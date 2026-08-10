Podzim na Nově a Oneplay: Muži v letu, Boží plán, Superstar, Studna, Kriminálka Anděl a Ordinace

SuperStar se vrací s All Star porotou a Leošem Marešem. Lambora, Matějovský a Březina mají Boží plán na úterky a čtvrtky. Donutil, Polívka a Zedníček jsou Muži v letu. Tatiana Dyková je opět mimořádnou Martou. Parta andělů ze Smíchova se vrací s novými případy. Jiná, ne vždy andělská, parta ukáže, že Možné je všechno! Investoři zvou do Jámy lvové. Ondřej Sokol bude Na lovu i s hvězdnými speciály. V televizní premiéře se diváci dočkají třemi Českými lvy oceněné Studny a dokusérií Kauza Kramný, Případ Stodolovi a Případ Janákovi. Dárkem pro diváky pak budou epizody Ordinace v růžové zahradě 2, které byly zatím k vidění pouze na Oneplay. Po špionážních Extraktorech nabídne Oneplay desetidílnou vězeňskou komedii Oddíl B, kde se, po kultovním seriálu Most!, opět sešlo tvůrčí duo Prušinovský – Kolečko. Další porci romantiky nabídne nová série nejoblíbenější seznamovací reality show Love Island Česko a Slovensko.
Zdroj: TV Nova
„Skupina Nova je jednoznačným lídrem českého televizního trhu. A to nejen z pohledu čísel, která to dlouhodobě potvrzují. Jsme respektovaným a důvěryhodným hráčem na audiovizuálním poli, nebojíme se zkoušet nové přístupy, jít s odvahou do drze ambiciozních projektů a zároveň být bezpečným místem pro naše diváky,“ říká generální ředitel Skupiny Nova Daniel Grunt a dodává: „Ve výsledku je to právě důvěra, kterou do nás vkládají naši diváci, co nám umožňuje dále růst. Sebevědomě tak vstupujeme do sezony, která je jednou z nejpestřejších za poslední roky a z hlediska zastoupení premiérové vlastní tvorby na českém trhu zcela výjimečná.“
„Podzimní nabídku jsme sestavovali s ambicí přinést divákům další silné důvody, proč trávit čas s Novou a Oneplay. Důležitá je pro nás kombinace jistoty a překvapení – vracíme se ke značkám a formátům, které mají u diváků své pevné místo, zároveň ale přinášíme nové příběhy, nové tváře a projekty, které je mohou pozitivně překvapit. Chceme, aby naše nabídka byla pestrá, ale zároveň měla jasný charakter a dokázala oslovit různé generace i divácké skupiny. A věřím, že právě v tom je její největší síla,“ komentuje ředitelka programu TV Nova a Oneplay Silvia Majeská.
SuperStar – oblíbená pěvecká show, která vychovala řadu hvězd, se po letech vrací na obrazovky televizí Nova a Markíza v moderní a dynamické podobě. Diváci se mohou těšit na silná jména v porotě, zkušeného moderátora a především na nezapomenutelné pěvecké výkony. Televizní soutěž, která již více než dvacet let objevuje nové talenty a formuje hudební scénu, vstupuje do další kapitoly s ambicí oslovit novou generaci diváků a zároveň navázat na silnou tradici formátu. Diváci se na SuperStar mohou těšit vždy ve středu večer.
Zdroj: TV Nova
Úterní a čtvrteční večery budou patřit Božímu plánu. Čtyřiadvacetidílný komediální seriál od tvůrců úspěšné Jedné rodiny svede dohromady Marka Lamboru, Vaška Matějovského a Filipa Březinu v rolích kámošů, kterým se život převrátil vzhůru nohama. Společně s Tomášem Jeřábkem a Michaelou Petřekovou vytvoří ve sdíleném bytě nečekanou partu, která má odvahu začít žít život podle vlastních pravidel.
Pavel Zedníček, Miroslav Donutil a Bolek Polívka se poprvé společně před kamerou představí jako Muži v letu v malebné krajině Karlštejnska. Komediální seriál o tom, jak někdy může být těžké udržet si nad věcmi nadhled a nenechat se pohltit malichernými spory z minulosti, vystřídá na obrazovkách Boží plán v úterním a čtvrtečním programu.
Internetové podvody, zneužívání sociální péče, sázkařská mafie, organizovaný zločin, vražda elitního policisty i dětská kriminalita – takovým případům se bude věnovat premiérová řada Kriminálky Anděl.
Po osudovém polibku by se mohlo zdát, že našla pevnou půdu pod nohama, opak je ale pravdou. Marta od policie odešla, ale nebyla by to Marta, aby se triumfálně nevrátila. Případy mimořádné Marty nabídnou zcela čerstvou dávku humoru, napětí i geniality.
Zdroj: TV Nova
TV Nova uvede v televizní premiéře Oneplay Originály Studna, Kauza Kramný, Případ Stodolovi a Případ Janákovi. Jako speciální dárek divákům, nabídne TV Nova také uvedení epizod Ordinace v růžové zahradě 2, které byly dosud dostupné pouze na Oneplay. Ordinace nicméně pokračuje premiérovými díly na Oneplay v režimu, na nějž jsou diváci zvyklí.
Dvacetiletý David Broulík (Tadeáš Moravec) musí po nezvládnuté kritické situaci vstoupit do cizinecké legie. Alespoň tak to vysvětluje své přítelkyni Darje. Ve skutečnosti však nastupuje trest odnětí svobody v nápravném zařízení, kde si pobude několik let za mřížemi. Desetidílný komediální seriál Oddíl B od tvůrců legendárního Mostu Jana Prušinovského a Petra Kolečka je příběhem o tom, že vězení není prdel.
„Mám velkou radost z toho, kam se původní tvorba Novy a Oneplay posouvá. Daří se nám otevírat stále pestřejší škálu témat a žánrů a zároveň hledat nové cesty, jak vyprávět příběhy, které mají ambici diváky nejen bavit, ale také překvapovat,“ říká ředitel vývoje TV Nova a Oneplay Michal Reitler a doplňuje: „Právě takovým překvapením se jistě stane seriál Oddíl B Petra Kolečka a Honzy Prušinovského. Jejich výjimečnost spočívá v tom, že Petr umí být k postavám krutý a Honza je má rád. Tím vznikají skvělé situace, ve kterých s postavami trpíme.“
Vrací se také Love Island Česko & Slovensko! Šestá série přinese více emocí, vztahových nástrah i rozhodnutí, která změní osudy srdíček. Nová sezona nabídne nejen nové tváře a silné příběhy lásky, ale také řadu překvapení, která zamíchají vztahy ve vile jako nikdy předtím.