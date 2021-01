Show Jana Krause – 3. 2. 2021

Herec Miroslav Donutil, moderátorka Daniela Písařovicová a hadí muž Ludvík Berousek se představí v dalším premiérovém dílu Show Jana Krause už ve středu 3. února ve 21.35 na Primě.

Zdroj: Instagram Daniely Písařovicové

Miroslav Donutil – populární herec, který si často slibuje, že zvolní, že bude chodit na houby, s kamarády na ryby, hrát golf. Manželka Zuzana se mu za to směje, protože po těch letech už moc dobře ví, že to stejně nedodrží. I když ho momentální situace donutila aspoň k divadelní odmlce, natáčení se to rozhodně netýká a Miroslav by se měl letos objevit hned ve dvou nových celovečerních filmech. Jen pět dnů po vystoupení v Show Jana Krause oslaví oblíbený herec sedmdesátiny. Že by se přece jen rozhodl v souvislosti s nimi profesně více odpočívat? To se dozvíte již příští středu.

Daniela Písařovicová – moderátorka, která se po šestnácti letech rozhodla odejít z hlavních zpráv České televize. Sama, z vlastního rozhodnutí, protože jí práce ve zpravodajství přestala dávat to, co od ní očekávala. I když její odchod doprovázely emoce i přímo na obrazovce, je Daniela Písařovicová podle vlastních slov šťastná, že toto rozhodnutí učinila. Jak svou profesní změnu hodnotí a na co se těší od ní zjišťoval Jan Kraus.

Ludvík Berousek – je mu pětadvacet let, je vynikajícím artistou a ovládá rovněž krkolomné kousky hadího muže. Vzhledem k tomu, že patří do nejslavnější české cirkusové rodiny, objel se svým umem už téměř celý svět. A co od něj můžeme v SJK čekat? Věci nevídané… Diváci se mají na co těšit.