Nový kanál Prima SHOW přinese LIKE HOUSE 2 s Agátou Hanychovou

Skupina Prima rozšiřuje programovou nabídku a v pondělí 25. října odpoledne spustí jedenáctý televizní kanál! Prima SHOW se ve svém programovém schématu zaměří na žánr reality show. Přinese druhou sérii české show LIKE HOUSE 2 s Agátou Hanychovou v čele nové party influencerů a představí premiérový denní formát Královny butiků, který je mixem napětí, soutěžení, nákupů, stylingu a módních tipů předního českého stylisty Filipa Vaňka. Nebudou chybět ani ty nejlepší zahraniční show – Krásky a šprti, Ostrov pokušení, Výměna manželek USA nebo Slunce, sex a rodiče v patách.



Zdroj: TV Prima

„Volně dostupný televizní kanál dominantně zaměřený na reality show na českém trhu chyběl, a proto přicházíme s Prima SHOW. Nový kanál si klade za cíl oslovit mladé diváky, především ženy, ať už prostřednictvím původních nebo zahraničních show. Prima SHOW se stane novým domovem dvou českých reality show. Nová řada LIKE HOUSE 2 je logickým pokračováním mimořádně úspěšné jarní sezóny, která zbořila česká sociální média. Královny butiků pak sklízejí úspěch u divaček po celém světě, a jsou tím správným formátem na všední večery,“ vysvětluje generální ředitel skupiny Prima Marek Singer.

„Ze zahraničních reality show jsme do programového schématu vybrali mix titulů, které slibují dramata, dojetí, lásku i kontroverzi. Například americká show Ostrov pokušení je skutečně nevšední formát nabitý emocemi od začátku do konce. Pořad Krásky a šprti zase propojí dva absolutně odlišné světy a americká Výměna manželek je legendou mezi reality show. Myslím, že se diváci budou skvěle bavit,“ říká programový ředitel skupiny Prima Roman Mrázek a doplňuje: „Program Prima SHOW je pro diváky sestaven maximálně jednoduše, přehledně a jednotlivé show vysíláme v pravidelných denních časech.“

Zdroj: TV Prima

LIKE HOUSE, jedinečný formát, který na jaře letošního roku zaznamenal u mladých diváků a uživatelů sociálních médií obrovský ohlas, pokračuje! Druhá řada – LIKE HOUSE 2 – představí novou partu influencerů, novou vilu, nové výzvy i novou noční show. Diváci budou po dobu tří měsíců sledovat každodenní život osmičky influencerů v čele s Agátou Hanychovou. „Bude to výzva… Musím vydržet bez svých dětí s jinýma dětma,“směje se Agáta Hanychová a dodává: „Nikoho z influencerů, kteří nastoupí se mnou do vily, neznám. Zato můj desetiletý syn Kryšpín je zná všechny a řekl, že do LIKE HOUSE prostě musím jít. Navíc mým hlavním zdrojem příjmů je teď Instagram a tahle show k sociálním sítím patří. Nepotřebuju vyhrát, nemám připravené žádné zbraně. Spíš se budu snažit ostatním pomáhat.“ Společně s Agátou Hanychovou do vily nastoupí Freescoot, Holka z Letný, Tadeáš Kuběnka, Samuel Samake, Kristal Shine, Sebastian Šikl a Ela Yababy. Soutěžící budou čelit novým úkolům, dostanou se za hranu své komfortní zóny a odhalí svůj pravý charakter. Influencer, který dostane od diváků nejvyšší počet hlasů, se stane vítězem a získá výhru ve výši půl milionu korun. Novinkou bude každodenní noční pořad LIKE HOUSE 2 NIGHT SHOW, který rozehraje další příběhy a ukáže dění ve vile pod rouškou noci. LIKE HOUSE 2 odstartuje 25. října v 18.00, LIKE HOUSE NIGHT SHOW ve 22.00.

Nová denní show Královny butiků zaujme všechny diváky, kteří mají rádi napětí, soutěžení, nákupy, styling a módní tipy. Každý týden se představí čtyři soutěžící, každý má jiný styl i vkus a každý dostane za úkol nakoupit během tří hodin oblečení a doplňky na zadané téma a s omezeným rozpočtem. Za přidělené peníze musí soutěžící nakoupit jeden kompletní outfit, včetně bot, kabelek a dalších doplňků. Kamera ukáže nejen nákupy, ale odhalí také soukromí soutěžících, včetně jejich šatníků. Na konci týdne čeká diváky velké finále, ve kterém se soutěžící představí na přehlídkovém mole ve svých outfitech. Navzájem si své výtvory obodují. O vítězi rozhodne přední český stylista Filip Vaněk. „Královny butiků jsou pro mě příležitostí potkat se s běžnými lidmi, kteří mají rádi módu, a moc se na ně těším. Jsem zvědavý, jestli se budou hlásit lidé, kteří jsou talentovaní a módě opravdu rozumí, nebo lidé, kteří si myslí, že módě rozumí, ale ve skutečnosti to tak není. A jsem zvědavý, jak se mezi sebou budou konkurenčně prát. Kromě soutěže se diváci dozví i spoustu tipů a rad, co v módě funguje nebo na co si dát pozor,“ říká Filip Vaněk. Královny butiků zahájí vysílání 25. října ve 20.10.



Zdroj: TV Prima

Prima SHOW přinese na obrazovky výběr těch nejzajímavějších a nejlepších reality show z celého světa! V australské show Krásky a šprti se deset krásek a deset šprtů rozdělí do nesourodých dvojic. Společně musí spolupracovat, plnit úkoly a výzvy. Přeskočí mezi nimi jiskra nebo vznikne přátelství na celý život? V reality show Ostrov pokušení se existující páry v rozhodující okamžik svého vztahu vydají do exotických tropů, kde tráví čas každý zvlášť a musí odolávat nezadaným svůdníkům a svůdnicím. Čí láska vydrží, a kdo uteče s někým jiným? Americká Výměna manželek je legendou mezi reality show! Dvě rodiny, dvě vyměněné manželky a spousta dramatických i dojemných momentů. V pořadu O 100 % hezčí se lidé dozví, co si ostatní skutečně myslí o jejich vzhledu a stylu. A pak přijde tým profesionálních expertů, který má jediný úkol: udělat je o 100 % hezčí! Nevšední televizní koncept nabídne dokumentární show Slunce, sex a rodiče v patách. V ní vyrazí mladí lidé na nespoutanou dovolenou plnou touhy, alkoholu, sexu… A netuší, že jejich rodiče se na všechno, co dělají, pozorně dívají!

Televizní kanál Prima SHOW bude dostupný v České republice a nabídne celodenní vysílání sedm dní v týdnu. DVB-T2 signál bude šířen terestricky prostřednictvím digitálního multiplexu č. 22 Czech Digital Group.

Grafickou výbavu pro kanál vytvořilo audiovizuální studio DEPARTMENT, které stojí i za grafikou většiny kanálů skupiny. Staničními hlasy se stanou herec Roman Hajlich a herečka Tereza Císařová.