Urban Challenge a dobrodružství v srdci Prahy za podpory Hitrádia City 93,7 FM

Praha zažije sportovní premiéru, která nemá v historii obdoby. Seriál městských překážkových běhů Urban Challenge poprvé míří na Vyšehrad a do jeho bezprostředního okolí za podpory Hitrádia City 93,7 FM. Ve dnech 26. a 27. června 2026 čeká na běžce trasa vedoucí místy, kam se běžný smrtelník nedostane – od podzemí Kongresového centra přes vyšehradské kasematy až po „betonovou rouru“ potoka Botič. Závodníci budou muset zdolat také překážky na hladině Vltavy nebo techniku městských služeb na náplavce.
Zdroj: Urban Challenge
Zatímco většina pražských běhů krouží po asfaltu v centru, Urban Challenge Praha Vyšehrad jde doslova pod povrch města, navíc přidá unikátní překážky. Start a zázemí vyrostou u Kongresového centra na Praze 4, odkud se účastníci vydají přes hradby Vyšehradu a dolů k řece na náplavku, tedy na Prahu 2. Zaručujeme, že v cíli budou běžci šťastní a nadšení ze svých výkonů.
Unikátní trasa
Organizátoři připravili unikátní trasu:
- Podzemí a kasematy: Trasa povede skrz sekce vyšehradských kasemat a podzemí Kongresového centra.
- Adrenalinovou vsuvkou bude průlez korytem Botiče – temným betonovým tunelem, který ústí přímo do Vltavy.
- Vltava: Na náplavce pod železničním mostem vznikne vodní překážková zóna zahrnující i lodě.
„Na tuhle lokalitu jsme se v BP Action připravovali několik let. Je to splněný sen a zároveň výzva ukázat, že město je jedno velké hřiště. Kdy jindy máte šanci legálně zdolat překážky na hradbách Vyšehradu nebo v podzemí náplavky“ popisuje Antonín Pospíchal, zakladatel a ředitel závodu. „Sám se v pátek postavím na start nočního závodu se svým synem. Tohle je totiž trasa, která se už v takové podobě nemusí nikdy opakovat.“
Tramvaje v cestě a program pro každého
Urban Challenge je známý zapojením městské infrastruktury. Na trase budou závodníci zdolávat tramvaje, autobusy, auta od Kovošrot Group a spousty dalších překážek. Na náplavce jsou v plánu překážky ve spolupráci s IZS a městskými firmami jako TSK, Dopravní podnik, TCP, Technické služby a další. Akce nabídne vyžití pro elitní běžce, rodiny s dětmi i rekreační sportovce:
- Urban Challenge Night (Pátek): 5 km+ a dětský noční běh se zážitkovou atmosférou.
- Urban Challenge Classic (Sobota): Hlavní závod na 5 km+ a 10 km+ s měřením času.
- Charity vlna: Běh s přesahem – Většina startovného z této vlny putuje na pomoc dětem s handicapem.
- Urban Challenge Heroes: Speciální kategorie pro malé handicapované sportovce
- Family & Kids: Závody pro děti od 3 let a rodinné týmy.
Fanoušci uvidí i do podzemí
Závod je otevřený veřejnosti. Diváci mohou fandit přímo u trati na náplavce nebo v zázemí u Kongresového centra, kde bude velkoplošná obrazovka přenášet živé záběry i z těch nejtemnějších úseků trati (podzemí, kanalizace a jiné). V zázemí bude připraven celodenní doprovodný program ve spolupráci s pražským Hitrádiem City 93,7FM, hlavním mediálním partnerem závodu. Nudit se rozhodně nebude nikdo z účastníků.
„Pro metropolitní Hitrádio City 93,7 FM je Urban Challenge v centru Prahy přesně ten typ akce, který dává smysl – propojuje město, pohyb, energii a komunitu lidí. Naši posluchači nejsou jen u rádia, ale chtějí zážitky a autentické emoce. Partnerství s Urban Challenge nám umožňuje být přímo u toho, kde se děje něco výjimečného, a nabídnout posluchačům obsah i atmosféru, kterou z běžného vysílání nezažijí,“ říká Michal Merenda, ředitel sítě Hitrádií.
„Po čtyřech letech se Urban Challenge vrací k nám na naši Dvojku a z toho mám já obrovskou radost. Tentokrát to bude opravdu závodění plnotučné se vším všudy. Je to příležitost, jak nabídnout tuto sportovní akci v krásném prostředí. Místa jako Vyšehrad, Podskalí a řeka Vltava jsou místa jedinečná. Nakonec Vyšehrad je opravdu celou svojí plochou v katastru Prahy 2. Velice se těším na všechny, kdo si přijde zasportovat nebo se jenom podívat,“ říká Jan Korseska, starosta MČ Praha 2.
Registrace a „Medaile Prahy“
Registrace do závodu odstartují během několika následujících dní na webu www.urbanchallenge.cz. V plánu je zaváděcí cena pro první přihlášené. Kapacita akce je omezena, doporučujeme tedy nenechávat přihlášení na poslední chvíli.
Pro rok 2026 chystají organizátoři novinku pro nejvěrnější účastníky: kdo absolvuje všechny tři plánované pražské zastávky Urban Challenge (Psychiatrická nemocnice Bohnice, Vyšehrad a Lesopark Letňany), získá unikátní medaili.
„Závod ze seriálu městských běhů Urban Challenge je další velkou a zábavnou sportovní akcí, kterou se nám podařilo přivést na Prahu 4. Ve výjimečných a reálných kulisách proběhne závod, který zapojí aktivní sportovce, děti i hendikepované a společně si tak můžeme užít unikátní akci. Osobně se velmi těším a věřím, že z premiéry se stane i tradice,“ říká Ondřej Kubín, starosta MČ Praha 4.
Závod se koná pod záštitou starosty MČ Praha 2 Jana Korsesky a starosty MČ Praha 4 Ondřeje Kubína.