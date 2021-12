Vánoční atmosféra na Rádiu Haná

Rádio Haná letošní Vánoce rozzáří nejen svým posluchačům ale i Leonce Pochopové, které chtějí pomoci a pokusit se udělat vánoční zázrak. Vánoční Rádio Haná bude nejen pomáhat, ale i rozdávat radost v soutěži Vánoce ZDARMA.



O pomoci Leonce Pochopové

Chceme vám představit statečnou Leonu, která má 15 let. Narodila se s dětskou mozkovou obrnou – bilaterální forma s kvadrusymptomatologií a uchopováním. Je na vozíčku, sama nechodí ani nedokáže stát sama bez pomoci, navíc má problémy s uchopováním a pohybem levé ruky.

POMOC EXISTUJE!

Potřebuje celodenní péči druhé osoby. Chodí do 9. třídy speciální ZŠ CREDO v Olomouci. Dochází na konzultace cvičení Vojtovou metodou do RL Corpus, denně doma touto metodou cvičí. Pozitivní a přínosné jsou pro Leonku také léčebné pobyty v lázních Boskovice. Jednou již díky sponzorům absolvovala pobyt v lázních Klimkovice s využitím metody TheraSuit, to byla Leonka ještě malá. Bohužel se tento pobyt nemohl opakovat, i když by to bylo potřebné. Aby byla tato rehabilitace účinná, bylo třeba tento pobyt několikrát opakovat, ale finanční situace rodiny to nedovoluje.

V současné době navštěvuje nově otevřené lokomoční centrum Jitrocel – nejmodernější rehabilitační zařízení s využitím nových metod TheraSuit. Leonka dochází do tohoto centra, toto cvičení je pro ni velmi prospěšné a dělá viditelné pokroky. Bylo by pro ni přínosné, kdyby zde mohla cvičit pomocí této metody a rehabilitovat co nejčastěji, ale vzhledem k výši úhrad této rehabilitace a rodinnému rozpočtu je to momentálně nedosažitelné. ,,Já i manžel jsme neslyšící. Manžel pracuje jako zámečník ve firmě Wanzl v Hněvotíně. Já jsem s Leonkou doma na příspěvku na péči. Oba pobíráme invalidní důchod 1.stupně“, připomíná Leončina maminka a dodává: „Máme také syna Petra, kterému bude dvacet let, letos ukončil úspěšně Gymnázium Hejčín a začal studovat na vysoké škole v Brně, což bude pro rozpočet rodiny značná finanční zátěž navíc.“

Pokud jste se rozhodli pomoci s Rádiem Haná podpořit Leonku a její rodinu v nelehké situaci podpořit jakoukoliv částkou, níže najdete bankovní údaje. DĚKUJEME!

POMOC PRO LEONKU, BANKOVNÍ SPOJENÍ – FIO BANKA, A.S.,

Č. ÚČTU: 2600983900/2010, V.S.: 2009008

VESELÉ VÁNOCE A VÍC DOBRÝCH SKUTKŮ PŘEJE RADIO HANÁ!

VÁNOCE ZDARMA NA RÁDIU HANÁ

Rádio Haná si připravilo pro své posluchače vánoční soutěž. Princip hry je jednoduchý. Každý den od 22. listopadu do 17. prosince na úvodní stránce webu www.radiohana.cz najdete speciální vánoční heslo. Podívat se můžete také na video.



