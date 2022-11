Reality show Love Island jde do finále

Love Island se blíží do finále. Od pátečního večera mohou fanoušci ve speciální aplikaci Love Island rozhodnout, který z párů se stane vítězným a zaslouží si výhru: dva miliony korun. Velké finále moderované Zorkou Hejdovou, ve kterém o sympatie diváků budou soupeřit už jen tři páry, bude na Voyo ke zhlédnutí v neděli 13. listopadu od 20 hodin a televizní diváci jej uvidí ve stejný večer, ve 21:50 na Nova Fun. Na finále navazuje série Love Island After, poprvé 18. listopadu na Voyo.



Zdroj: TV Nova

Poslední epizodou před finále bude páteční díl na Voyo. Hned po něm se v aplikaci Love Island, kterou každý den využívá přes 100 000 unikátních uživatelů, spustí hlasování, které bude trvat až do sobotních 20 hodin a které rozhodne o vítězích. Na vyvrcholení randící show se těší i již vypadlý pár, který v médiích budil největší rozruch. „Finále bude už v neděli a já se nemohu dočkat toho, jak to dopadne, ale také toho až se všichni konečně opět všichni uvidíme i mimo vilu,“ říká Natálie a její partner David ji doplňuje: „Já samozřejmě fandím všem a přeji jim to. Mým favoritem je ale Zbyněk. Tomu a Sabi to přeji nejvíce. A popravdě jsem dost zvědavý, komu to po vile vydrží i do reality. Já s Natálií jsme doma už od soboty a ještě jsme nebyli od sebe.“

Na reality show naváže na Voyo patnácti díly Love Island After. V něm srdíčka pustí své fanoušky blíže do svého soukromí. V první epizodě, 18. listopadu, Naty představí svého syna Matyho a blízkou kamarádku Alexandru. Na natáčení si pozvala také své přátele z vily, Liu a Štefana. Ten, kterého ostrované překřtili na Fabia, je hlavním hrdinou druhé části, která bude na Voyo hned další den, tedy v sobotu 19. listopadu. Diváci se seznámí i s jeho sestrou a ani on nezapomněl na své kamarády z reality show. Nové díly Love Island After budou na Voyo pravidelně vždy v pátek a v sobotu.