Magenta TV mění prostředí aplikace. Nové menu doplní Můj seznam a nabídka streamovacích partnerů

T-Mobile od 2. listopadu postupně zavádí nové uživatelské prostředí Magenta TV. Aktualizace mění hlavní navigaci, práci s nahrávkami i vyhledávání obsahu. Na podporované chytré televize, tablety a telefony má dorazit v průběhu listopadu. Ceny ani stávající tarify Plus se nemění.
Zdroj: T-Mobile
Nejviditelnější změnou je přesun hlavního menu z horní části obrazovky na levou stranu. V televizní aplikaci jej diváci otevřou tlačítkem Zpět, navigačními šipkami nebo modrým tlačítkem dálkového ovladače. Domovská obrazovka má podle operátora nabídnout snazší přístup k nejpoužívanějším funkcím.
Nahrávky nahradí Můj seznam
Dosavadní sekci Nahrávky vystřídá Můj seznam. Soustředí nahrané pořady s dostupností po dobu 30 dní, plánované nahrávky a nově také tituly uložené z Videotéky. Diváci tak budou mít vybraný obsah na jednom místě.
Rozšíří se také možnosti vyhledávání. Vedle konkrétních pořadů nabídne populární filmy a seriály, žánrové tipy či doporučení podle aktuálně sledovaného obsahu. Vyhledávat bude možné také podle jmen herců.
„Televize dnes není jen o počtu kanálů, ale především o tom, jak snadno se divák dostane k obsahu, který chce sledovat,“ uvedl Zdeněk Spurný, manažer TV a partnerského rozvoje společnosti T-Mobile.
Zdroj: T-Mobile
Streamovací služby dostanou vlastní sekci
Součástí aktualizace je nová sekce streamovacích partnerů. Uživatelé v ní najdou přehled podporovaných služeb, které si mohou aktivovat ke svému tarifu.
Informace o změnách aplikace, funkcích a obsahu operátor soustředí do sekce Co je nového. Starší oznámení zůstanou dostupná v archivu.
Úpravy se dotknou i ovládání během sledování. Nové ovládací prvky mají méně zakrývat obraz. Časová osa nabídne podrobnější informace o právě vysílaném pořadu i o předchozích a následujících pořadech.
Tarify a cena zůstávají stejné
V aplikaci zůstanou tematické sekce Pro děti a Sport. Sportovní nabídka zahrnuje živé přenosy, záznamy, pořady a dokumenty s možností filtrování podle sportů, soutěží, lig nebo konkrétních zápasů.
Podle T-Mobilu se modernizace týká vizuální podoby a uživatelského prostředí aplikace. Zákazníci budou nadále využívat své stávající tarify Plus za nezměněnou cenu.