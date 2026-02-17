Ekonomika ČT24: nejdůležitější zprávy ze světa peněz každý všední den

Zpravodajství České televize zařadilo do svého kontinuálního vysílání pravidelný pořad Ekonomika ČT24, který divákům přináší stručný a přehledný souhrn klíčových ekonomických událostí dne i vybraných témat ze světa byznysu. Dvacetiminutový pořad nabízí každý všední den program ČT24 od 15:40 hodin.

„Ekonomika je pro diváky každodenní téma – od cen a mezd až po rozhodování firem a státu. Proto posilujeme ekonomické zpravodajství na ČT24 tak, aby diváci měli spolehlivý souhrn nejdůležitějších informací na jednom místě,“ říká generální ředitel České televize Hynek Chudárek.

Pořad nabízí pohled ekonomicky zaměřených redaktorů a pracuje s aktuálními byznysovými tématy. Provází jím moderátoři Vanda Kofroňová, Nina Ortová a Jakub Musil.

„Ekonomika ČT24 přináší divákům krátký souhrn ekonomických zpráv na jednom místě v rámci kontinuálního vysílání. Zařazujeme do něj aktuální témata, snažíme se ale zachycovat i další důležité a zajímavé události ze světa byznysu, která se běžně do vysílání tak často nedostanou. Nabízíme pohled očima ekonomicky zaměřených redaktorů a využíváme jejich postřehy a zkušenosti z natáčení v terénu a na přípravě pořadu s nimi úzce spolupracujeme,“ říká vedoucí redaktorka Vanda Kofroňová.

Redakce ekonomiky České televize se vedle formátu Ekonomika ČT24 podílí mimo jiné na přípravě týdenního pořadu Události, komentáře z ekonomiky, který se na ČT24 vysílá v sobotu od 22:00 a nabízí shrnutí a analýzu nejdůležitějších ekonomických událostí týdne, rozhovory s hosty i speciálně připravené reportáže.

