Jakub Štáfek a Václav Matějovský se stanou moderátory reality show Asia Express

Na české obrazovky míří celosvětově úspěšná dobrodružná reality show Asia Express. Divákům se poprvé představí v české verzi a průvodci celým napínavým závodem budou Jakub Štáfek a Václav Matějovský. Formát, který si získal obrovskou popularitu ve více než dvaceti zemích světa, nabídne divákům kombinaci extrémního cestování, silných emocí a nečekaných zvratů. Reality show Asia Express uvede televize Prima a streamovací platforma prima+ již brzy.
Jakub Štáfek a Václav Matějovský, který mimo jiné moderuje i na Fajn rádiu provedou diváky napříč soutěží, v níž se různorodé dvojice známých i neznámých osobností vydávají na náročnou cestu Asií. Každý tým má k dispozici pouhé jedno euro na den a jediný cíl – dorazit do cíle rychleji než ostatní. Na trase je čekají fyzicky i psychicky náročné úkoly, neznámé prostředí i tlak neustálého rozhodování. Vztahy mezi soutěžícími jsou vystaveny extrémním situacím a uspět mohou pouze ti, kteří dokážou zachovat chladnou hlavu, odolnost a silnou vůli. Vítěze čeká atraktivní finanční výhra.
Moderátoři vstupovali do projektu s velkým očekáváním a nadšením. „Já jsem se na moderování Asia Express těšil moc, tím, že jsem měl před natáčením show hodně práce, tak jsem do toho skočil po hlavě, což bylo to podle mne správně – nebyl jsem dopředu zbytečně nervózní. Každopádně jsem se opravdu těšil, že si to užijeme,“ říká Jakub Štáfek.
„Já jsem se těšil jednak na exotické země, na to, co v nich uvidíme, a hlavně na to, co v nich budeme zažívat. Tohle totiž podle mne nikdy člověk nezažije,“ doplňuje Václav Matějovský.
„Jsem moc ráda, že se nám pro tento formát podařilo získat Jakuba Štáfka a Václava Matějovského. Oba patří ke špičkám svého oboru, jsou navíc dobrými přáteli. Jejich chemie je tím pravým kořením tohoto pořadu,“ říká programová ředitelka skupiny Prima Alex Ruzek.
Asia Express je adrenalinový závod, který prověří nejen rychlost, vytrvalost a strategii soutěžících, ale také jejich psychickou odolnost a schopnost spolupráce. Dvojice čeká souboj s vlastními hranicemi i neúprosným tempem soutěže v prostředí Laosu, Kambodže a Thajska. Účastníci získají zkušenosti a zážitky, ke kterým by se jako běžní cestovatelé nikdy nedostali a které mohou zásadně ovlivnit jejich další život. Diváci budou mít možnost objevovat krásy i nástrahy exotických zemí společně s nimi.
Přihlásili by se do soutěže jako účastníci i samotní moderátoři?
„Já sice hrozně rád, ale zároveň, protože již nyní vím, jak strašně je to náročné, bych do toho asi nešel,“ říká Václav Matějovský.
„My bychom to určitě vyhráli. Ale každopádně musí být hrozně složité, že přijdete o příjem potravy,“ dodává Jakub Štáfek.
„Je to zkrátka show o přežití a samozřejmě k tomu patří dalších strašně moc přidaných věcí, takže se rozhodně máte na co těšit!“ uzavírá Václav Matějovský.
Reality show Asia Express uvidí diváci již brzy na Primě a prima+.