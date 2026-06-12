Oneplay představuje účastníky nové sezóny pořadu Party Shore Slovensko

Nespoutná zábava, komplikované vztahy, drinky a horká těla bez zábran. Reality pořad Party Shore Slovensko přichází na streamovací platformu Oneplay s novou sezónou. Po loňské jízdě se parta zábavy chtivých mladých lidí vrací zpět do Chorvatska užít si divokou dovolenou, kde neexistují žádné hranice ani pravidla. Velká letní párty ve dvanácti epizodách odstartuje na Oneplay 1. července.
Zdroj: TV Nova
Na účastníky druhé řady reality pořadu Party Shore Slovensko čeká nová, mnohem větší vila, extrémně sexy „Boss“ i nový klub. Členy původní sestavy doplní úplně nové tváře, které přinesou nejen další zábavu, ale také drama a zamotané vztahy. Diváci se mohou těšit i na důvěrně známé členy party z minulé řady. Tento koncept vychází z licence pořadu a je úplně běžný i v zahraničních verzích, v nichž se do vily vrací účastníci i několik let po sobě. Takový mix přinese do pořadu spoustu nečekaných situací a svěží energii.
I nová sezóna je postavena na základech kultovního formátu Jersey Shore. Ten se po uvedení v roce 2009 na legendární stanici MTV stal okamžitě popkulturním fenoménem, odstartoval vlnu tzv. real life reality pořadů a dočkal se více než dvaceti úspěšných adaptací po celém světě.
Základní koncept pořadu zůstává nezměněn. Parta temperamentních mladých lidí i tentokrát vyrazí do luxusního sídla na slunném chorvatském pobřeží, kde si její členové během dvou týdnů naplno užijí únik od reality bez přístupu ke smartphonům, internetu či sociálním sítím. Každý den na ně čekají divoké tematické párty přímo v honosné vile nebo v místních nočních klubech. Kromě zábavy se však budou muset postarat i o chod domácnosti, vařit, uklízet a každý den plnit zadané pracovní úkoly.
Seznamte se s účastníky nové sezóny Party Shore Slovensko, která odstartuje na Oneplay už 1. července:
SOLOMON (21)
Soly přichází po roční pauze plný energie. Mladý podnikavec žije převážně v Německu a podle vlastních slov tráví až 90 % času v práci. Spolu s kamarádem pracuje na vlastní firmě se solárními panely, kde má svůj tým. Momentálně ho nejvíce charakterizuje slovo progres – na těle i na financích. Chce růst, vydělávat, „makat“ a po roce krocení je připravený se znovu vyblbnout. Je single, dívkám nechává dveře otevřené, ale ne pro každou. Po Party Shore za sebou nechal nedořešenou kapitolu s Izabellou, kterou podle vlastních slov „ghostoval“, přestože se snažila. Zároveň dodává, že z ní má „hrozně pokrytecký pocit“, takže jiskřit nemusí jen romantika, ale i napětí.
FILIP (27)
„King Party Shoru“ hlásí návrat. Filip plánuje být ještě více „crazy“, více uvolněný a posunout zábavu na extrémnější level. Do vily si bere lepší „vibe“, větší pohodu a chuť pořádně roztočit starou partu, na kterou se nejvíce těší. Party Shore mu změnil život i mimo kamery. Jako social media creator tvoří více obsahu. Po pořadu se nejvíce bavil s Andreasem a Izabellou, ale s Ivanou to bylo napjaté. V nové řadě si Filip dává předsevzetí nezaplést se s holkami. Ví totiž, že když se do někoho zamiluje, změní ho to a ponoří se do romantických chvil. Vrací se připravený bavit, tvořit chaos a ukázat, že tahle jízda může být ještě větší než ta předchozí.
IVANA (25)
Ivana je zpátky a spolu s ní i smích a pořádná energie. Po Party Shore si užívala pozornost naplno. Lidé ji poznávali a přiznává, že ji to bavilo. Za poslední rok změnila pracovní nastavení, přestěhovala se, více cvičí a nově je majitelkou salonu, kde dělá řasy. Návrat do vily si připravila po svém. Aby ostatní překvapila, dala na Instagram starou fotku se zlomenou nohou a přesvědčila Filipa, že si ji opravdu zranila. Věří, že díky tomu ji tam nikdo nečeká. S Filipem byli po pořadu chvíli v kontaktu, pak přišly hádky, usmíření a nakonec i blok. Dnes jsou podle ní v pohodě. Tentokrát si chce Ivana více stát za svým a říkat ne, když to tak cítí. Od nové vily očekává zvraty, hodně dramatu a nejvíce se těší na starou partu, která jí ten rok chyběla. Touží po lásce. Nebrání se ani citům ve vile a kdyby si s někým sedla, ráda by začala vztah.
IZABELLA (25)
„Bad princess“ je zpátky a přichází s jasným plánem: ukázat disciplínu, ženskost, odvahu a outfity, na které se nezapomíná. Izabella očekává jednu velkou párty, slunce, odpočinek, kluby a slávu. Díky pořadu se již dostala ke svému vysněnému tetovacímu studiu a fanoušky chce přeměnit i v klienty. Podstoupila estetickou úpravu nosu, hodně cvičí, čeká ji zápas a od září jde studovat psychologii. Při party životě chce dokázat, že lze tvrdě pracovat, růst a udržet si disciplínu. Po pořadu se nejvíce bavila s Viky, ale i tam přišel zvláštní zlom, kdy jí najednou přestala psát, a se Solym to také zamrzlo. Ve vile chce být sofistikovaná, disciplinovaná a o něco distingovanější, ale jen dokud ji někdo nebude zkoušet. Pod jemností, ženskostí a sexepílem se totiž skrývá i odvaha a výbušnost. Izabella je odhodlána ukázat, že s ní se opravdu nemá smysl zahrávat.
LAURA (22)
Laura přichází na Party Shore jako „baddie“ s jasným nastavením: sebevědomí není arogance, dobrý „look“ není náhoda a když „život životuje“, stejně najde důvod se zasmát. Těší se na dobrý „vibe“, pozitivní energii a outfity. Holkám chce ukázat, jak se nebát být sama sebou. Na jejím těle uvidíte mimo jiné tetování škorpiona, který symbolizuje její sexy energii. Ve vile si však neumí představit žádný románek, protože je čerstvě po rozchodu. Studuje na kosmetičku a přitom pracuje jako baristka. Do budoucna sní o vlastním salonu. Miluje moře, vodu, plavání a sport. Do fitka ji potkáte každý den. Nesnáší být zavřená a nedělat nic, proto potřebuje pohyb, akci a lidi kolem sebe. Od Party Shore si slibuje zábavu a možnost poznat nové lidi.
SÁRA (22)
Sára žije své nejlepší období a na Party Shore chce ukázat, jak to vypadá, když se baví naplno. Její heslo je jednoduché: „no risk, no stress“. Pracuje jako „brow artistka“. Její tajnou zbraní je energie. Přiznává však, že ji někteří kluci nezvládají. Strašně je to k ní táhne, ale zároveň se jí bojí. Románek v rámci Party Shore si dokáže představit, ale má jasné pravidlo: měl by být vysoký, charizmatický, tmavý a hlavně normální. Po rozchodu zhubla 12 kilo, změnila životní styl, cvičí, má ráda pohyb a dříve se věnovala společenským tancům, hip-hopu, volejbalu či házené a působila i jako mažoretka. Má v sobě přirozený „drive“, který nejde přehlédnout. Někdy až příliš věří lidem a pak ji mrzí, když ji podrazí. Pokud to udělají, reaguje velmi impulzivně. Na Party Shore se nechce omezovat, ale bavit se, flirtovat, tancovat, smát se a přinést pořádnou dávku energie.
PATRÍCIA (22)
Patrícia je z Popradu, přestěhovala se do hlavního města a začátky pro ni nebyly jednoduché. Pracuje v mužském kolektivu, kde si vybudovala pořádnou tlustou kůži a dnes má tvrdší humor. Byla první holka mezi barbery, kluci ji nešetřili, a i díky tomu ji dnes jen tak nějaký „hejt“ nerozhodí. V práci ji baví nejen samotný střih, ale i pokec s klienty. Umí si s nimi vytvořit „kamošský vibe“ a když od nich přijde pochvala, pořádně ji to nakopne. Na Party Shore jde s tím, že život je jen jeden a je třeba zkusit všechno. První řadu považovala za pořádný bizár, ale právě proto ji to láká a nemůže se dočkat dramatu a drbů. Přiznává, že se dokáže rychle zamilovat a snadno ji lze oklamat, pokud narazí na špatného chlapa. Přitahují ji spíše starší muži. Umí být starostlivá, ale zároveň má někdy jazyk rychlejší, než by bylo třeba. Umí být osobní, ostrá i nevhodná a pak se chytá za hlavu. Na lidech ji vadí přehnaná sebedůvěra a velké ego.
NICOLAS (24)
Nico vyrůstal na Bermudách, roky žije v Košicích, ale má kanadské kořeny. Stereotyp je pro něj nepřítel a na Party Shore chce rozhýbat dynamiku, přidat jiskru a nasměrovat všechny na zábavu, aby bylo na co vzpomínat. Baví ho párty, které jdou za hranice. Doma o Party Shore raději neřekl. Momentálně pracuje v Německu jako interiérový řemeslník, kde si užívá svobodnější lifestyle. Do vztahů jde už opatrněji, protože ví, že se dokáže rychle zamilovat. U holky si všímá, jestli má hodnoty na správném místě a jestli se o sebe stará. Nicolas věří v manifestaci a říká, že si už „manifestoval“ nabušené auto, dobrý vztah i zdraví. Teď si jde možná „manifestovat“ pořádnou párty jízdu. Spontánní, energický a připravený přilít benzín do ohně. Přesně takový Nico to roztočí na Party Shore.
CSABA (25)
Csaba ze Šamorína míří na Party Shore jako kluk, který umí „makat“, ale i naskočit na párty vlnu. Běžně vstává ještě před čtvrtou ráno, rozváží autodíly, pak stravu a den končí až večer. Ne proto, že musí, ale proto, že si chce vydělat, zaplnit čas a na pracovní tempo si už zvykl. Toužil být fotbalistou, ale zranění mu sen překazilo. Sám si potetoval celou levou nohu. Doma nechal čerstvou známost a je zvědavý, jak to dopadne, protože si chce naplno užít pořad, ale zároveň nezklamat sám sebe. Říká o sobě, že je dobrá duše se srdcem ze zlata. První řadu Party Shore sledoval se smíchem. Bavila ho párty energie, přestože nepatří k těm, kteří střídají partnerky. Pro něj jde hlavně o zábavu, partu a zážitek, který se jen tak neopakuje.