Příběhy pejska a kočičky od Josefa Čapka se představují v novém animovaném večerníčku ČT

Příběhy, které si získaly popularitu od vydání knihy v roce 1929 po animovaný seriál z padesátých let. Režisérka Barbora Dlouhá vytvořila na základě knihy od Josefa Čapka večerníček O pejskovi a kočičce. Svůj hlas propůjčil Marek Eben. Startuje 25. října v 18:45 na programu ČT :D.
Zdroj: Česká televize
„Věříme, že diváci přijmou nejen nové zpracování, ale také kultivovaný hlas Marka Ebena plný laskavého humoru, který snad příjemně překvapí i ty pamětníky, kteří mají příběhy pejska a kočičky neodmyslitelně spojené s hlasem Karla Högera,“ říká kreativní producentka projektu Barbara Johnsonová.
Režisérka Barbora Dlouhá se rozhodla vytvořit příběhy pro současnou generaci dětí. „Chtěla jsem zachovat původní poetiku, to by potom nebyli pejsek a kočička. Snažila jsem se ctít Čapka, ale zároveň tam dát i něco svého. Jak se mění vnímání kultury a prolínání žánrů, i pohádky se posouvají do různých nových poloh i třeba experimentů, což považuji za dobré, ale musí se k nim přistupovat citlivě a s pokorou.“
„Spolupráce s Bárou mě moc potěšila. Dala mi prostor a já jsem mohl napsat spoustu hudby, která zní víceméně celým večerníčkem, takřka od začátku do konce,“ řekl o spolupráci s paní režisérkou autor hudby Jakub Šafr.