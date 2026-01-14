Digitální služby ČT rostou. V roce 2025 zaznamenaly 371 milionů spuštěných videí

Česká televize provozuje šest online produktů – iVysílání a weby ČT24, ČT sport, ČT :D, ČT edu a ČT art. Ty v roce 2025 oslovily v průměru více než 3,1 milionu reálných uživatelů měsíčně. Nejúspěšnějším digitálním produktem bylo iVysílání, které na webu sledovalo v průměru 1,9 milionu uživatelů měsíčně, další více než jeden milion diváků pak využíval televizní aplikace HbbTV a Smart TV. Výrazný zájem zaznamenalo také online zpravodajství ČT24, kde si lidé na webu a v mobilních aplikacích zobrazili více než 119 milionů stránek a volební víkend zde přinesl historicky nejvyšší návštěvnost. Úspěšně odstartovala v minulém roce rovněž nová digitální platforma ČT sport. Digitální služby České televize nabízejí také další obsah, například hry pro děti z Déčka nebo vzdělávací videa ČT edu a dlouhodobě se prosazují i v odborných oceněních.
Zdroj: Česká televize
„Digitální produkty České televize oslovují každý měsíc svými službami 3 miliony uživatelů, což činí 34,10 % populace starší deseti let. Tento výsledek potvrzuje, že digitální prostředí je pro Českou televizi plnohodnotným pilířem veřejné služby. Ať už jde o zpravodajství, sport, původní tvorbu, nebo bezpečný a vzdělávací obsah pro děti. Diváci stále častěji sledují náš obsah kdykoli a na zařízeních, která jim vyhovují, a Česká televize na tuto změnu dlouhodobě reaguje systematickým rozvojem svých online platforem,“ říká generální ředitel České televize Hynek Chudárek.
iVysílání hlásí silný zájem o původní i zahraniční tvorbu
Diváci iVysílání si v uplynulém roce spustili celkem 285 milionů videí. Necelá polovina všech spuštění proběhla prostřednictvím televizních aplikací. Mezi nejsledovanější pořady patřily seriály OKTOPUS 2 (4,8 milionu spuštění, 221 tisíc diváků), Děcko (2,9 milionu spuštění, 160 tisíc diváků), Ratolesti (2,9 milionu spuštění, 154 tisíc diváků), Zločin na dobré cestě (2,4 milionu spuštění, 112 tisíc diváků) a Limity (1,7 milionu spuštění, 120 tisíc diváků). Divácký ohlas zaznamenala také štědrovečerní pohádka Záhada strašidelného zámku (290 tisíc spuštění, 140 tisíc diváků) a film Máma (256 tisíc spuštění, 115 tisíc diváků).
Velký zájem na iVysílání dlouhodobě sklízí i zahraniční seriály, které jsou divákům k dispozici kompletně na jeden zátah souběžně s lineárním vysíláním. Příkladem je divácky oblíbený Hercule Poirot s celkem 3,8 milionu spuštěními a dále 29 tisíci diváky na díl. iVysílání zároveň nabízí také online-only premiéry vybraných evropských seriálů, například skandinávský titul Exit, který zaznamenal celkem 1,5 milionu spuštění a dále 40 tisíc diváků na jeden díl.
Součástí nabídky jsou i žánrové objevy. Od historických dramat, jako je Viktorie (celkem 1 milion spuštění, 19 tisíc diváků na díl), přes kriminální seriály typu Přiznání (celkem 700 tisíc spuštění, 66 tisíc diváků na díl) až po komediální evropské dystopické sci-fi Arkádie (celkem 600 tisíc spuštění, 20 tisíc diváků na díl). Úspěšný byl rovněž dětský a rodinný obsah, například seriály Čtyřlístek (celkem 1,1 milionu spuštění, 125 tisíc diváků na díl) nebo Elin supertajný deník (celkem 700 tisíc spuštění, 36 tisíc diváků na díl).
Rekordní úspěch online zpravodajství ČT24
Na zpravodajskou platformu ČT24 přišlo v roce 2025 v průměru 1,6 milionu uživatelů měsíčně. Počet zobrazených stránek byl meziročně o 7 % vyšší než v roce 2024, celkový strávený čas vzrostl o 11 %. Nejsilnějším měsícem byl říjen, kdy se konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu, platformu tehdy navštívilo 1,8 milionu uživatelů, kteří si zobrazili 11,1 milionu stránek. Samotná volební sobota 4. října se stala historicky nejsilnějším dnem online zpravodajství ČT24 s téměř 3 miliony zobrazených stránek.
Mezi nejčtenější obsah patřily články o výsledcích parlamentních voleb a témata spojená s dostupností bezpečných krytů. Webové stránky a mobilní aplikace ČT24 zaznamenaly v roce 2025 více než 56 milionů zobrazení zpravodajských článků. Uživatelé si na webu a v mobilních aplikacích ČT24 spustili více než 39 milionů videí, z nichž 87 % tvořilo živé vysílání. Mezi nejčastěji sledované pořady patřily Studio ČT24, Zprávy a Události.
V polovině února představila ČT24 novou verzi své mobilní aplikace s moderním uživatelským prostředím, novou sekcí krátkých zpráv, widgety na plochu i tmavým režimem. V průběhu roku 2025 zaznamenala aplikace meziroční nárůst návštěvnosti o 19 %. V kategorii Zpravodajství a publicistika získal web ČT24 Cenu českého internetu Křišťálová lupa za rok 2025, stejně jako v předchozím roce.
Rok 2025 přinesl novou platformu pro ČT sport
Na web ČT sport přišlo v roce 2025 měsíčně v průměru 643 tisíc uživatelů, kteří si zobrazili 4,4 milionu stránek měsíčně. Mobilní aplikace a prostředí HbbTV oslovily o další polovinu uživatelů více. Nejsilnějším měsícem byl květen, kdy se konalo mistrovství světa v hokeji, tehdy web navštívilo téměř 1,3 milionu uživatelů a zaznamenal 15 milionů zobrazených stránek.
Na konci roku odstartovala zásadně modernizovaná digitální platforma ČT sport na webu, v mobilních aplikacích i v prostředí HbbTV. Nová podoba přinesla rychlejší přístup k živým přenosům, přehlednější program a lepší orientaci ve sportovním obsahu České televize. Pozitivní reakce uživatelů potvrzuje i významný meziroční nárůst indexu spokojenosti, který Česká televize průběžně sleduje.
V rámci online platforem proběhlo celkem 2 444 extra live stream přenosů, převážně sportovních událostí. V souhrnu šlo o 5 672 hodin živého vysílání, tedy 236 dní nepřetržitého live streamu, což představuje téměř dvacetiprocentní nárůst oproti roku 2024. Diváci si přitom mohli často vybírat i ze sedmi souběžných extra přenosů nad rámec terestrického vysílání.
YouTube a podcasty
YouTube patří mezi největší streamovací platformy na světě, a proto zde Česká televize systematicky buduje svou komunitu. V roce 2025 spustila sedm nových YouTube kanálů: Dokumenty České televize, ČT edu, Reportéři ČT, Déčko, Archiv ČT, ČT art a Ještě víc iVysílání. Celkem tak ČT provozuje dvanáct YouTube kanálů. Tím vlajkovým zůstává YouTube iVysílání, kde bylo v roce 2025 publikováno 200 videí, která zaznamenala 7,4 milionu spuštění. Na kanálu Dokumenty České televize jsou poprvé publikovány televizní pořady v plné délce, například cyklus Zóna zájmu, který oslovuje nové publikum.
Česká televize zároveň rozšiřuje nabídku podcastů, a to nejen na iVysílání, ale i na dalších platformách, jako jsou Apple Podcasts, Spotify nebo YouTube. Mezi nejúspěšnější kategorie patří pohádky ČT :D, pořady vědecké redakce ČT24, rozhovorové formáty Interview ČT24 i menší projekty, například Velký vlastenecký podcast nebo série sportovních videocastů k významným událostem roku 2025. Celková konzumace podcastového obsahu v minulém roce přesáhla 7 milionů spuštění.
Vzdělávat i bavit, ale hlavně bezpečně
Web Déčka představuje bezpečný online prostor bez reklam, určený dětem i jejich rodičům. Nabízí edukativní hry, videa, návody, recepty, deskové hry ke stažení i oblíbený Adventní kalendář. V roce 2025 dosáhla měsíční návštěvnost webu 400 tisíc uživatelů, kteří si zobrazili téměř 5,5 milionu stránek měsíčně. Hry pro děti, webové i mobilní, zaznamenaly v úhrnu více než 10,5 milionu spuštění.
Do letní soutěže Uložte ovečky, která propojuje digitální příběh s výlety po celé České republice, se v létě 2025 zapojilo 29 806 hráčů. Celou hru dokončilo 82,7 % dětí. Během dvou prázdninových měsíců nasbíraly děti 121 898 hesel, což je o 37 % více než v předchozím roce. Rodiny tak uskutečnily více než 120 tisíc výletů po celé ČR, což je nejlepší výsledek od roku 2021. Projekty webu ČT :D sklízejí také ocenění. Projekt Mistrovství Déčka v poezii získal 1. místo (Golden Award) na festivalu Heart of Europe ve Varšavě.
Vzdělávání a kultura jako součást veřejné služby
Portál ČT edu, spuštěný během pandemie covidu-19 jako podpora vzdělávání, navštívilo v roce 2025 v průměru 320 tisíc uživatelů měsíčně. Nejčastěji stahovali pracovní listy (1,3 milionu interakcí) a sledovali výuková videa, která dosáhla téměř 5 milionů spuštění. Projekt ČT edu byl oceněn medailí České školní inspekce Za zásluhy o rozvoj kvality vzdělávání.
Web ČT art se jako součást veřejné služby zaměřuje mimo jiné na užší kulturní okruhy a těší se stabilní návštěvnosti. V průměru jej navštívilo minulý rok 100 tisíc uživatelů měsíčně.
Zdroje: NetMonitor, SPIR, ATO – Nielsen, PEMD, Google Analytics
Metrika počtu uživatelů na webu je počítána podle nové metodiky měření NetMonitoru od září 2025. Jedná se o průměry za období, kdy byl počet uživatelů upraven tak, aby přesněji monitoroval chování uživatelů online.