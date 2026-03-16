Pan Nikdo proti Putinovi získal Oscara

Dokumentární film Pan Nikdo proti Putinovi, na jehož vzniku se podílela i Česká televize, získal Oscara v kategorii za nejlepší celovečerní dokumentární film. Pro mezinárodně úspěšný snímek je to další ocenění, letos obdržel také britskou cenu BAFTA. Česká televize dokument uvede 5. května.
„Česká televize gratuluje tvůrcům dánsko-českého dokumentárního filmu Pan Nikdo proti Putinovi k získání Oscara v kategorii za nejlepší celovečerní dokumentární film. Je to obrovský mezinárodní úspěch snímku, který přináší silné svědectví o současném Rusku a také o odvaze jednotlivce postavit se systému,“ říká generální ředitel České televize Hynek Chudárek a doplňuje: „Český tým přispěl významnou měrou ke vzniku snímku – českým producentem je společnost Pink, režiséry jsou David Borenstein a Pavel „Paša“ Talankin. Česká televize film podpořila již ve fázi výroby a já opět zdůrazňuji, že právě tyto formy spolupráce jsou nedílnou a významnou součástí veřejné služby, kterou společnosti poskytujeme.“
Pan Nikdo proti Putinovi sleduje příběh ruského učitele Pavla „Paši“ Talankina z malého města, který se po ruské invazi na Ukrajinu ocitá uprostřed propagandistického tlaku ve školství. Z původně kreativního a oblíbeného pedagoga se stává nechtěný svědek systému, který po něm vyžaduje natáčení propagandistických materiálů pro státní instituce. Talankin se však rozhodne záznamy tajně uchovat a vyvézt z Ruska, aby vydal svědectví o tom, jak propaganda a válka postupně proměňují každodenní život i vzdělávací systém v současném Rusku.
Úspěch filmu Pan Nikdo proti Putinovi potvrzuje sílu mezinárodní spolupráce a význam dokumentární tvorby, která dokáže otevírat důležitá témata a přinášet svědectví o současném světě. Snímek vznikl díky Dánskému filmovému institutu, Nordisk Film & TV Fond, FilmFyn, Fritt Ord, Státnímu fondu audiovize, Hermod Lannungs Fond. Ke spolupráci se připojili BBC Storyville, dánská DR a DR SALES, německé ZDF a ARTE, norská NRK, švédská SVT, švýcarská RTS, nizozemská VPRO.
Na snímku se podílela Česká televize, kterou v rámci této úspěšné spolupráce zastupovaly Tereza Polachová a Ivana Pauerová Miloševičová.