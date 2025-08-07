Ano, šéfe! se vrací. Zdeněk Pohlreich se bude opět snažit napravit neprosperující restaurace

Návrat na televizní obrazovky: 28. srpna večer se diváci mohou těšit na první díl očekávané premiérové řady oblíbené zábavně gastronomické reality show Ano, šéfe!, který uvede TV Prima.

Zdeněk Pohlreich je zpět! V pořadu, ve kterém ho diváci milují nejvíc. Další série Ano, šéfe! je tady a s ní i nové hlášky oblíbeného šéfa. Zdeněk Pohlreich se vrací v roli mentora, který může provozovatelům restaurací v této složité době poskytnout spoustu tipů, jak gastronomicky i ekonomicky provozovat restauraci. Mohou se těšit na pohled do zákulisí restaurací po celé České republice i na tipy, jak si udržet spokojené zákazníky.

Jak vysvětluje programová ředitelka skupiny Prima Alex Ruzek„S pořadem Ano, šéfe! jsme si na devět let dali oddech, po natočení 95 dílů. Cítili jsme, že příběhy jsou pro danou chvíli vyčerpány. Teď je nová doba. V České republice narostl počet gastronautů, kteří jsou ochotni připlatit si za dobré jídlo, zároveň se restaurace nacházejí v nelehké situaci, mají nedostatek kvalifikovaného personálu a potýkají se také se zdražováním potravin i energií, kvůli čemuž čelí odlivu některých hostů. Mentor Zdeněk Pohlreich tedy může pomoci restauracím, které se ocitly ve svízelné situaci s restartem – a vy můžete být u toho…“ 

Každý díl pořadu Ano, šéfe! osloví všechny věkové skupiny. Proč tomu tak je? Zdeněk Pohlreich má jasno: Jsem přesvědčený, že se nám podařil silný pohled na reálný svět gastronomie. A vhled do něj. Což může být přínosné pro ty, kteří mají schopnost se něco naučit, přiučit. Tak se mohou nejen oni, ale také diváci dozvědět i zajímavé věci. Navíc se pobavit, protože neděláme vzdělávací pořad, ale takový, který má za úkol ukázat, že i mezi sporáky se dají zažít legrace, napětí a vypjaté situace. Zkrátka to, že je restaurace živý organismus, ve kterém jde, kromě jiného, také o jídlo.“

Ano, šéfe! – pořad, který během přípravy této série oslavil natáčení stého dílu. Novinka, která navazuje na úspěšné série a může pozitivně inspirovat nejen provozovatele restaurací, ale také hosty, kteří se mohou snáz orientovat v tom, co se děje za zavřenými dveřmi do kuchyně. 

Ano, šéfe! je licenční pořad podle formátu Gordona Ramseyho Kitchen Nightmares. Přináší s sebou některé technické inovace, což je s ohledem na start pořadu v roce 2009 samozřejmé. 

Sledujte premiérové díly už 28. srpna ve 21.40 na Primě, s týdenním předstihem pak na prima+.

