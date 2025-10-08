Prima uvede nový dokuseriál Farma Vojty Kotka

Herec, režisér a producent Vojtěch Kotek se pouští do zcela nového životního dobrodružství. Místo natáčení před kamerou se stává hlavní postavou vlastního příběhu – buduje soběstačnou biofarmu u Orlické přehrady a celý proces dokumentuje v novém seriálu Farma Vojty Kotka, který od 24. října uvede televize Prima. Diváci jej uvidí s týdenním předstihem také na platformě prima+.
Životní projekt mezi přírodou a kamerou
Projekt vzniká jako osobní výpověď známého herce, který se rozhodl přetavit dlouholetý sen v realitu. „Je to můj životní projekt – cesta k farmářskému životu, plná výzev, objevů i radosti z práce s přírodou,“ popisuje Kotek.
V dokuseriálu sledujeme nejen jeho samotného, ale i manželku Radanu, syna Huberta I. Šmana Kotka, psa, ovce a slepice – zkrátka celý malý ekosystém, který na farmě postupně vzniká. Kamera zachycuje každodenní radosti i starosti, budování vztahů s místní komunitou i momenty, kdy se Vojta učí z vlastních chyb.
„Díky natáčení se otevíráme lidem kolem nás, a to nám pomáhá rychleji splynout s prostředím. Kdybych ten seriál nedělal, byl bych schovaný před okolím – ale tím, že jsme otevření, je tu se mnou celá ves,“ říká Kotek, který si postupně získává důvěru místních obyvatel.
Cíl: soběstačnost a inspirace
Hlavním cílem projektu je vybudovat soběstačnou biofarmu a najít ideální produkt, který by mohl být základem jejího dlouhodobého fungování. „Snažíme se vytvořit farmu, která by byla co nejvíce soběstačná – abychom byli schopni se do určité míry samozásobit, třeba ze sedmdesáti procent,“ dodává Kotek.
Na cestě za soběstačností mu pomáhají přátelé, zkušení farmáři i odborníci. Diváci uvidí nejen běžné farmářské činnosti, ale i náročné výzvy – od chovu zvířat po bagrování rybníků.
Emoce, humor i návrat k přírodě
První série nabídne devět dílů, které podle tvůrců spojují emotivní momenty, humor i inspiraci pro všechny, kdo přemýšlejí o návratu k přírodě. Závěr série má přinést symbolické setkání rodiny a přátel – bilanci roku plného práce, změn i nových zkušeností.
Součástí pořadu budou i hosté z herecké branže, které si Kotek přizve, aby mu pomohli s budováním farmy. Výsledkem má být autentický, místy bláznivý, ale upřímný pohled na to, jak může vypadat život mimo město – když se rozhodnete skutečně změnit svůj svět.