Adventní koncerty ČT letos slaví 35. výročí a opět zavítají i do mimopražských chrámů

Čtyři adventní neděle, čtyři přímé přenosy charitativních koncertů České televize, které už po pětatřicáté pomohou čtyřem vybraným neziskovým organizacím prostřednictvím jedné z nejdéle fungujících veřejných sbírek v Česku. První koncert odvysílá už 30. listopadu od 17:30 hodin program ČT1.
Zdroj: Česká televize
„Adventní koncerty České televize se staly nejen kulturním, ale především lidským fenoménem, symbolem dobročinnosti, solidarity a víry v dobro, které v nás všech přebývá. Letošní ročník zavede diváky do Jaroměřic nad Rokytnou, Opavy, Mostu a na závěr do Strahovského kláštera, tedy na místa, která v sobě nesou silné příběhy i jedinečnou atmosféru. Těší mě, že i po tolika letech zůstává smysl těchto koncertů stejný. Pomáhat tam, kde je to nejvíce potřeba. A jsem rád, že se letos ambasadory stali Vladimír Kořen, Michal Žák, Martin Písařík a Lucie Výborná,“ říká generální ředitel České televize Hynek Chudárek.
Koncerty se uskuteční ve třech mimopražských chrámech – v kostele sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou, v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě a v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. Závěrečný adventní koncert se odehraje už tradičně v bazilice Nanebevzetí Panny Marie v Praze ve Strahovském klášteře. Moderátory budou Ester Janečková, Petr Hradil a Jan Potměšil a patrony jednotlivých koncertů meteorolog Michal Žák, moderátor Vladimír Kořen, herec Martin Písařík a moderátorka Lucie Výborná.
Hudebních hostů vystoupí na tři desítky – návštěvníci a diváci se mohou těšit na O5 a Radeček, Musicu animatu a Malý smyčcový orchestr Třebíč, Igora Orozoviče, představí se Permoník Choir Karviná, Veronika Holbová a komorní soubor sestavený z členů Moravské filharmonie Olomouc, Jan Ostrý a Jana Boušková, Štěpán Kozub a MusEquality, vystoupí Bohemia Voice, Vojtěch Jan Valeš, Tomáš Klus a Ráchel Skleničková, Pavel Bořkovec Quartet, Jan Cina, Vendula Příhodová a Unique Quartet, Jiří Vodička a smyčcový soubor Gmhs, Adam Plachetka a Adéla Plachetková, Kateřina Marie Tichá a Pavel Sotoniak, Mirai a mnozí další.
„Letošní série Adventních koncertů České televize je pro mě doslova srdeční záležitostí, a to hned z několika důvodů. Předně jde o 35. sezonu, což je sice jen půlkulaté výročí, ale u pořadů, které účinně pomáhají tam, kde je to skutečně potřeba, stojí za to slavit i půlkulaté výročí. Za druhé jsme pečlivě vybrali mimopražské kostely, kde se koncerty uskuteční. Je to takový vyvážený mix mezi Moravou a Čechami a u každé lokality je důvod, proč koncert pořádat právě tam. Za třetí jsme si pohráli s hudební dramaturgií a sehnali do mimopražských kostelů úžasné hudební hosty. A mě těší, že přivážíme krásně sestavené koncerty do regionů, blíže lidem, kteří nemusí mít na dosah tak pestrou kulturní nabídku. A za čtvrté mám jeden velký sen. Moc si přeji, abychom letos vybrali 25 460 311 Kč anebo více. Pokud vybereme uvedenou částku, pak to bude nejen překonání loňského rekordu, ale také dorovnání do 350 milionů vybraných na dobročinné účely za 35 let existence Adventních koncertů České televize. A to by byl pro mě osobně nejkrásnější vánoční dárek,“ prozrazuje kreativní producent Radomír Šofr.
Výtěžek z prvního Adventního koncertu ČT poputuje organizaci Háta z Ledče nad Sázavou, vybraná částka z druhého koncertu zamíří do Charity Jablunkov, třetí koncert má ambici podpořit organizaci Pomocné tlapky ve Starém Plzenci a výtěžek ze čtvrtého koncertu bude připsán na účet prachatického Hospicu sv. Jana N. Neumanna.
Diváci mohou vybrané neziskové organizace podpořit více způsoby: zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS ADVENT 30, DMS ADVENT 60, DMS ADVENT 90, DMS ADVENT 190, DMS ADVENT 290 nebo DMS ADVENT 490 na číslo 87 777. Další možností je převod na transparentní účet Adventních koncertů ČT (692 692 692/0800) nebo prostřednictvím QR kódu. Darovat on-line je možné na portálu www.darujspravne.cz a v průběhu jednotlivých koncertů také prostřednictvím call centra.