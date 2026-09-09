Kdo letos ovládne Českého slavíka? Hlasování právě začíná

Dnes v průběhu vysílání Televizních novin televize Nova moderátoři Ondřej Sokol a Aleš Háma odstartovali hlasování v letošním ročníku Českého slavíka. Hudební fanoušci budou moci svým favoritům posílat hlasy až do 15. listopadu. Jména vítězů jednotlivých kategorií se diváci dozvědí během slavnostního galavečera, který TV Nova odvysílá v přímém přenosu v pátek 27. listopadu. Jeden z hlasujících navíc získá luxusní osobní vůz od generálního partnera ankety Trinity Bank.
Zdroj: TV Nova
Hlasovat mohou fanoušci na webových stránkách Českého slavíka (www.ceskyslavik.cz). Stejně jako v předchozích ročnících mohou vybírat své favority v kategoriích Zpěvačka, Zpěvák, Hudební skupina a Hip Hop & Rap. O přízeň fanoušků budou zároveň bojovat čtyři nominovaní v kategorii Trinity Bank Objev roku.
O vítězi kategorie Trinity Bank Objev roku rozhodnou stejně jako v ostatních kategoriích samotní fanoušci. Letos se o titul ucházejí zpěvačky Thera a Charlotte Gott, zpěvák Slavíček a skupina Gufrau. Odborná hudební porota vybrala interprety, kteří se v uplynulém období výrazně prosadili na české hudební scéně a představují její nové a zajímavé tváře. Vítěz získá od generálního partnera Trinity Bank také 200 tisíc Kč.
„Český slavík je především o hudbě a o emocích, které s ní máme spojené. Teď dostávají fanoušci opět možnost rozhodnout, komu budou letos patřit slavičí prvenství. Pro nás je zároveň začátek hlasování pomyslným startem finální části celého ročníku. Už teď jsme zvědaví, jak se preference diváků během hlasování promění a kdo si nakonec odnese jednotlivá ocenění. Věřím, že galavečer bude plný skvělé hudby, emocí a překvapení,“ říká producent a režisér přímého přenosu Pepe Majeský.
Český slavík vyvrcholí přímým přenosem
Hlasování potrvá až do půlnoci 15. listopadu. Poté už bude jasné, kteří interpreti získali největší přízeň českých hudebních fanoušků. Výsledky jednotlivých kategorií budou vyhlášeny během slavnostního galavečera v pražské hale Fórum Karlín v přímém přenosu na TV Nova v pátek 27. listopadu. O večer plný hudby, emocí, hvězdných hostů a tradičně také nadsázky se postará tradiční moderátorské duo slavičích večerů. „Už se s Ondrou a scenáristy scházíme a dáváme to celé dohromady, chystáme úvodní píseň a jak se to blíží, tak se čim dal tim vic těšíme. Tak už jen odstartovat hlasování, aby bylo co předávat,“ říká Aleš Háma a Ondřej Sokol jej doplňuje: „Aleš má pravdu, my na tom pracujeme opravdu poctivě. Už to bývalo tak, že prakticky kolem půlnoci, v den přenosu Slavíka, začala taková úvodní schůzka na dalšího Slavíka. Protože té práce je na tom opravdu strašně moc. Letos to chceme ještě vylepšit, a kolem půlnoci, jakmile skončí přenos Slavíka, zahájíme velkou schůzku na pět ročníků dopředu. To bude velká věc, stejně, jako doufáme, že velký bude i ten letošní Slavík!!!“
Automobil pro jednoho z hlasujících
Na svou výhru se mohou těšit nejen vítězní interpreti. Jeden z hlasujících fanoušků získá osobní automobil od generálního partnera galavečera, kterým je již pošesté Trinity Bank. „Máme z této spolupráce skutečně radost. Jako ryze české bance nám dává smysl být součástí legendární hudební události, která má v Česku dlouhou tradici a své pevné místo. Těší nás, že jako generální partner tohoto večera můžeme podpořit naši kulturu a pomoci českým slavíkům k úspěchu,“ říká Radomír Lapčík, zakladatel Trinity Bank – generálního partnera, který do soutěže každoročně věnuje nový automobil. Letošní vylosovaný výherce získá luxusní Mercedes-Benz GLA.
Nedílnou součástí ankety Český slavík zůstává i v letošním roce tradiční partner a zhotovitel cen – družstvo umělecké výroby Granát Turnov. I tentokrát převezmou vítězové originální sošky z dílny akademické sochařky Heleny Hrabové, která je autorkou hlavní ceny již od roku 1996 a v posledních letech slavnostní kolekci rozšířila také o trofeje pro Trinity Bank Objev roku, Síň slávy a Absolutního slavíka. Unikátní sošky spojují eleganci pozlaceného stříbra, českého křišťálu, a především ikonických českých granátů. „Ruční výroba slavičích trofejí je pro naše mistry brusiče a zlatníky každoročně srdcovou záležitostí. Český granát v sobě nese energii, vášeň i trvalou hodnotu – tedy přesně to, co do své tvorby dávají sami oceňovaní interpreti. Je nám ctí, že můžeme tradiční české šperkařství spojit s nejznámější hudební anketou v zemi,“ dodává Ing. Eva Stodůlková, předsedkyně představenstva družstva Granát Turnov.
Mediálním partnerem Českého slavíka je Rádio Impuls. V přímém přenose se každoročně vyhlašuje Nejoblíbenější píseň posluchačů Rádia Impuls.
V loňském roce se Trinity Bank Objevem roku stal Renne Dang. V kategorii Hip Hop & Rap zvítězil Calin. Skupinou roku byla kapela Kabát. Zpěvákem roku se poprvé stal Václav „Noid“ Bárta, zatímco Zpěvačkou roku a Absolutním slavíkem byla Ewa Farna. Do Síně slávy vstoupil Vladimír Míšík.
Český slavík 2025 vysílaný na TV Nova se stal v pátek 21.11.2025 nejsledovanějším programem domácího televizního trhu ve všech hlavních cílových skupinách (15-54, 15+, 4+, 18-69). Udílení hudebních cen zaujalo 43,31 % diváků v kategorii CS 15-54 v danou dobu sledujících televizi. Celkově v průměru si slavnostní show po celou jeho dobu nenechalo ujít 1,216 milionů diváků v širší věkové skupině 4+. Alespoň na deset minut si živý přenos, který trval více jak 3,5 hodiny, pustilo 2,013 milionu diváků starších čtyř let. Hudební událost roku zaujala především mladé diváky ve věku 15–24 let, jejichž podíl na sledovanosti činil 51,06 %. *
*Zdroj: ATO-live+TS0-3+BS; ke dni 8.9.2026