Show Jana Krause – 15. 12. 2021

Herečka Naďa Konvalinková, rybář Jakub Vágner s manželkou Claudií a senior tiktokerka Maria Skopalová se představí v premiérovém dílu Show Jana Krause ve středu 15. prosince ve 21.35 na Primě.



Zdroj: TV Prima

Naďa Konvalinková – kromě herectví je známá tím, že ráda vaří, ráda jí, a pak drží diety. Posledních deset let si ale váhu udržuje pravidelným plaváním. A když jí bazény kvůli pandemii zavřeli, našla si jinou zálibu – dlouhé procházky po lese. „Tato doba je pro mě dost krutá, protože se nemůžu hýbat, jak bych chtěla. Běžně jsem třikrát týdně chodila plavat, a teď nic. A váha šla nahoru. Měla jsem až osm kilo navíc, tak jsem se vyburcovala k pravidelným procházkám. Místo na bazén jedu třikrát týdně autem za Prahu a hodinu tam chodím po lese. Už jsem shodila čtyři kila. K tomu se snažím jíst naposledy v šest hodin večer a vynechat sladké, ale je to těžké,“ říká s charakteristickým smíchem Naďa. Diváci ji mimo jiné milují díky hlavní ženské roli v kultovní komedii Adéla ještě nevečeřela, která byla nedávno digitálně zrestaurována a po letech se dostala zpět na plátna kin. Málokdo ovšem ví, že režisér Oldřich Lipský zkoušel do hlavní role Cartera obsadit americkou hvězdu Roberta Redforda. „To by bylo strašné, to bych se asi do těch jeho modrých očí zakoukala. A klidně se to mohlo stát. Když pan Brdečka s panem Lipským napsali scénář, chtěli do téhle postavy typického Američana. Blonďatou vystříhanou hlavu. Tak oslovili Redforda – a ten byl nadšený. Ale řekl, že má čas až za pět let,“ vzpomíná herečka.

Jakub Vágner s manželkou Claudií – sportovní rybář je držitelem několika světových rekordů v lovu sladkovodních ryb. Proslul i v zahraničí, a to především díky rybářskému pořadu Fish Warrior, vysílaném televizní stanicí National Geographic. U nás dal o sobě naposledy vědět „nerybářsky“, když se na konci listopadu po roční známosti oženil s Němkou Claudií, která je rovněž „z oboru“ – závodně loví kapry a doprovodí Jakuba do SJK. Po svatbě navíc vyšlo najevo, že pár spolu čeká potomka. Někdy je Jakub na cestách za rybami i deset měsíců v roce, udrží ho založení rodiny více doma? „Všichni jednoho dne pochopí, že příroda a ryby pro mě byly, jsou a budou vždycky na prvním místě – a nikdo nikdy to nemůže změnit, protože je to můj život. Každý z mého okolí vám to potvrdí. Předělat mě nejde,“ říká celkem jednoznačně.

Maria Skopalová alias Flexybabka – sociální síti TikTok sice vládnou mladí, ale i mezi seniory se najdou tací, kteří této populární sociální síti propadli a během krátké chvíle si dokázali vybudovat pořádnou fanouškovskou základnu. Důkazem, že TikTok není jen pro mladé, je právě Maria. Sleduje ji již více než 100 tisíc lidí. Třiasedmdesátiletá seniorka se rozhodla hodit všechny chmury za hlavu a natáčí videa, která baví a občas poradí, jak si zpříjemnit život. „Prožívala jsem dost těžké období a v srpnu odjela s přáteli na dovolenou, kde jsme natáčeli videa. Tak mě napadlo, že bychom jedno video mohli postnout i na TikTok. A dočkali jsme se skvělých ohlasů, tak jsem si řekla, že v tom budu pokračovat dál,“ vypráví o začátcích kariéry tiktokerky Flexybabka. „Pomohlo mi to. Ani nevíte jak. Nyní se soustředím na natáčení videí a nepřemýšlím nad chmury, které jsem měla, i když se to trochu vrací. Ale snažím se zaměstnat TikTokem a energie, kterou dostávám jako zpětnou vazbu, mě nabíjí a cítím se dobře,“ dodává jedna z nejstarších influencerek u nás.