Love Island startuje 8. září na Oneplay

Pátá série Love Islandu připlouvá na nový ostrov! Větší a luxusnější vila, víc prostoru pro zamilované pohledy i vášnivé polibky. Diváky čeká ještě větší porce zábavy, emocí, zvratů a – samozřejmě – lásky. Na Oneplay odstartuje v pondělí 8. září, o den později na TV Nova. Další díly budou vždy na Nova Fun s denním zpožděním.
Zdroj: TV Nova, Zorka Hejdová
Moderátorka a „ambasadorka lásky TV Nova“ Zorka Hejdová nová srdíčka, ale i diváky pozve do zbrusu nové vily na Teneriffe, kde je čeká ještě více zábavy, vášně a lásky než kdy dřív. „Je to obrovské osvěžení. Novou vilu pro Love Island jsem si tajně přála už vloni, protože jsem měla pocit, že v té dosavadní jsme se už trochu vyčerpali a jeli v zajetých kolejích. Nový dům znamená nové možnosti a rozhodně vizuální osvěžení – pro diváky i pro mě. Navíc vila je podle mě krásná,“ říká Zorka Hejdová.
Nová série bude ještě dynamičtější, plná humoru, nečekaných zvratů a překvapivých rozhodnutí. Diváky čeká vizuálně nejkrásnější reality show sezóny plná flirtu, vášně, zábavy a dramatických momentů. „Jsem nadšená, jak se naše spektrum diváků za ty roky rozšířilo. U Love Islandu už dávno neplatí, že je to show pro mladistvé. A dokonce vnímám, že už to není ani kategorie „guilty pleasure“, ale je to prostě téma, o kterém se otevřeně baví kolegové v práci, kámoši u piva…A to, že se mě na dění v show vyptávají na eventech, kde mě oslovují právníci, lékaři, vysoce postavení manažeři, je pro mě důkaz, že jsme dokázali zbourat mnoho hranic a oslovujeme opravdu masové publikum – bez ohledu na věk, povolání, postavení. Je to fenomén současnosti,“ popisuje moderátorka Zorka Hejdová.
Nové kreativní duo producentů, Tereza Krčméry a Ivan Huljak, slibuje, že letošní řada přinese ještě autentičtější zážitky. „Jsem velkou fanynkou reality show a být součástí Love Islandu je nepopsatelné. Chceme, aby diváci cítili to, co my na ostrově – vášeň, přátelství, lásku, zlomená srdce i adrenalin. Věřím, že i v reality show je možné najít opravdový vztah,“uzavírá Tereza Krčméry.
Mnoho informací o show navíc přinese bonusový pořad Love Cast na webu Nova.cz moderovaný buď loňskými vítězi Kristínou „Kikou“ Vigalskou a Michalem „Trabem“ Trabalíkem, a nebo dvojicí herec Vincert Navrátil a Daniel „Danni“ Pavliš, který veřejnost zaujal letos na jaře v Survivoru. Videopodcast přinese exkluzivní pohled do zákulisí, zpovědi účastníků i jejich rodinných příslušníků a neodvysílané záběry.Love Island Česko & Slovensko se během posledních let stal jedním z nejvýraznějších televizních fenoménů. Nová série navazuje na úspěch předchozích řad a slibuje ještě intenzivnější zážitky – pro soutěžící i diváky.