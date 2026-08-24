Prima představila nové identy pro podzimní sezonu. Propojují známé tváře s pěti písmeny značky

Televize Prima nasadila nové identy pro podzimní sezonu, které propojují tváře známé z obrazovek s její značkou. Sází na vizuální čistotu, jasnou barevnost a skutečné fyzické kulisy. Každý z identů doprovází také hudba složená na míru.
Zdroj: TV Prima
Televize Prima uvedla před spuštěním podzimního programového schématu nové identy, které se od 23. srpna staly součástí jejího vysílání a vizuální komunikace. Jejich ústředním motivem je samotná značka Prima a její propojení s osobnostmi, které diváci znají z obrazovky.
„Televizní identy jsou vlastně brandové značky ve formě krátkých spotů, které divákovi připomínají, na jakou televizi se dívá a jaké osobnosti k této televizi patří. Idea byla jednoduchá – spojit naše tváře s naší značkou. Pět velkých písmen, drobná herecká etuda, vizuální čistota, jasná barevnost a přehlednost,“ říká Pavel Brázda, kreativní ředitel skupiny Prima.
Výrazným prvkem nových identů jsou písmena tvořící název skupiny. Tvůrci se rozhodli pracovat s reálnými objekty a záměrně se vyhnuli jejich digitálnímu vytvoření. Písmena proto vznikla jako skutečné kulisy, se kterými mohou jednotlivé osobnosti přímo pracovat.
„Nechtěli jsme jít cestou 3D ani si pomoci AI. Všechna písmena jsme si nechali fyzicky vyrobit. Šlo nám o uvěřitelný a skutečný dojem z reálných objektů, na které si může někdo sednout, posunout je nebo se o ně opřít,“ doplňuje Pavel Brázda.
Jednotlivé identy stojí na jednoduchých situacích a drobných hereckých etudách, ve kterých se propojují osobnosti Primy s výraznou typografií značky. Čisté vizuální řešení doplňuje jasná barevnost a hudební složka vytvořená speciálně pro nový koncept.
„Součástí nových Prima identů je i na míru složená hudební výbava. Skoro každý ident má své vlastní aranžmá, které přesto drží jednotnou linku,“uzavírá Pavel Brázda.
V nových identech se objeví oblíbení moderátoři, herci z vlajkových seriálů i hvězdy reality shows. Diváci tak budou moci vidět Evu Perkausovou, Romana Šebrleho, Vojtu Kotka, Zdeňka Pohlreicha, Libora Boučka nebo třeba moderátory reality show Are You The One? Česko Gábinu Gášpárovou a Petra Havránka.