VÝSLEDKY RADIOPROJEKTU: Radiohouse oslovuje téměř 90 % populace za sledované období. Rádio Blaník je největším tahounem portfolia

Mediální zastupitelství Radiohouse ze skupiny Media Bohemia potvrzuje podle aktuálních výsledků Radioprojektu za první pololetí roku 2026 svou silnou pozici na českém rozhlasovém trhu. Stanice zastupované Radiohouse včetně MMS společně dosahují 26,9% podílu na poslechovosti a v rámci celého sledovaného období (1. Pololetí roku 2026) oslovují 8,41 milionu posluchačů, tedy téměř 90 % populace ve věku 12–84 let.
Zdroj: Radiohouse, Petr Uchytil, marketingový ředitel Radiohouse
Portfolio Radiohouse zároveň dosahuje 6,95 milionu posluchačů měsíčně, 4,42 milionu týdně a 1,54 milionu posluchačů denně. Výsledky tak potvrzují význam širokého a zároveň tematicky rozmanitého portfolia pro posluchače i reklamní zadavatele.
„Aktuální výsledky Radioprojektu znovu potvrzují, že síla Radiohouse stojí na kombinaci širokého zásahu a silných jednotlivých značek. Naše portfolio dokáže oslovit posluchače napříč regiony, věkovými skupinami i jejich hudebními preferencemi. Pro klienty je důležité, že díky tomu můžeme nabídnout jak masový zásah, tak přesnější cílení v regionech prostřednictvím jednotlivých rádiových značek,“ říká Štěpán Ryska, jednatel Radiohouse.
Rádio Blaník je největším tahounem RH portfolia
Nejvýraznější značkou portfolia Radiohouse zůstává Rádio Blaník, které v prvním pololetí 2026 dosáhlo téměř 11% podílu na poslechovosti. V rámci sledovaného období rádio oslovilo 6,05 milionu posluchačů, měsíčně pak jeho poslechovost dosahuje 4,08 milionu posluchačů. Týdenní reach činí 2,04 milionu a denní 558 tisíc posluchačů. „Bylo to opět o prsa až v cílové rovince, tak mi nejprve dovolte pogratulovat kolegům z Radiožurnálu ke skvělému výsledku. I pro nás je ale 11% podíl na trhu v hybridním měření rekordním výsledkem, který nás samozřejmě těší. Stejně tak máme radost z nárůstu v měsíčních, a hlavně týdenních číslech, kde jsme opět pokořili hranici dvou milionů posluchačů. Děkujeme! A bereme to samozřejmě jako velkou motivaci do další práce,“ doplňuje Daniel Rumpík, programový ředitel Rádia Blaník.
Síť regionálních Hitrádií (Total+) zůstává nejsilnější regionální sítí na trhu
Síť Hitrádií, sledovaná v datech jako Hitrádio Total+, dosahuje v prvním pololetí 6,1% podílu na poslechovosti. V rámci sledovaného období oslovuje 5,83 milionu posluchačů, měsíční reach činí 3,65 milionu a týdenní 1,67 milionu posluchačů. „Hitrádia v prvním pololetí roku potvrdila svou stabilní pozici. Ukázala, že kvalitní lokální obsah může zdatně konkurovat velkým celoploškám. Třeba v měsíčním poslechu držíme 4. pozici před Evropou 2, Radiožurnálem nebo Frekvencí 1. Mimořádnou radost mám z nárůstů poslechovosti našich tradičních značek – Hitrádia Orion, pražského City, Černé hory nebo North Music. Zapracovat naopak musíme celkově na době poslechu. Pro podzimní a vánoční sezonu máme připraveny krásné kampaně, věřím, že je naši posluchači ocení,“ shrnuje aktuální výsledky Michal Merenda, programový ředitel Hitrádií.
Rock Rádio drží čtyřprocentní podíl
Rock Rádio v prvním pololetí 2026 dosáhlo 4,0% podílu na poslechovosti a v rámci sledovaného období oslovilo 2,51 milionu posluchačů. Měsíčně Rock Rádio poslouchá 1,51 milionu lidí, týdně pak 730 tisíc posluchačů. „Podle aktuálních výsledků poslechovosti si Rock Radio drží stabilní posluchačskou základnu slušných rockerků. Máme za sebou náročné léto, během kterého jsme objeli celou republiku v rámci festivalů Rock in Town, setkali se s našimi nejvěrnějšími fanoušky a získali spoustu nových podnětů od lidí, pro které rádio děláme. Teď už se začínáme pomalu chystat na oslavu 18. narozenin Rock Radia. Plnoletost letos oslavíme ve Zlíně a poprvé v historii Rock Radia uspořádáme narozeninový koncert jinde než v Plzni. 7. listopadu nám bude patřit zlínská Sportovní hala DATART, přivezeme tři rockové kapely, moderátorský tým a spoustu dalšího. I podzim se ponese ve znamení slušnýho rocku.,“ shrnuje léto i podzimní plány Martin Drtina, programový ředitel Rock rádia
Fajn rádio dosáhlo podílu 1,0 % a v rámci sledovaného období oslovilo 2,53 milionu posluchačů. Měsíční reach představuje 1,25 milionu a týdenní 456 tisíc posluchačů.
Široké portfolio jako výhoda pro zadavatele
Výsledky jednotlivých značek zároveň ukazují rozdílné charakteristiky jejich posluchačských základen. Právě jejich kombinace umožňuje Radiohouse nabídnout klientům široký zásah i možnost pracovat s různými cílovými skupinami podle charakteru kampaně.
„Pro nás je důležité, že výsledky jednotlivých značek nevnímáme izolovaně. Každá z nich má své pevné místo a své publikum. Síla Radiohouse spočívá právě v tom, že dokážeme tyto značky propojit a nabídnout klientům řešení podle jejich konkrétních cílů – od širokého zásahu až po cílenou regionální komunikaci,“ dodává Štěpán Ryska.
Aktuální výsledky Radioprojektu tak potvrzují význam rádia jako média s vysokým dosahem a schopností oslovovat posluchače v různých situacích během dne. Radiohouse díky svému portfoliu zůstává významným partnerem pro zadavatele, kteří chtějí prostřednictvím rozhlasové reklamy kombinovat zásah, frekvenci a možnost cílení.
Investice do rozhlasové reklamy dle aktuálních opět vykazují nárůst.
Silný dosah rádia je pro zadavatele jen první podmínkou úspěchu – rozhoduje i kvalita samotného reklamního spotu. V Radiohouse proto testujeme spoty ještě před vysíláním pomocí AI nástrojů, které na bázi syntetického panelu respondentů simuluje reakce posluchačů a odhaluje slabá místa kampaně. Testování ukazuje, že se často opakují stejná úskalí: příliš mnoho informací, začátek bez „háčku“, pozdní branding nebo nejasná výzva k akci. Pozornost stojí i stopáž – 8 z 10 testovaných spotů mělo délku 20 sekund a méně, takže na kreativitu zbývá málo prostoru. To vše shrnul ve své prezentaci v rámci Radioprojektu Petr Uchytil, marketingový ředitel Radiohouse: „Rádio má díky svému dosahu mezi médii jedinečné postavení – výsledky Radioprojektu ukazují, že stanice Radiohouse osloví téměř 90 % populace. Ale dosah je jen polovina úspěchu. Aby kampaň skutečně fungovala, musí být kvalitní samotný spot. Proto v Radiohouse reklamní spoty testujeme nástrojem Predictator ještě před vysíláním – z 108 otestovaných spotů jich 39 nedosáhlo standardní úrovně a doporučili jsme úpravy. Náš cíl je jednoduchý: aby investice do rozhlasové reklamy přinesla zadavateli maximální výsledek Ve skupině Media Bohemia máme i proto velkou důvěru v nahrávací studio Audiotech, kde je tým profesionálů, kteří natáčejí kvalitní reklamní spoty založené na kreativitě a zkušenostech, jak posluchače prostřednictvím spotu zaujmout.“