Den s Novou se vrací: letní roadshow TV Nova odstartuje v Olomouci

Televize Nova i letos vyráží za svými diváky s letní roadshow napříč Českou republikou. První zastávka akce Den s Novou proběhne v sobotu 27. června v olomouckých Smetanových sadech a nabídne celodenní program plný zábavy, soutěží, setkání s oblíbenými tvářemi TV Nova i aktivit pro celou rodinu.
Zdroj: TV Nova
Návštěvníky olomoucké zastávky provedou Jan Čenský a Dominik Vršanský, odpolední část programu pak Kristina Kloubková a Martin Pouva. Chybět nebude ani oblíbená vědomostní soutěž Na lovu, ve které si zájemci budou moci poměřit své znalosti s Kvízovou dámou Dagmar Jandovou. Součástí programu bude také vaření s finalistkou Hell’s Kitchen Česko Evou Podrazovou, známou jako Ave, a hudební vystoupení Heidi Janků.
Vedle hlavního programu nabídne Den s Novou také řadu tematických zón televizních stanic a platforem skupiny Nova. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet řadu interaktivních aktivit inspirovaných filmovým, sportovním i televizním prostředím a zapojit se do soutěže Den s Novou o zajímavé ceny. Bude připravený nejen dětský, ale i divácký koutek, kde se mohou návštěvníci podělit o svůj názor.
Do Olomouce dorazí hosté z oblíbených pořadů TV Nova. Fanoušci se mohou setkat s Kateřinou Ujfaluši a Pavlem Novotným ze seriálu Ulice, finalistkou letošní řady Survivor Česko & Slovensko Kristinou Alexandrou Hrbkovou, Ondřejem Kubinou, Helenou Dvořákovou nebo Vincentem Navrátilem. Součástí dne budou autogramiády i příležitosti k osobnímu setkání s účinkujícími.
Po Olomouci roadshow zamíří také do Vysokého Mýta (11. července), Havlíčkova Brodu (25. července), Plzně (8. srpna) a Teplic (22. srpna).
Aktuální program, seznam hostů a informace k jednotlivým zastávkám najdou diváci na stránkách Den s Novou 2026.