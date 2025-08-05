Podzim přinese na obrazovky ČT silné příběhy, nové seriály i návraty diváckých hitů

Česká televize představuje pestrobarevnou podzimní nabídku napříč všemi programy. Letošní motto „Všechny barvy podzimu“ odráží žánrovou rozmanitost a přináší aktuální témata, která rezonují společností. Nové hrané seriály, atraktivní dokumenty, zahraniční akvizice, dobrodružství a zábava – pestrý výběr pořadů bude v nabídce nejen pro dospělé diváky už od září.
Zdroj: Česká televize
„Letos na podzim pokračujeme v tom, co považujeme za klíčové: reflektovat současnost, inspirovat a otevírat veřejnou debatu. Na obrazovkách se objeví silná a žánrově pestrá tvorba. Jsme hrdí, že Česká televize znovu potvrzuje svou roli silného a odpovědného média veřejné služby. Léto ještě neskončilo, ale Česká televize už otevírá další kapitolu svého vysílání. A já vám mohu slíbit, že letošní podzim bude skutečně nabitý – nabídne silné příběhy, nové seriály i návraty oblíbených formátů. Velmi si vážíme důvěry našich diváků, protože díky nim zůstáváme nejsledovanější televizní skupinou v zemi. S hrdostí proto představujeme podzimní program, který je stejně rozmanitý jako naši diváci. Všechny barvy podzimu – to je naše letošní motto,“ říká generální ředitel ČT Hynek Chudárek.
StarDance na cestách
Poprvé v historii vyráží StarDance na turné po šesti městech České republiky. Osm soutěžních párů složených z oblíbených osobností a profesionálních tanečníků se představí v arénách s živou kapelou, hvězdnou porotou a tradičním duem moderátorů, které tvoří Tereza Kostková a Marek Eben. „Finále turné v pražské O2 areně se stane dějištěm natáčení silvestrovského speciálu, který odvysílá ČT1 poslední den v roce. Ve vysílání pak diváci uvidí i šest osmiminutových dílů z každé haly. Scénu show jsme upravili tak, aby měli i diváci u obrazovek velkolepější zážitek, a díky speciální televizní technice uvidí vše, co by jim nemělo uniknout,“ popisuje kreativní producentka Lucie Kapounová.
Nové seriály: Ratolesti, Zločin na dobré cestě a OKTOPUS 2
ČT1 na podzim uvede hned několik premiér. Vrací se oblíbený detektivní seriál OKTOPUS 2 s Miroslavem Krobotem a Marikou Šoposkou v hlavních rolích. Druhá řada přinese dvanáct nových případů, které zavádějí diváky do prostředí autoškoly, vojenské jednotky nebo mezi válečné veterány. Vizuálně filmovější pojetí, hlubší charakterové linky a prostředí devadesátých let dávají sérii nový rozměr. „Seriál OKTOPUS není až tak akční a tolik zaměřený na detektivní práci, spíš se věnuje hlavním postavám Dítěti a Fáberové, kteří mají k vyšetřování velmi neortodoxní přístup. Chtěli jsme dosáhnout úrovně první série. Myslím, že se to povedlo a v něčem nás to bavilo ještě víc,“ vysvětluje kreativní producent a spoluautor scénáře Josef Viewegh.
„Zločin na dobré cestě není kriminálka s brutálními vraždami. Je to detektivka kořeněná humorem. Navíc detektivka s průběžnou linkou vztahu otce a syna, kteří se zpočátku tak trochu nesnášejí, možná i proto, že jsou si v mnoha směrech podobní. A rámec rozkrývání rodinných tajemství by mohl být divákům velmi blízký. Seriál je nakonec i ve své náladě velmi rozmanitý: obsahuje díly vysloveně komediální, například pátrání po ztracené kočce, což je vlastně klasická agenda soukromých detektivů, ale i díly, které se dotýkají temných rodinných bolestí, traumat, závislostí,“ představuje detektivní novinku Zločin na dobré cestě kreativní producentka Jiřina Budíková. Martin Pechlát jako soukromý detektiv Staňo Wolf řeší zapeklité případy s lehkostí a ironickým nadhledem. Seriál volně inspirovaný povídkami Antonína Jirotky kombinuje detektivní žánr s humorem a rodinnou linkou.
Silné rodinné drama nabídne seriál Ratolesti. Desetidílná série tematizuje konflikty mezi profesním a rodičovským životem v kulisách středně velkého města. Každý díl otevírá jedno aktuální společenské téma – od drog přes genderovou identitu až po střety hodnot ve školství. „Ratolesti patří k formátům, které mají ambici vyslovovat se k tomu, co se právě teď ve společnosti děje, o čem se diskutuje a je obecně vnímáno jako důležité téma. Seriál na malém půdorysu nabídne sociální, školní i kriminální kauzy, které zamávají nejen stabilitou a životními postoji členů ústřední seriálové rodiny v podání Ani Geislerové, Stanislava Majera, Tomase Seana Pšeničky, Matouše Rumla a Mileny Steinmasslové, ale i vztahy ve městě a jeho institucích. Přáli bychom si, aby Ratolesti diváky bavily a třeba je přiměly k zamyšlení nad vlastními postoji k aktuálním problémům současnosti,“ upřesňuje kreativní producentka projektu Tereza Polachová.
Zdroj: Česká televize, Ratolesti
ČT edu: Stránka pomoci
V návaznosti na hodnotové otázky otevřené seriálem Ratolesti připravuje vzdělávací platforma ČT edu speciální Stránku pomoci – přehledný rozcestník s důvěryhodnými informacemi, odbornými doporučeními a kontakty. Je určen rodičům, pedagogům i dospívajícím, kteří hledají oporu nebo odpovědi na složité životní situace. „Věříme, že každý krok k pochopení a včasné pomoci má smysl,“ říká vedoucí redaktorka ČT edu Anna Kabelková.
Dokumenty a publicistika
Na podzim přinese Česká televize také dokumentární příběhy reflektující rodičovství, duševní zdraví, společenské výzvy i historii. Tematické okno Zóna zájmu se tentokrát zaměří právě na rodičovství a s ním spojené otázky dnešní doby – od střetu hodnot ve výchově přes psychické problémy dětí až po práva menšin. Třináct nových dokumentů je tematicky spojeno s hraným seriálem Ratolesti a budou dostupné nejen na ČT2, ale i v iVysílání a nově také na dokumentárním youtubovém kanále ČT doku. K významným premiérám patří také výpravný časosběrný dokument Ve službě horám, který vznikl k 90. výročí Horské služby ČR. Režisér Martin Vrbický v něm zachycuje krásu i nástrahy českých hor, slavné záchranné akce a proměnu této instituce v čase. Diváci se mohou těšit i na řadu dalších původních dokumentů a cyklů, například na portrét výjimečného psychiatra: Cyril Höschl: Jak chápat život a nezešílet, dokument o myšlení a kritickém pohledu na svět Androméďan – Cesta Františka Koukolíka, tříletý časosběrný portrét romské rodiny z Varnsdorfu Dajori, cyklus o hledání spirituality v moderní společnosti Ezoterické Česko a investigativní dokument o systémovém selhání vůči obětem domácího násilí Lex Anička. Dokument Džungle Placht nabídne pohled do života umělců. Do proměn krajiny a životů se ponoří snímky Lety do krajin minulosti a Mořeplavci pravěku a nahlédnout do temných zákoutí ruské a čečenské politiky bude možné prostřednictvím dokumentů Únos Zaremy a Štěstí a dobro všem. Mimořádně intimní portrét Zuzany Čaputové, která byla pět let prezidentkou krizemi zmítaného Slovenska pak přinese dokumentární film Prezidentka.
ČT :D – pohádky, fantazie i návrat legend
Nejmladší publikum se může na dětském programu České televize těšit na pestrý program, který propojuje osvědčené pořady s novinkami reagujícími na současná témata i výročí. I na podzim přináší bohatou nabídku, která propojuje tradici s aktuálními dětskými světy a důrazem na fantazii, příběh i zábavné poznávání. V roce, kdy Večerníček slaví 60 let, zařazuje ČT :D do vysílání nový výpravný animovaný seriál O pejskovi a kočičce v režii a výtvarném pojetí Barbory Dlouhé. Sedm dílů natočených podle klasických příběhů Josefa Čapka přináší současným dětem poetiku, laskavost a imaginaci, s hlasem Marka Ebena v roli vypravěče. „Pestrost Déčka je od jeho začátku jedinečná – originální pořady zábavného vzdělávání střídají špičkové tituly dramatiky, jazykovou edukaci s akcentem na českou literaturu i kvalitní převzatou tvorbu. Letos na podzim si naši diváci tuto rozmanitou barevnost obzvlášť užijí,“ říká výkonný ředitel ČT :D Petr Koliha.
Mezi hlavní programové události podzimu patří premiéra hraného dobrodružného seriálu Pohádková pátračka, ve kterém se Ema a David, dva znalci pohádek, vědy i superhrdinských vesmírů, vydávají do světa mýtů a pohádkových bytostí. V každém díle řeší nevysvětlitelné úkazy a pomáhají zachraňovat křehký svět příběhů, který formuje naši kulturu a dětskou představivost. S novou řadou se vrací i úspěšný hraný seriál Tajemství pana M. – Cesta časem, který seznamuje nejmladší diváky s osobností G. J. Mendela. Navazuje na předchozí sérii, kdy děti po zmizení slavného vědce rozluštily první šifry – nyní pokračují v pátrání po tom, co se za jeho odkazem skutečně skrývá. Poprvé v historii ožívají v animované podobě také legendární Rychlé šípy, ikonické příběhy Jaroslava Foglara. V produkci České televize a studia Alkay Animation Prague vzniká sedm epizod, ve kterých se diváci setkají nejen se slavným Bratrstvem kočičí pracky, ale i s napětím, humorem a morálními dilematy, která jsou i dnes nadčasová.
Deset let slaví magazín DVA3, pořad, který představuje kreativní svět počítačových her, digitální kultury i vědy. Moderátoři Naomi, Dejv a Matyáš provázejí děti nejen herními fenomény, jako je Minecraft, ale věnují se i mediální gramotnosti či otázkám bezpečnosti na internetu a přinášejí inspiraci pro rodiče i učitele, kteří chtějí dětem porozumět ve světě digitálních médií.
A aby se děti zapojily i mimo obrazovku, začne 1. října celoroční soutěž s názvem Fantazíro. Jejím hlavním motivem je podpora dětské představivosti či schopnosti hledat krásu v každodennosti a proměňovat běžné zážitky ve svět plný barev a nápadů. Soutěž potrvá do konce května a bude propojovat vysílání, on-line platformy a školy.
Kinopremiéry, dokumenty, zahraniční akvizice
Z hraných kinopremiér se mohou diváci těšit na mysteriózní snímek o dospívání Na druhé straně léta, příběh Otec na motivy skutečných tragických událostí, také na působivý film inspirovaný životem, dílem a fantazií spisovatele Franze Kafky Franz, dobrodružný rodinný film odehrávající se na podkladu skutečných historických událostí Fichtelberg, celovečerní dokument o šumavských samotářích Raději zešílet v divočině – který si získal srdce diváků i poroty na festivalu v Karlových Varech, odkud si odnesl hlavní cenu –, dále na silný a inspirující celovečerní dokument Jemný rváč, který popisuje neuvěřitelnou „japonskou cestu“ olympijského vítěze judisty Lukáše Krpálka na pozadí neznámého příběhu a zpovědi jeho největšího soupeře, nebo snímek Neporazitelní, inspirovaný skutečnými událostmi. Je ze sportovního prostředí, ale vypráví hlavně o lidech, kteří se nevzdali, o druhých šancích, které nám život nabízí, o vítězstvích, která nevidíme na výsledkové tabuli. Ukazuje, že se silnou vůlí a humorem se dá vyhrát jakákoli životní bitva.
Česká televize přichystala pro diváky i řadu zahraničních filmů a seriálů. Jedním z nich je slovenský vztahový seriál Příliš mnoho lásky o muži, který žije třemi paralelními životy a další francouzský kriminální seriál Inspektorka Candice Renoirová. Dánský seriál Každý den se rodí život pak představí sestřičky a lékaře porodnického oddělení, kteří jsou každý den svědky radosti, trápení a všedních zázraků, těšit se diváci mohou i na slovensko-českou kriminální minisérii Válka policajtů, na úspěšný americký seriál Yellowstone s Kevinem Costnerem v hlavní roli a fanoušci rebelky Ivety se dočkají druhé řady slovenského komediálního seriálu Iveta II: Kráska z Trebišova.
Z filmového plátna se na obrazovky ČT přesune Velký pán, který je pokračováním poetického loutkového filmu o Malém pánovi, který tentokrát čelí mnohem záludnější hrozbě než dříve – strachu samotnému.