Prima zakládá streamingovou divizi. Jejím Chief Streaming Officerem se stává Jan Wykrytowicz

Skupina Prima pokračuje v naplňování své dlouhodobé strategie rozvoje digitálního byznysu. Nově proto vytváří samostatnou streamingovou divizi, která zastřeší další rozvoj platformy prima+ a digitálních produktů skupiny. Do jejího čela se na pozici Chief Streaming Officer od 1. června postaví Jan Wykrytowicz, dosavadní ředitel VOD a nereklamních příjmů skupiny Prima.
Nová streamingová divize má za cíl urychlit růst skupiny Prima v oblasti streamování jako strategické priority pro další etapu vývoje společnosti vedle jejího silného postavení v televizním vysílání.
„Streaming a digitální distribuce obsahu jsou klíčovými pilíři budoucího růstu skupiny Prima. Vytvoření samostatné streamingové divize je logickým krokem v rámci naší strategie a jsem přesvědčený, že Jan Wykrytowicz je pro její vedení ideální volbou. Jan patří mezi nejrespektovanější odborníky na OTT a streaming v našem regionu. Má za sebou mimořádně silné mezinárodní zkušenosti, schopnost strategicky přemýšlet o byznysu i přirozený talent inspirovat a vést týmy. Během svého působení na Primě ukázal obrovské nasazení, energii a jasnou vizi dalšího rozvoje prima+. Velmi si vážím toho, jak rychle se stal důležitou součástí managementu skupiny a jak výrazně přispívá k posouvání našeho digitálního byznysu vpřed,“ říká Lukáš Kubát, výkonný ředitel skupiny Prima, a dodává: „Každá transformace přináší nové příležitosti i nové nároky. Skupina Prima proto staví týmy, které jsou schopné dynamicky reagovat na rychle se měnící mediální prostředí a dlouhodobě podporovat růst streamingových služeb.“
„Vážím si projevené důvěry a těší mě, že mohu být součástí skupiny Prima a týmu talentovaných lidí, kteří každý den žijí skvělým obsahem, tvoří ho a společně slaví jeho úspěchy. Právě opravdové nadšení pro obsah a schopnost vyprávět silné příběhy jsou tím nejlepším základem pro další rozvoj našeho streamingu, což potvrzují i nedávné hity jako Zrádci a Asia Express. Těší mě, že mohu v této nové roli navázat na dosavadní úspěchy prima+ a podílet se na dalším rozvoji streamingu ve skupině,“ dodává Jan Wykrytowicz, nový Chief Streaming Officer skupiny Prima.
Jan Wykrytowicz je mediální manažer s více než patnáctiletou praxí. Specializuje se na budování a rozvoj streamovacích a OTT platforem a má také rozsáhlé zkušenosti z oblasti placené televize. Působil ve vedoucích funkcích ve společnostech Canal+ a TVN v Polsku a ve skupině TV3 Group v Pobaltí.
Jako generální ředitel platformy Go3 vedl panbaltickou OTT službu a rozvinul ji v přední předplacenou streamovací platformu v Estonsku, Lotyšsku a Litvě. Zaměřoval se na budování silných partnerství s globálními poskytovateli obsahu, například s Warner Bros. Discovery, Netflixem či Paramountem, a řídil spolupráci v oblasti prémiového sportovního obsahu s organizacemi jako UEFA, FIFA, anglická Premier League, NBA, NHL, Formule 1 nebo Euroliga.