Show Jana Krause a hosté 3. 3. 2021

Veronika a Biser Arichtevovi – manželský pár, ona je populární herečka, on úspěšný televizní režisér. Seznámili se spolu při natáčení seriálu, do nějž ji jako režisér nejprve vůbec nehodlal

obsadit. „Vždycky se musím smát, pokud mi někdo řekne, že roli v První republice jsem získala kvůli protekci. Na rozdíl od většiny českých hereček jsem totiž nebyla pozvána ani na konkurz, protože jsem se podle slov Bisera na roli nehodila,“ směje se Veronika, kterou na konkurz dodatečně pozval až producent seriálu. Nakonec z toho byla láska, pak vztah, nyní už pár vychovává prvního syna Luku Christa, který se narodil loni na podzim. Po této události spolu působí jako reklama na štěstí, ovšem vždy to u Arichtevových tak růžové nebylo. Vzali se po roční známosti, a tak se poznávali ,za pochodu’. „Asi po dvou letech vztahu jsme si prošli krizí. Málem jsme se rozešli,“ říká Biser a dodává, že nejtěžší pro vztah bylo období, kdy se Veronika účastnila televizní taneční soutěže, v níž došla až do posledního kola. „Nevzdali jsme to a ve finále nás to spíš posílilo. Dneska jsme za tu krizi rádi, protože nás posunula ve vnímání sebe navzájem,“ tvrdí režisér, jenž právě teď diváky okouzluje seriálem o záměně novorozenců v porodnici.

Jan Bendig – zpěvák. Jan prošel před deseti lety talentovou pěveckou soutěží a je jedním z mála těch, jejichž kariéře se daří i dlouho po ní, i když se v naší zemi nebál velmi riskovat. Hlásí se k romské národnosti a podstatná část jeho písňových textů je v romštině. Nemají s tím jeho fanoušci přece jen problém, nevadí jim to? „Nevadí. Naopak mi přijde super, že spousta fanoušků až díky mým skladbám zjišťuje, co ta romská slova znamenají, a učí se je. A to platí i pro romské děti, které se doma romsky už neučí. Mám radost, že ten jazyk alespoň nějak udržuji v povědomí lidí a dostane se k úplně nové skupině z nich,“ říká odhodlaně mladý zpěvák. V den svých sedmadvacátých narozenin, jež připadají na svatého Valentýna, vydal novou píseň S tebou, a zároveň se příznivcům zavázal, že do roka a do dne si s ním budou moci zazpívat na vyprodaném koncertu v pražském Fóru Karlín. „Ne všechny dny jsou v poslední době růžové. Chybí mi koncerty a kontakt s lidmi. Světlo na konci tunelu je v nedohlednu, i přes to všechno jsem rád, že žiju život, jaký žiju. Udělám maximum pro to, aby to byla nezapomenutelná show, a pevně věřím, že za rok budeme opět žít v bezpečném světě,“ plánuje s nadšením Jan.

Petra Sejbalová – sexuoložka. Na sklonku loňského roku vzrušily veřejnost výsledky rozsáhlého výzkumu, podle nichž jen polovina nezletilých dětí u nás čerpá první informace o sexu od rodičů či ve škole a téměř desetina z nich se k nim dostává již v šesti letech prostřednictvím pravidelného sledování pornografie na internetu. Sexuoložka a primářka Fakultní nemocnice Brno Petra Sejbalová k tomu uvádí: „Sama jsem zažila děti, které na porno chodily od svých osmi let, takže údaj, že i děti šestileté znají pornografii, nás hodně překvapil. Nabídli jsme jim v anonymním dotazníku hranici šesti let, tak nevím, kdybychom uvedli věkový limit ještě nižší, zda by se také několik respondentů našlo,“ říká. Ovšem problém s pornografií se týká i dospělých. Bezproblémově dostupná tvrdá erotika na tabletech či chytrých telefonech je stále větším problémem pro dlouhodobé partnerské vztahy. Z jiné studie totiž vyplynulo, že poměr partnerského sexu k masturbaci, jež se stává častější, je 53 ku 45. „S problémy přichází čím dál více mužů. Ročně je to na 4000 lidí. Problémy mají dospívající při navazování vztahů a při zahajování sexuálního života i muži středního věku, kteří se začínají více než partnerce věnovat masturbaci při sledování porna. Při něm jsou sexuálně výkonní, ale s partnerkou selhávají a nemusejí ani dosáhnout erekce, případně orgasmu,“ říká sexuoložka.