Ano, šéfe! se vrací. Zdeněk Pohlreich se bude opět snažit napravit neprosperující restaurace

Návrat na televizní obrazovky: 28. srpna večer se diváci mohou těšit na první díl očekávané premiérové řady oblíbené zábavně gastronomické reality show Ano, šéfe!, který uvede TV Prima.
Zdeněk Pohlreich je zpět! V pořadu, ve kterém ho diváci milují nejvíc. Další série Ano, šéfe! je tady a s ní i nové hlášky oblíbeného šéfa. Zdeněk Pohlreich se vrací v roli mentora, který může provozovatelům restaurací v této složité době poskytnout spoustu tipů, jak gastronomicky i ekonomicky provozovat restauraci. Mohou se těšit na pohled do zákulisí restaurací po celé České republice i na tipy, jak si udržet spokojené zákazníky.
Jak vysvětluje programová ředitelka skupiny Prima Alex Ruzek: „S pořadem Ano, šéfe! jsme si na devět let dali oddech, po natočení 95 dílů. Cítili jsme, že příběhy jsou pro danou chvíli vyčerpány. Teď je nová doba. V České republice narostl počet gastronautů, kteří jsou ochotni připlatit si za dobré jídlo, zároveň se restaurace nacházejí v nelehké situaci, mají nedostatek kvalifikovaného personálu a potýkají se také se zdražováním potravin i energií, kvůli čemuž čelí odlivu některých hostů. Mentor Zdeněk Pohlreich tedy může pomoci restauracím, které se ocitly ve svízelné situaci s restartem – a vy můžete být u toho…“
Každý díl pořadu Ano, šéfe! osloví všechny věkové skupiny. Proč tomu tak je? Zdeněk Pohlreich má jasno: „Jsem přesvědčený, že se nám podařil silný pohled na reálný svět gastronomie. A vhled do něj. Což může být přínosné pro ty, kteří mají schopnost se něco naučit, přiučit. Tak se mohou nejen oni, ale také diváci dozvědět i zajímavé věci. Navíc se pobavit, protože neděláme vzdělávací pořad, ale takový, který má za úkol ukázat, že i mezi sporáky se dají zažít legrace, napětí a vypjaté situace. Zkrátka to, že je restaurace živý organismus, ve kterém jde, kromě jiného, také o jídlo.“
Ano, šéfe! – pořad, který během přípravy této série oslavil natáčení stého dílu. Novinka, která navazuje na úspěšné série a může pozitivně inspirovat nejen provozovatele restaurací, ale také hosty, kteří se mohou snáz orientovat v tom, co se děje za zavřenými dveřmi do kuchyně.
Ano, šéfe! je licenční pořad podle formátu Gordona Ramseyho Kitchen Nightmares. Přináší s sebou některé technické inovace, což je s ohledem na start pořadu v roce 2009 samozřejmé.
Sledujte premiérové díly už 28. srpna ve 21.40 na Primě, s týdenním předstihem pak na prima+.