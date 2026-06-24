Prima slaví 33 let a představuje letní program filmů, seriálů a novinek

Televize Prima slaví Kristova léta. Na televizní scéně působí již třiatřicet let, za tu dobu je zavedeným hráčem na mediálním trhu v Česku a s průměrným celodenním podílem skupiny 25,69 % v tomto roce v cílové skupině 15+ patří mezi lídry na trhu. Výročí bude s diváky oslavovat celé léto, a to programem nabitým českými filmy, romantikou, dobrodružstvím i akcí. Další várku dárků pro diváky pak Prima přidá na podzim, kdy odstartují třetí série detektivní hry Zrádci i další díly divácky oblíbeného seriálu Polabí.
Zdroj: TV Prima
„Televize Prima letos slaví 33 let od zahájení vysílání. Za tu dobu jsme se proměnili z jedné televizní stanice v moderní multiplatformní mediální skupinu, která každý den oslovuje miliony diváků, posluchačů i uživatelů napříč televizí, streamingem, digitálními médii, rádii a sociálními sítěmi. Našim divákům i letos přinášíme silný domácí obsah, který je základem našeho úspěchu. Na podzim uvedeme třetí řadu fenomenální detektivní hry Zrádci nebo další díly divácky oblíbeného seriálu Polabí. Vedle toho pokračujeme v podpoře české filmové a seriálové tvorby, která dlouhodobě patří k nejsledovanějšímu obsahu na našich obrazovkách i na prima+,“ říká výkonný ředitel skupiny Prima Lukáš Kubát.
Prima
Léto na Primě bude ve znamení filmu i stálic obrazovky. Na čtvrtky jsou v červenci připraveny princezny od Disneyho jako Odvážná Vaiana, Zloba: Královna černé magie i dvoudílný Deník princezny. Neděle začátkem léta zase přinesou české filmy, včetně oblíbené klasiky Vesničko má středisková. Ty pak ve druhé polovině srpna vystřídají Marvelovky, a to poprvé v premiéře na Primě. Začínat budeme filmem Strážci Galaxie i jeho pokračováním a následovat bude silný Thor: Ragnarok. Jízda se superhrdiny ale létem rozhodně neskončí, v září se k nim přidají další – je proto na co se těšit! Ve čtvrtky nás pak v srpnu čekají filmy o přežití jako Den poté, Den nezávislosti a Armageddon. Nálada se tak bude pohybovat doslova na hraně. Celé léto přitom nebude chybět stálice TV Prima, pořad Prostřeno! – fenomén, který se na obrazovkách objevuje už šestnáctým rokem. Léto na Primě tak uteče jako voda a na podzim se vrátí již třetí řada detektivní hry Zrádci i nové díly divácky oblíbeného seriálu Polabí.
prima+
Streamovací platforma prima+ má za sebou nejúspěšnější rok své existence. Během uplynulého období výrazně rozšířila nabídku obsahu, několikanásobně navýšila počet předplatitelů i aktivních uživatelů a potvrdila svou pozici jednoho z nejrychleji rostoucích hráčů na českém trhu. Tahákem letošního léta na prima+ bude vstup korejských seriálů, které diváci mohou sledovat v dabingu i s titulky. Na platformě se postupně objevují romantická i napínavá K-dramata jako Můj milý lháři, Smlouva na lásku, Kousek tvé mysli nebo Tajný život mé sekretářky. Mezinárodní portfolio dál rozšiřuje pokračující spolupráce se švédskou platformou Viaplay, jejíž knihovna prima+ obohacuje o prémiový evropský obsah. Diváci si tak mohou vybírat nejen z oblíbených severských kriminálek, ale i z evropských dramat jako Beartown, Zpřítomnělí, Vítěz či Bunkr. Na úspěšnou dokumentární sérii Ve službě naváže druhá řada s podtitulem Jménem zákona, která po prostředí českých věznic nabídne unikátní pohled do každodenní práce Policie České republiky. Nabídku slovenské tvorby letos rozšířily také vybrané tituly ze streamovací služby JOJ Play, mezi nimiž nechybí divácky úspěšná reality show Mama, ožeň ma!
CNN Prima NEWS
Multiplatforma CNN Prima NEWS se po roce znovu stala nejdůvěryhodnějším komerčním zpravodajským médiem v Česku podle prestižního průzkumu Reuters institutu na univerzitě v Oxfordu. A přízeň diváků se promítá i do podílu na trhu, který se v tomto roce blíží 3% sharu v CS 15+. Léto bude na stanici CNN Prima NEWS ve znamení blížících se voleb. Na podzim nás čekají komunální a senátní volby. Na CNN Prima NEWS tak počítejte s tradičně komplexním pokrytím, včetně mnoha televizních debat i detailního pohledu do regionů. To se promítne už do letního programu.
Stanice nabídne i přes prázdniny plnohodnotné zpravodajství od NOVÉHO DNE v 5.55, přes dopolední diskusní blok PRÁVĚ DNES a polední diskusi K VĚCI, až po odpolední KRIMI ZPRÁVY a ZPRÁVY Z REGIONŮ. Chybět nebude ani oblíbený večerní diskusně-politický pořad 360°. Nedělní politickou debatu CNN Prima NEWS přes prázdniny nabídne standardně v 11.00 s názvem NEDĚLNÍ SPECIÁL: Česká politika. PARTIE Terezie Tománkové se vrátí 30. srpna velkou předvolební debatou 40 dní do voleb.
Prima MAX
Prima MAX přivítá dobrodružné léto na Nilu. A to filmy s oscarovým hercem Michaelem Douglasem Honba za diamantem a Honba za klenotem Nilu, a také s druhým případem Hercula Poirota, který bude vyšetřovat Smrt na Nilu. Čtvrtky pak budou od srpna ve znamení československé krimi a přinesou ty největší kriminální poklady Národního filmového archivu. Diváci se tak mohou těšit třeba na filmy Past na kachnu, Zatykač na královnu či Mravenci nesou smrt. Chybět přes léto přitom nebudou ani premiérové filmy. Willem Dafoe se představí v dojemném historickém dramatu Togo: příběh psí odvahy založeném na skutečné události z roku 1925, kdy bylo potřeba dopravit lék proti záškrtu přes Aljašku během sněhové bouře. Andrew Scott a Paul Mescal se zase předvedou v britském romanticko-fantastickém filmu Všichni moji cizinci s velmi silným emočním přesahem, který se často řadí mezi nejlepší filmy roku 2023 a rovněž získal několik nominací na BAFTA.
Prima COOL
Letní pohodu na Prima COOL navodí zábavná americká rodinka, a to poprvé komplet. Přinese celých jedenáct řad oceněného seriálu (Emmy – 2010) s názvem Taková moderní rodinka, který ukazuje každodenní život tří provázaných rodin z různých typů domácností – tradiční, „patchworkové“ a stejnopohlavní. S hvězdnou herečkou Sofíou Vergarou a symbolem seriálu, cool tátou Tylerem Geraldem Burrellem. Na každou sobotu večer jsou pak nachystané kultovní filmy s „alien“ tematikou – mezi nimi samozřejmě všechny čtyři díly filmu Vetřelec – a bojem o přežití, kde nechybí Robin Hood, Zkrat, Test či Válka světů. Dále premiérový Instinkt s Anthony Hopkinsem, který jako antropolog Ethan Powell po letech strávených mezi gorilami v africké džungli záhadně zabije několik lidí a skončí v přísně střežené psychiatrické léčebně. A neporazitelný Chuck Norris ve filmu Sám proti teroru, o jehož hereckém výkonu zde se hovoří jako o nejvážnějším a herecky nejlepším.
Prima KRIMI
Léto v Oxfordu i opalovačka u Bodamského jezera – až na to, že poblíž dojde k nějaké té vraždě, a to často. To je tradiční letní koktejl pro Prima KRIMI! V červenci se německý kriminalista Micha Oberländer a jeho rakouská kolegyně Hannah Zeilerová vrhnou na dva velmi temné případy Vražd u jezera. Přestože jsou oba úplně rozdílní, při vyšetřování se skvěle doplňují a i tentokrát přijdou velkým zradám na kloub a odhalí příběhy, které měly zůstat navždy pohřbené. Oblíbený Detektiv Endeavour Morse se také vrhne na vyšetřování složitých vražd. V osmé sezoně však diváci budou moci sledovat i Morseův osobní pád na dno. Vraždy zkrátka nejsou lehká disciplína a ani v létě si nedají pokoj. Všechny jsou to doslova takové Purpurové řeky.
Prima LOVE
Léto ve znamení lásky – přesně takové bude na Prima Love. Fanoušky tureckých telenovel jistě potěšíme historickým dobrodružným dramatem plným romantiky a akce Právo na lásku, v němž je hlavní hvězdou Can Yaman, jeden z nejznámějších tureckých herců současnosti. Jak silná a krásná může být Láska beze slov, mohou pak diváci sledovat každé letní ráno. Mezi filmovými premiérami budou také snímky, které skrývají mnohá tajemství. Poté, co se ztratí její nejlepší kamarádka, se Sloane, hlavní hrdinka filmu Jestli se ztratím, stane posedlou v pátraní po vrahovi. Doufat může jen v to, že se její pátrání nepromění v Krvavou oslavu. A pokud má ve svém životě Zlodějku života, věříme, že právě toto přátelství může být doslova Vražedné.
Prima ZOOM
Nejen díky dovoleným můžete vidět kouty světa i naší země, které jste ještě nikdy nenavštívili. Během léta Prima ZOOM nabídne v premiéře dokument Divoké srdce Evropy, který představí Národní park Bavorský les v celé své kráse podporující myšlenku obnovit volnou přírodu a navázat spojení s divočinou. Objevné dokumenty o tajuplných oceánech zase přinesou Klenoty Kajmanské koruny. Tenhle „poklad Karibiku“ se ukáže jako jeden z nejbohatších ekosystémů v oblasti – větší než Manhattan. Srpen pak připomene silné a fascinující žraloky, a to hned ve dvou titulech: Žraločí batolata a Žraločí superschopnosti. Diváci se také podívají do německé dílny Morlock Motors na jejich Ocelová srdce a projet se budou moci každé pondělí v druhé půlce srpna Po kolejích dávných železnic.
Zdroj: ATO, L+TS0-3 BS, období: 01. 01.–31. 05. 2026