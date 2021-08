Nový MasterChef Česko odstartuje v září

Stovky amatérských kuchařů se poperou o jeden milion korun a titul MasterChef Česko 2021! Již nyní jsou na Voyo exkluzivně ke zhlédnutí dvě castingové epizody, nebo od 31. srpna každé úterý a středu 20:20 na TV Nova. Trojice porotců – Radek Kašpárek, Jan Punčochář a Přemek Forejt – přináší do kuchyně MasterChef i několik velmi zásadních novinek.



Letošní řada kulinářské show je oživena o celou řadu nových prvků a také překvapivých nástrah. Kromě největší novinky, kterou je navýšení samotné výhry na milion korun, se tým MasterChef Česko letos inspiroval u protinožců a do show přináší prvky posilující osobní vztahy v amatérské kuchyni. Naprostou novinkou, kterou ještě český divák nezažil, je mentorství porotců. Už během castingů vybírá každý porotce osobně uchazeče, jehož chce vidět v hlavní soutěži. Soutěžící tak dostane kromě zástěry také odznáček s iniciálami porotce, který si ho vybral. Ten nosí po celou dobu soutěže a vizuálně tak odkazuje na to, kdo je jeho mentorem. Neznamená to ovšem, že by díky tomu byl daný soutěžící zvýhodněn, naopak bude ještě pod větším drobnohledem. „Nechci, aby to diváci chápali tak, že teď mezi mnou, Honzou a Přemkem vznikne nějaká bojová nálada. Všem třem nám jde o stejnou věc, a to vybrat toho nejlepšího kuchaře mezi všemi. A ten se na konci téhle show stane novým MasterChefem. Zpočátku je to samozřejmě rozděleno do tří týmů, ale na konci bude jen jeden vítěz,“ upřesňuje Radek Kašpárek.



Proměnou prošly i samotné kuchařské výzvy, zaměřující se na nejnovější trendy hýbající současnou gastronomii. Ať už se jedná o zero waste, lokální suroviny, nebo například veganskou kuchyni. Amatérští kuchaři se podívají i do světa, například do Itálie, Japonska či Chorvatska.

Kdo z amatérských kuchařů nakonec uspěje a splní si svůj sen? Herec, pilot, hudební skladatel či maminka na mateřské? Ti všichni právě teď začali bojovat! Již nyní na Voyo nebo od 31. srpna každé úterý a středu 20:20 na TV Nova.