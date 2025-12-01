Finále Zrádců pohltilo celé Česko

Vyprodané kinosály, milionové dosahy na sociálních sítích i jednička na prima+, tak ikonická hra Zrádci ovládla celou ČR. Miino vítězství si nenechalo ujít 37,58 % diváků u televizních obrazovek v cílové skupině 15–40 let.
Zdroj: TV Prima
Detektivní hra o život Zrádci si podmanila diváky na celý podzim. Od 7. září až do velkolepého finále
30. listopadu ovládla platformu prima+, televizní obrazovky i sociální sítě. Závěr druhé série sledovalo v šedesáti šesti kinosálech sítě CineStar ve 12 městech po celé republice celkem 10 tisíc lidí. Zájem
o vstupenky byl enormní a i po navýšení kapacit a přidání dalších sálů byly lístky rozebrány do posledního místa. Kromě závěrečného dílu totiž diváky čekala i živě přenášená debata s tvůrci a hráči ze sálu
na pražském Andělu.
Na videoplatformě prima+ byla druhá řada Zrádců úspěšnější než první napříč tarify jak z pohledu uživatelů, tak z pohledu video views. Druhou sérii vidělo o zhruba 19 % více uživatelů než tu první. Počet video views se zvýšil zhruba o 70 %. Od 7. září do 30. listopadu byli Zrádci nejsledovanějším pořadem na prima+ dle uživatelů u všech tarifů. First Content Choice za stejné období dosáhl historicky nejlepších výsledků, a to jak v rámci letošního roku, tak i od samotného začátku fungování služby prima+. Finálovou epizodu si včera pustila více než jedna třetina uživatelů s aktivním předplatným v tarifu LIGHT a PREMIUM.
Nedělní finále Zrádců sledovalo na hlavní stanici Prima v cílové skupině 15–40 let 37,58 % diváků
u televizních obrazovek. Ve stejné cílovce byli zároveň nejsledovanějším pořadem dne a získali i pozici nejsledovanějšího pořadu podzimu 2025. Průměrný share v CS 15–40 činil 33,02 %.
Raketový nárůst zaznamenaly s druhou řadou i sociální sítě. Profily Zrádců dosáhly více jak 143 milionů impresí na Instagramu, 57 milionů na Facebooku a 12 milionů na TikToku. Na Instagramu oslovily přes
1,8 milionu uživatelů, na Facebooku dokonce přes 2,1 milionu a na TikToku téměř 430 tisíc. Na Discord Zrádců se přidalo bezmála 21 tisíc členů.
Natáčení Zrádců probíhalo čtrnáct dní v kuse pouze s jediným volným dnem na Křivoklátu, jednom z nejstarších českých hradů. Soutěžící dodržovali striktní pravidla, která jim zakazovala stýkat se mimo zraky kamer.
Po úspěšné druhé řadě, která ještě dalece překonala úspěch té první, skupina Prima oznámila natáčení třetí řady. To odstartuje na jaře 2026 opět na Křivoklátu. Zájemci o role věrných a zrádců se mohou aktuálně hlásit do castingu na stránkách www.skupinaprima.cz.
Na videoplatformě prima+ najdou fanoušci i zahraniční verze hry The Traitors (Zrádci) z Velké Británie, Austrálie, USA a Maďarska.
Zrádci to nekončí. Prima přiveze do Česka další světově úspěšnou reality show.
Na jaře roku 2026 zamíří na obrazovky nová reality show Asia Express podle světové licence Peking Express. Formát natáčený v jihovýchodní Asii představí dvojice soutěžících, kteří se musí s minimálním rozpočtem přesouvat napříč zeměmi, plnit náročné úkoly a udržet si navzájem dobré vztahy, aby měli šanci na velkou peněžní výhru. Stejně jako u Zrádců bude i Asia Express přednostně uveden na prima+
a následně v televizi.