dvořák, Václav Korda a Lukáš Pelánek – představitelé Bertíka, Míši a Matýska v komedii S tebou mě baví svět se představí v premiérovém dílu Show Jana Krause ve středu 12. ledna ve 21.35 na Primě.



Zdroj: TV Prima

Eliška Krausová-Chaves – profesorka francouzštiny a sestra Jana Krause. „Přijela jsem do Kolumbie, jako bych jela na Slapy. Nic jsem předem nevěděla, vypadalo to jako zajímavá, dobrodružná cesta do neznáma,“ vypráví Eliška Krausová. Životní příběh sestry Jana Krause je fascinující. Na jaře roku 1968 vyrazila zdokonalit svoji španělštinu, a když přišla 21. srpna okupace Československa, rozhodla se v Jižní Americe zůstat. Díky silným genům a lásce osudového muže dokázala zvládnout nejrůznější nástrahy a vystoupat vysoko na místním společenském žebříčku. V jejím strhujícím životě se objevují známí herci, básníci, umělci, učenci, bohatci, dobrodruzi, váleční hrdinové, diktátoři, prezidenti. Než se stala profesorkou francouzštiny na univerzitě v Bogotě, pracovala jako telefonní spojovatelka, prodavačka paruk, manažerka knihkupectví či příležitostná televizní herečka. Nikdy však nezapomněla na československý původ a s rodinou udržovala i na dálku co nejtěsnější vztah. „Eliška drží slovo, nenechá si nic líbit od nikoho, chodí včas, a pokud jde o rodinnou loajalitu, jako by patřila do románových postav nejslavnějších mafiánských rodů. Umí být diplomaticky shovívavou, stejně jako nekompromisně a pevně přímou,“ popisuje Jan svoji starší sestru. Loni u nás o Elišce vyšla kniha nazvaná Letenka do neznáma.

Richard Genzer – populární herec a bavič Richard Genzer mohl být profesionálním fotbalistou, ale tanec ho bavil přece jen o něco víc a před hřištěm zvítězila konzervatoř. S legendárním souborem UNO, jehož se stal pomyslným frontmanem, projel ještě před sametovou revolucí velkou část Evropy, včetně té západní, a i doma byl s kolegy za hvězdu. Dnes je Richard publiku známý především jako spoluautor a protagonista televizního pořadu a divadelní show Partička. „Překvapilo mě, že Partičku vůbec povolili a jak to frčí. Aby se někdo s nadšením díval na činohru, protože my to jako činohru bereme, tak mi to přijde dobrý. Dobrý je i to, že si neopakuješ text, protože to je improvizace. A nemusíš mít kostým, který tě ve vedru řeže do krku. Vezmeme si triko, lidi řeknou, co máme dělat, my to uděláme dobře, což je dobře nebo blbě, a za hodinu a půl se jde domů. A všichni jsou spokojený,“ směje se Richard.

Marek Dvořák, Václav Korda a Lukáš Pelánek – představitelé Bertíka, Míši a Matýska v komedii S tebou mě baví svět. Jejich skutečná jména vám nic neřeknou. Jakmile však vyslovíme Bertík, Míša a Matýsek, jste určitě doma. Patří dětským hrdinům kultovní rodinné komedie S tebou mě baví svět, z níž umí citovat většina Čechů. Od jejího natočení nedávno uplynulo čtyřicet let. Chlapci, dnes zralí muži, se ovšem herecké kariéře v dospělosti už nevěnovali. Marek alias Bertík nyní pracuje ve firmě zajišťující pro obce i stát semafory, Václav neboli Míša se jako osobní bankéř stará o dvě stě padesát klientů a Lukáš, batole Matýsek, má na poště na starosti zákazníky, kteří potřebují vyřídit hromadné podání zásilek. Kultovní repliky: „Mně praskla guma u spoďárů!“, „Přiskříp jsem si pimpulu!“ či „Matýsek se po***l!“ pánové přirozeně slýchají dodnes. „Vždycky se najde nějaká dobrá duše, která to na vás práskne. Pak přijdou klienti a halasí na mě: ‚Pročpak jste nám to o sobě neřekl, pane Korda? My jsme to o vás nevěděli!‘ Možná bych si měl na kancelář napsat Míša z filmu S tebou mě baví svět,“ říká s úsměvem Václav.