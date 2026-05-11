Reality show Survivor Česko & Slovensko 2026: vyvrcholí historicky prvním živým finále ve Forum Karlín

Diváci a fanoušci se mohou těšit na zážitek, který mohou zažít živě na finále, vůbec poprvé bude vítěz korunován v přímém přenosu přímo před zraky diváků. Velké finále Survivor Česko & Slovensko naživo! se uskuteční ve středu 10. června 2026 v pražském Forum Karlín. Vstupenky na tento mimořádný večer jsou již v prodeji na stránkách Oneplay, nebo v sítích Ticketportal a Ticketmaster.
Zdroj: TV Nova
Po týdnech neúprosných intrik, formování i přeskupování aliancí a fyzického i psychického vyčerpání se fanoušci dočkají finálního verdiktu. Letošní sezóna se od svého startu zapsala do historie jako vůbec nejdiskutovanější řada v dějinách československého Survivora. Každý krok soutěžících, kontroverzní strategie i nečekané zvraty vyvolávají na sociálních sítích i v běžném životě bouřlivé debaty. O vítězi se rozhodne 10. června ve Forum Karlín, kde fanoušci na velkoplošné obrazovce společně s finalisty prožijí poslední osudové momenty.
„Konečně budeme mít vůbec poprvé v historii živé vyhlášení výsledků Survivora. Fanoušci tak budou společně s námi ve Forum Karlín naživo sdílet tento jedinečný zážitek. Finálový díl bude několikrát přerušený, a nakonec naživo zjistíme, jak se hlasovalo a kdo získá tutul Survivora pro letošní rok. Já se na finále extrémně těším, protože jsem o to už dlouho stál, a navíc živé přenosy miluji,“ nastiňuje moderátor Ondřej Novotný atmosféru plánovaného večera, jehož nejdůležitějším bodem bude otevření zapečetěné truhly s hlasy poroty, která pod přísným dohledem dorazí přímo z Dominikánské republiky. Teprve v záři reflektorů pražského sálu se ukáže, kdo v letošní řadě dokázal nejlépe přelstít, přežít a přehrát své soupeře.
Kompletní sestava všech 26 trosečníků na jednom místě
Večer ale nebude patřit pouze finalistům. Na místě bude přítomna kompletní sestava všech 26 soutěžících letošní řady. Pro nejvěrnější fanoušky je připravena exkluzivní možnost zakoupit VIP vstupenky, které zahrnují Meet & Greet se všemi soutěžícími. Majitelé těchto vstupenek tak získají jedinečnou příležitost osobně probrat zákulisí hry, získat autogramy nebo se s trosečníky vyfotografovat.
Tento výjimečný večer, o kterém se bude mluvit ještě dlouho po vyhlášení posledního hlasu, je otevřen fanouškům Survivora. Vstupenky na akci Velké finále Survivor Česko & Slovensko naživo! je možné zakoupit na stránce https://www.oneplay.cz/survivorfinale nebo v oficiálních předprodejních sítích Ticketportal a Ticketmaster.