Výsledky Radioprojektu: Radiohouse potvrzuje silné postavení na trhu. Rádio Blaník absolutní jedničkou v share

Mediální zastupitelství Radiohouse potvrzuje na základě aktuálních dat měření poslechovosti (Radioprojekt) za 3. a 4.Q. 2025 svou pevnou a stabilní pozici mezi nejvýznamnějšími hráči českého rozhlasového trhu. Klíčové značky: Rádio Blaník, Hitrádia, Fajn rádio i Rock rádio dosahují nadále milionových zásahů a silného podílu na trhu napříč cílovými skupinami. Podíl Radiohouse na trhu vzrostl na 27,1 %. Rádio Blaník je absolutní jedničkou v share s 10,6 %.
Zdroj: Radioprojekt, výsledky za 3. a 4. čtvrtletí 2025
Rádio Blaník zůstává nejsilnější komerční stanicí v ČR a dlouhodobě se drží na samotné špičce trhu z hlediska podílu na trhu (10,6 %), díky tomu patří mezi absolutní lídry rozhlasového trhu a potvrzuje mimořádnou loajalitu svého „sluníčkového“ publika i silný nadregionální zásah s celkovým dosahem přes 4,2 milionu posluchačů měsíčně.
Síť Hitrádií potvrzuje svou pozici ve všech regionech (share 6,4 %). Měsíčně jej ladí více než 3,9 milionu posluchačů, představuje tak silnou kombinaci regionální relevance a celoplošného pokrytí. Hitrádia dlouhodobě oslovují zejména mladší a ekonomicky aktivní cílové skupiny a zůstávají klíčovou platformou pro efektivní zásah napříč ČR. Na začátku roku 2026 odstartovaly na celé sítí Hitrádií velké programové a marketingové změny s cílem neustále překvapovat své posluchače a také oslovit nové publikum, více k tomu dodává Michal Merenda, síťový programový ředitel Hitrádií: „Aktuálně jsme na Hitrádiích ve finále velkých programových i marketingových změn, kterými chceme podpořit naše regionální studia a dát jim novou perspektivu a velkou budoucnost. Před námi je ještě dost práce, nicméně to, že už třetí čtvrtletí v řadě roste naše měsíční i týdenní poslechovost, stejně jako celkový podíl na trhu, nás velmi příjemně motivuje. Na letošek chytáme pro naše fanoušky spoustu překvapení jak v éteru, tak na sociálních sítích. Moc se na ně těším.“
Zdroj: Radioprojekt, výsledky za 3. a 4. čtvrtletí 2025
Rock Rádio stále roste a drží si pevnou komunitu posluchačů a výraznou pozici v rockovém formátu, měsíčně ho ladí přes 1,7 miliony posluchačů. Jeho konzistentní výkon potvrzuje atraktivitu značky pro aktivní a loajální rockové publikum.
„Aktuální čísla poslechovosti potvrdila Rock rádio jako českou rockovou jedničku, která měsíčně osloví 1,7 milionu posluchačů, kteří už dobře vědí, že rock je slušná muzika. V polovině února jsme odstartovali novou ranní show s oblíbenou dvojicí Honza Danda a Annabelle Fárová, která rockery dokáže správně nakopnout při ranním vstávání. Blíží se nám i další ročník tradiční soutěže „Slušná rockerka“, opět budeme hledat drsné holky, které se nebojí chlapské práce. A pak se s posluchači uvidíme na letních festivalech a koncertech. Ani letos tedy nedáváme nohu z plynu a chystáme pro posluchače spoustu zajímavých akcí,“ uvádí Martin Drtina, programový ředitel Rock rádia.
Fajn rádio nadále posiluje svou relevanci v mladším segmentu a jeho poslech stále roste (téměř 1,4 milionu posluchačů měsíčně). Díky jasnému formátu, celebritám ve vysílání a energické komunikaci na sociálních platformách oslovuje publikum, které je pro řadu zadavatelů klíčové.
Aktuální výsledky vycházejí z hybridního měření, které zohledňuje kombinaci tradičního FM vysílání a digitální distribuce. Portfolio Radiohouse tak těží nejen ze silné pozice v FM pásmu, ale i z rozšiřující se distribuce prostřednictvím DAB+ a online platforem. Rozvoj DAB+ představuje pro Radiohouse strategickou investici do budoucnosti rádia. Posluchačům přináší širší dostupnost obsahu a vyšší komfort poslechu, zadavatelům pak moderní a technologicky pokročilý mediální prostor s rostoucím multiplatformním zásahem.
„Aktuální výsledky potvrzují, že naše brandy mají mimořádně silnou a stabilní pozici napříč českým rozhlasovým trhem. Rádio Blaník je nejsilnější komerční stanicí a dlouhodobě se drží na samotné špičce trhu. Síť Hitrádií, Rock Rádio i Fajn rádio pak ukazují, že dokážeme efektivně oslovovat různé cílové skupiny napříč regiony i formáty. Zároveň intenzivně investujeme do budoucnosti rádia – rozšiřujeme distribuci prostřednictvím DAB+ a posilujeme naši digitální přítomnost. Posluchačům tak nabízíme komfortní dostupnost obsahu kdykoliv a kdekoliv a zadavatelům ještě širší a technologicky moderní platformu pro komunikaci,“ uvádí Štěpán Ryska, jednatel Radiohouse.
Součástí prezentace Radioprojketu je tradičně i statistika čistých reklamních investic do rozhlasové reklamy. „Meziroční růst reklamních investic do rozhlasové reklamy jsme zaznamenali v každém z kalendářních čtvrtletí minulého roku, tak není velkým překvapením ani celkový výsledek 1,87 miliardy Kč, to představuje meziroční nárůst o 2 %,“ říká Petr Uchytil, ředitel marketingu Radiohouse. Rozhlasový trh je nadále optimistický, pokud jde o inzerci v rádiu i audio reklamu obecně. Důvodem je rostoucí nabídka reklamního prostoru v DAB+ distribučních kanálech, úspěch nových DAB+ stanic, rostoucí poslechovost internetových streamů i pozitivní vývoj poptávky po reklamě v začátku letošního roku.